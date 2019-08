Schalke 04: Nübel wird keine Frist gesetzt, Tönnies legt Pause ein - alle News und Gerüchte zu S04

S04 möchte Nübel für seine Vertragsverlängerung Zeit lassen. Währenddessen legt Tönnies eine Pause ein. Alle News und Gerüchte zu Schalke 04.

Nach den rassistischen Äußerungen von Aufsichtsratschef Clemens Tönnies ist bei Schalke 04 noch keine Ruhe eingekehrt. Am Dienstag entschied der Ehrenrat der Königsblauen, dass der "erhobene Vorwurf des Rassismus" gegen den Aufsichtsratsvorsitzenden "unbegründet" sei.

Tönnies musste folglich nicht von seinem Amt bei Schalke zurücktreten, entschied sich jedoch für eine dreimonatige Pause. Indes äußerte sich Sportvorstand Jochen Schneider zum anhaltenden Vertragspoker mit Torwart Alexander Nübel.

Der 48-Jährige erklärte, dem Yongster keine Frist für eine Entscheidung setzen zu wollen. Außerdem droht Neuzugang Benito Raman eine Pause, nachdem sich der Belgier im Training verletzt hatte.

Der am Mittwoch: Alle wichtigen News und Transfergerüchte rund um S04 erfahrt Ihr hier.

Die S04-News der vergangenen Tage:

FC Schalke 04: Alexander Nübel wird für Vertragsverlängerung keine Frist gesetzt

Bundesligist Schalke 04 will seinen neuen Kapitän Alexander Nübel offenbar langfristig an sich binden und hat dem begehrten Torwart ein neues Angebot vorgelegt. "Alex liegt ein Angebot zur Vertragsverlängerung beim FC Schalke 04 vor", sagte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider am Mittwoch und erklärte zudem, dass es vonseiten der Königsblauen keine Frist für den von vielen Klubs umworbenen Keeper geben wird. Dem 22-Jährigen soll genügend Zeit für seine Entscheidung eingeräumt werden.

Schneider betonte, dass der Verein weiterhin mit großem Interesse eine Verlängerung des am 30. Juni 2020 auslaufenden Kontrakts anstrebe. Zudem erklärte der Sportvorstand, dass die Gespräche mit Nübel und dessen Berater stets fair, ehrlich und sehr positiv vonstatten gegangen seien: "Der gesamte bisherige Prozess ist absolut korrekt verlaufen".

Unabhängig von der Entscheidung Nübels sei Schalke auf der Torwartposition für die Zukunft bestens gewappnet: "Zum 1. Juli 2020 kehrt mit Ralf Fährmann ein absoluter Top-Torhüter zu uns zurück. Zudem haben wir mit Markus Schubert einen jungen, überaus talentierten Keeper in unseren Reihen, und Michael Langer ist seit jeher ein Vorbild für unsere jungen Spieler und stets eine verlässliche Größe."

Nach Rassismus-Eklat: Schalke-Boss Clemens Tönnies lässt Amt drei Monate ruhen - kein Ausschluss

Gnade für den Klub-Patron: Clemens Tönnies vom Bundesligisten Schalke 04 ist trotz seiner diskriminierenden Äußerungen am vergangenen Donnerstag um einen Vereinsausschluss herumgekommen . Der fünfköpfige Ehrenrat beschloss am Dienstag nach einer mehrstündigen Sitzung, dass der "erhobene Vorwurf des Rassismus" gegen den 63 Jahre alten Aufsichtsratsvorsitzenden "unbegründet" sei.

Der Verein teilte gleichzeitig mit, dass sich Tönnies entschieden habe, sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats und dessen Vorsitz für einen Zeitraum von drei Monaten ruhen zu lassen. Anschließend wolle er seine Tätigkeit im Aufsichtsrat aber wieder aufnehmen.

In einer mehrstündigen Sitzung hatte sich Tönnies am Dienstag vor dem Ehrenrat erklären müssen. In einer Mitteilung, die Schalke um 23.08 Uhr verbreitete, warf der Ehrenrat Tönnies vor, "gegen das in der Vereinssatzung und im Leitbild verankerte Diskriminierungsverbot verstoßen zu haben". Weiter heißt es: "Clemens Tönnies hat diese - insbesondere den Vorsitzenden des Aufsichtsrats treffende - Pflicht verletzt. Den Verstoß hat er in der Sitzung vom Dienstag eingeräumt und ein weiteres Mal sein Bedauern zum Ausdruck gebracht."

FC Schalke 04: Benito Raman im Training verletzt

Hoffnungsträger Benito Raman vom Bundesligisten Schalke 04 hat am Dienstag das Training der Königsblauen verletzungsbedingt abbrechen müssen .

Der Belgier, der in diesem Sommer für eine geschätzte Ablösesumme von rund zwölf Millionen Euro von Ligakonkurrent nach Schalke gewechselt war, humpelte mit einem Eisverband um dem Knöchel vom Platz.

Ob dem 24 Jahre alten Offensivspieler eine Zwangspause droht, ist noch unklar.

FC Schalke 04: Trainer David Wagner kritisiert Fitness seiner Spieler

Vor dem Saisonstart im am Samstag gegen Drochtersen/Assel (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) hat Schalke-Trainer David Wagner die Fitness seiner Spieler bemängelt. Zum Ende des Trainingslagers in Mittersill verriet der 47-Jährige: "Ehrlich: Wir pfeifen personell aus dem letzten Loch."

So sei die Mannschaft "noch nicht auf einem Fitnesslevel". Vor allem die Spieler, die aufgrund von Einsätzen für ihre Nationalmannschaften verspätet zur Mannschaft stießen, würden dabei hinterherhängen. Das Ziel sei nun, "die Jungs, die später eingestiegen sind, stabil zu bekommen." Unter anderem verpassten Salif Sane ( ), Weston McKennie (Gold-Cup) und Alexander Nübel ( ) einen Großteil der Vorbereitung, weshalb Wagner auch vielen U23-Spielern eine Chance im Trainingslager gab.

Insgesamt zieht der Teamchef jedoch ein positives Fazit. "Das Trainingslager war insgesamt wirklich gut", erklärte Wagner und führte fort: "Die Mannschaft bekommt immer mehr das Gefühl dafür, wie wir das in der anstehenden Spielzeit angehen wollen."