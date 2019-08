Schalke 04: Bentaleb-Transfer hakt, Miranda-Deal steht wohl bevor - alle News und Gerüchte zu S04

Bremen bestätigt das Interesse an Nabil Bentaleb. Trotzdem hakt der Deal mit Schalke 04. Die Knappen stehen derweil vor dem Transfer von Juan Miranda.

Am 2. Spieltag der musste sich Schalke 04 dem mit 0:3 geschlagen geben. Obwohl das Ergebnis in Ordnung geht, fühlt man sich auf Schalke um zwei Handelfmeter betrogen.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Was die Abgänge angeht, könnte in Gelsenkirchen noch etwas passieren. Nabil Bentaleb steht wohl vor einem Wechsel nach Bremen. Werder-Geschäftsführer Frank Baumann bestätigte zwar das Interesse am Mittelfeldspieler, dementierte aber eine Einigung.

Schalke 04 am Sonntag - alle News und Gerüchte. Hier gibt's die Nachrichten der vergangenen Tage:

Nabil Bentaleb zu ? Frank Baumann bestätigt Interesse am Schalker

Werder Bremens Geschäftsführer Sport Frank Baumann hat konkrete Verhandlungen über einen Transfer von Nabil Bentaleb bestätigt. "Der Spieler kann sich vorstellen, zu Werder zu wechseln", so Baumann.

Weiter sagte er: "Aber es ist absolut noch nicht entschieden, ob der Transfer klappt. Dass wir uns kurz vor der Einigung befinden, stimmt einfach nicht." Dafür sind wohl Bentalebs Gehaltsvorstellungen noch zu hoch, wie der kicker schreibt.

Bentaleb steht noch bis 2021 bei den Schalkern unter Vertrag.

Schalke vor Transfer von Barcelona-Talent Juan Miranda

Der steht angeblich vor einem Leih-Transfer von Juan Miranda. Der Linksverteidiger des soll nach Informationen von Bild und Sky für zwei Jahre nach Gelsenkirchen ausgeliehen werden.

Eine Leihgebühr soll demnach nicht anfallen. Eine Kaufoption ist allerdings auch nicht vereinbart. Der Deal soll Anfang der kommenden Woche offiziell verkündet werden.

Neben Schalke sollen auch , und am 19-jährigen Spanier interessiert gewesen sein.

Schalke-Trainer David Wagner mit trotziger Antwort auf Journalisten-Frage

FC Schalke 04 mit provokantem Tweet zum Handspiel-Wirbel gegen den FC Bayern

Nachdem der FC Schalke 04 bei der 0:3-Niederlage gegen den FC Bayern München mehrfach und ohne Erfolg Handelfmeter gefordert hatte, reagierten die Königsblauen via Twitter provokant auf die Schiedsrichterentscheidungen.

Schalkes offizieller US-Account postete ein Bild der jubelnden Bayern-Spieler, entfernte darauf allerdings die Arme von Robert Lewandowski, Benjamin Pavard, Corentin Tolisso und Co.

Niederlage gegen den FC Bayern: Schalke 04 fühlt sich um zwei Handelfmeter betrogen

Nach seiner missglückten Heimpremiere als Trainer von Schalke 04 verstand David Wagner die Fußball-Welt nicht mehr. "Ich bin auf die Erklärung gespannt, weil ich es gerne verstehen würde", sagte der UEFA-Cup-Sieger von 1997 nach dem 0:3 (0:1) gegen Bayern München mit Blick auf zwei strittige Handspiele im Strafraum des Rekordmeisters.

Zunächst war Benjamin Pavard der Ball an den ausgestreckten Arm gesprungen (56.), dann wehrte Ivan Perisic einen Freistoß von Daniel Caligiuri mit der Hand ab (63.). Schiedsrichter Marco Fritz ließ weiterspielen und schaute sich beide Szenen nicht auf dem Monitor an. Nach eigenen Angaben hatte er Kontakt zum Videoassistenten. "Ich würde wahrscheinlich anders entscheiden", sagte Fritz dem ZDF, "kann aber nachvollziehen, dass ich nicht rausgeschickt worden bin, weil es keine 100-prozentig falsche Entscheidung von mir war."

Dreierpack! Robert Lewandowski schießt Schalke ab

Mit einem Dreierpack hat Robert Lewandowski Bayern München zum ersten Saisonsieg geführt und einen Fehlstart des Rekordmeisters verhindert. Der polnische Torjäger bescherte dem Titelverteidiger im Alleingang ein 3:0 (1:0) bei Schalke 04. Nach dem enttäuschenden 2:2 zum Auftakt gegen setzten die Münchner mit dem 15. Sieg im 18. Duell eine eindrucksvolle Erfolgsserie fort: Seit 2010 haben sie nicht mehr gegen die Königsblauen verloren.

Hier geht's zum kompletten Spielbericht.