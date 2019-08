FC Schalke: Drei Kandidaten für die Offensive - alle News und Gerüchte zu S04

Der FC Schalke 04 sucht an den letzten Tagen der Transferperiode händeringend nach Offensivspielern - Kandidaten gibt es. Alle Gerüchte zu S04.

Der steht nach zwei Spieltagen in der mit erst einem Punkt da. Am vergangenen Wochenende verlor man gegen den FC Bayern mit 0:3. Am kommenden Wochenende geht es gegen , Amine Harit fällt jedoch aus.

Großes Problem von Trainer David Wagner ist derzeit die Offensive: Bislang hat man noch keinen einzigen Treffer erzielt, sodass der Klub dringend auf der Suche nach einem Offensivspieler ist.

Dabei werden gleich mehrere Namen genannt: Angeblich sollen Andre Silva oder Patrik Schick das Sturmproblem lösen. Zudem werden auch der Brasilianer Gustagol, Rachid Ghezzal und Eldor Shomurodov beim Bundesligisten gehandelt.

Schalke 04 am Donnerstag - alle News und Gerüchte. Hier gibt's die Nachrichten der vergangenen Tage:

Bericht: FC Schalke 04 hat neues Offensiv-Duo im Visier

Rachid Ghezzal und Eldor Shomurodov sind offenbare Kandidaten beim Bundesligisten Schalke 04. Dies berichtet das französische Portal Foot Mercato.

Demnach ist Ghezzal, aktuell bei unter Vertrag, bei seinem aktuellen Arbeitgeber kein Thema mehr. Auf Schalke wird jedoch ein Mittelstürmer gesucht, der Algerier ist aber eher auf dem Flügel zuhause.

Shomurodov ist Usbeke und spielt derzeit für FK Rostov. Dort trifft er regelmäßig ins Schwarze, netzte in bislang sieben Saisonspielen fünfmal ein. Er ist jedoch wohl erst im Winter zu haben.

Schalke 04: Angreifer Gustavo Henrique da Silva Sousa wohl auf der S04-Wunschliste

Der FC Schalke 04 hat laut Informationen der brasilianischen Nachrichtenagentur iG den brasilianischen Angreifer Gustavo Henrique da Silva Sousa - kurz: Gustagol - auf dem Zettel.

Demnach soll der Angreifer von Corinthians Sao Paulo, ein klassischer Mittelstürmer, auf Schalke wieder für mehr Torgefahr sorgen. Der 25-Jährige traf bisher nur in der 2. Liga Brasiliens.

Dort gelangen ihm 14 Treffer in 28 Spielen für den Zweitligisten Fortaleza EC.

Schalke 04: Andre Silva und Patrik Schick angeblich ein Thema

Auf der Suche nach einem neuen Stürmer hat der FC Schalke 04 laut Bild Andre Silva vom AC Milan und Patrik Schick von der Roma im Visier.

Zu Schick habe S04 bereits Kontakt aufgenommen, allerdings sei nur ein Leihgeschäft inklusive Kaufoption möglich. Die soll 20 Millionen Euro betragen, was für die Schalker nächsten Sommer wohl zu hoch wäre.

Für Silva müsste S04 derweil eine Leihgebühr von fünf Millionen Euro auf den Tisch legen.

Schalke 04: Amine Harit für Spiel gegen Hertha BSC fraglich

Der FC Schalke 04 muss beim Spiel gegen Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) womöglich auf Mittelfeldspieler Amine Harit verzichten. Der 22-Jährige fehlte beim Start der Trainingswoche am Dienstag.

Grund des Ausfalls ist laut Angaben der Schalker eine Fußprellung. Harit bestritt die ersten drei Saisonspiele der Knappen von Beginn an und war dabei einer der Schlüsselspieler. Ein Ausfall des Marokkaners wäre für Trainer David Wagner schmerzhaft.