Schalke 04: Königsblau im Wettbieten um Ayew, geringe Einsatzzeiten für Kutucu - alle News und Gerüchte zu S04

Andre Ayew ist offenbar ein Thema bei Königsblau. Zudem erklärt Kutucu, wie es derzeit um sein Standing im Team steht. Alle News und Gerüchte zu S04.

Nach zwei Spieltagen hat der erst einen Zähler auf dem Konto. Nach dem 0:3 gegen den bereiten sich die Schalker nun auf das kommende Wochenende vor.

Kurz nach dem Duell mit dem Rekordmeister rückte das Sportliche erstmal in den Hintergrund, denn Christian Heidel erlitt einen Schlaganfall.

Ahmed Kutucu meldete sich derweil zu Wort und erklärte, wieso seine aktuellen Einsatzzeiten nicht wirklich lange sind. Der 19-jährige Türke konnte am vergangenen Wochenende jedoch trotz der Pleite gegen die Bayern überzeugen.

Indes will Angreifer Guido Burgstaller künftig nicht mehr für Österreichs Nationalelf auflaufen.

Außerdem: Andre Ayew ist ein Thema auf Schalke, Konkurrenz kommt aber wohl aus Bremen.

Bericht: Schalke 04 im Wettbieten um Andre Ayew

Der FC Schalke 04 buhlt offenbar um die Dienste von Swansea-Offensivspieler Andre Ayew. Dies berichtet das britische Blatt Daily Mail am Dienstag.

Demnach soll der Bundesligist als Abnehmer für den 29-Jährigen infrage kommen. Die Schalker wollen ihren Kader noch etwas aufstocken und sehen in dem Ghanaer einen interessanten Spieler.

Gleichzeitig ist laut dem Daily Star auch der SV ein Kandidat auf die Verpflichtung des Offensivmannes. Für beide Klubs soll jedoch die hohe Gehaltsforderung des Nationalspielers ein Problem darstellen. Dem Vernehmen nach verdient Ayew beim englischen Zweitligisten momentan rund 4,2 Millionen Euro pro Jahr.

Schalke-Angreifer Kutucu: Darum bekomme ich kaum Einsatzzeiten

Trotz der wenig inspirierenden Schalker Offensive setzt Trainer Wagner derzeit kaum auf Ahmed Kutucu. Letzte Saison noch Hoffnungsträger, konnte der 19-Jährige in den ersten beiden Saisonspielen lediglich 39 Minuten verzeichnen.

Gegenüber Ruhr24 hat sich Kutucu nun zu seinen Einsatzzeiten geäußert. "Der Trainer hat mir erklärt, was derzeit bei mir noch fehlt und daran arbeite ich derzeit. Ich hoffe, dass es dann besser wird", sagte er.

Ein Faktor scheint dabei zu sein, dass die Laufwege des Stürmers noch nicht mit Wagners Spielphilosophie übereinstimmen. "Wenn ich es aber gut mache, wird es zeitnah klappen", stellte Kutucu im Hinblick auf das Spiel gegen in Aussicht.

Schalke 04 angeblich an Steve Mounie interessiert

Der FC Schalke 04 beschäftigt sich auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer wohl mit Steve Mounie vom englischen Zweitligisten . Das berichtet der britische Examiner Live.

Was für das angebliche Interesse spricht: S04-Coach David Wagner arbeitete bei Huddersfield einst mit Mounie zusammen und holte den 24-Jährigen 2017 sogar selbst aus zum Premier-League-Absteiger der Vorsaison. Der Nationalspieler aus Benin steht bei Huddersfield noch bis 2021 unter Vertrag.

Schalke 04: Guido Burgstaller künftig nicht mehr für Österreich

Stürmer Guido Burgstaller beendet nach siebeneinhalb Jahren seine Karriere in der österreichischen Nationalmannschaft. "Dieser Entschluss ist mir nicht leicht gefallen", wird der Profi des Bundesligisten Schalke 04 in einer Pressemitteilung des österreichischen Verbandes ÖFB zitiert.

"Die Belastung aus den Spielen ist nicht mehr so leicht wegzustecken, und ich benötige längere Phasen der Regeneration, um meine beste Leistung abrufen zu können", sagte der 30-Jährige, der seit 2012 25 Spiele für sein Heimatland bestritt. Sein zweites und letztes Länderspieltor erzielte er beim 1:0 am 7. Juni gegen Slowenien in der EM-Qualifikation. "Das war eines der ganz großen Highlights für mich", sagte Burgstaller.

Nationaltrainer Franco Foda informierte Burgstaller "in einem ausführlichen Telefonat". Der Coach bedauerte die Entscheidung: "Guido hat in jedem Training und in jedem Spiel alles für die Mannschaft gegeben und sich immer sehr korrekt verhalten."

Schalke 04: Ex-Sportvorstand Christian Heidel erleidet Schlaganfall

Der ehemalige Schalke-Sportvorstand Christian Heidel hat vor einer Woche im Türkei-Urlaub einen Schlaganfall erlitten. Ein Bericht der Bild wurde inwzischen von den Gelsenkirchenern bestätigt. Demnach habe Schalke-Aufsichtsratsboss Clemens Tönnies den 56-Jährigen per Privatjet in die Heimat nach Mainz fliegen lassen.

"Es sieht gut aus. Er hatte wohl viel Glück im Unglück", sagte Heidels Lebensgefährtin Stefanie Buchholz der Bild. Lähmungserscheinungen oder Sprachprobleme habe Heidel nicht erlitten, nur "leichte Einschränkungen beim Sehen" seien vorhanden.

Heidel war im März als Sportvorstand bei den Königsblauen abgelöst worden.