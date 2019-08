Schalke 04 gewinnt Testspiele gegen Villarreal und Alanyaspor

Erst Alanyaspor, dann Villarreal: Der FC Schalke 04 präsentierte sich zum Abschluss seines Trainingslagers in Österreich in guter Verfassung.

Bundesligist Schalke 04 hat zum Abschluss seines Trainingslagers in Österreich zwei Siege eingefahren. Zunächst gewannen die Königsblauen in Mittersill gegen den türkischen Erstligisten Alanyaspor 2:0 (1:0), wenig später setzte sich das Team von Neu-Trainer David Wagner in Saalfelden gegen den spanischen Erstligisten 3:1 (1:1) durch.

Wagner wechselte zwischen beiden Spielen komplett durch. Gegen Alanya trafen Steven Skrzybski (18.) und Fabian Reese (56.), Ahmed Kutucu musste nach einem Pressschlag in der Kabine behandelt werden.

Schalke 04 schlägt Villarreal im Test: Burgstaller, Boujellab und Oczipka treffen

Im zweiten Spiel gegen Villarreal waren Guido Burgstaller (22.), Nassim Boujellab (49.) und Bastian Oczipka (86.) per Freistoß erfolgreich. Vicente Iborra (35.) hatte zwischendurch ausgeglichen.

In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft Schalke am 10. August auf die SV Drochtersen/Assel, zum Ligaauftakt müssen die Knappen eine Woche später zu reisen.