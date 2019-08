Schalke 04: Burgstaller nicht mehr für Österreich, Lob für Kutucu - alle News und Gerüchte zu S04

Bei Schalke ist man in Sorge um Christian Heidel, der Ex-Sportvorstand hat einen Schlaganfall erlitten. Alle News und Gerüchte zu S04.

Zwei Tage nach der 0:3-Niederlage gegen den FC Bayern ist das Sportliche beim Schalke 04 in den Hintergrund gerückt. Grund ist ein Schlaganfall des ehemaligen Sportvorstands Christian Heidel.

Für sportlich-positive Meldungen sorgt derweil Ahmed Kutucu. Der 19-jährige Türke konnte trotz der Pleite gegen die Bayern Argumente für weitere Einsatzzeiten sammeln. Lizenzspieler-Koordinator Sascha Riether lobte ihn nach Abpfiff.

Indes will Angreifer Guido Burgstaller künftig nicht mehr für Österreichs Nationalelf auflaufen.

Schalke 04 am Montag - alle News und Gerüchte. Hier gibt's die Nachrichten der vergangenen Tage:

Schalke 04: Guido Burgstaller künftig nicht mehr für Österreich

Stürmer Guido Burgstaller beendet nach siebeneinhalb Jahren seine Karriere in der österreichischen Nationalmannschaft. "Dieser Entschluss ist mir nicht leicht gefallen", wird der Profi des Bundesligisten Schalke 04 in einer Pressemitteilung des österreichischen Verbandes ÖFB zitiert.

"Die Belastung aus den Spielen ist nicht mehr so leicht wegzustecken, und ich benötige längere Phasen der Regeneration, um meine beste Leistung abrufen zu können", sagte der 30-Jährige, der seit 2012 25 Spiele für sein Heimatland bestritt. Sein zweites und letztes Länderspieltor erzielte er beim 1:0 am 7. Juni gegen Slowenien in der EM-Qualifikation. "Das war eines der ganz großen Highlights für mich", sagte Burgstaller.

Nationaltrainer Franco Foda informierte Burgstaller "in einem ausführlichen Telefonat". Der Coach bedauerte die Entscheidung: "Guido hat in jedem Training und in jedem Spiel alles für die Mannschaft gegeben und sich immer sehr korrekt verhalten."

Schalke 04: Ex-Sportvorstand Christian Heidel erleidet Schlaganfall

Der ehemalige Schalke-Sportvorstand Christian Heidel hat vor einer Woche im Türkei-Urlaub einen Schlaganfall erlitten. Ein Bericht der Bild wurde inwzischen von den Gelsenkirchenern bestätigt. Demnach habe Schalke-Aufsichtsratsboss Clemens Tönnies den 56-Jährigen per Privatjet in die Heimat nach Mainz fliegen lassen.

"Es sieht gut aus. Er hatte wohl viel Glück im Unglück", sagte Heidels Lebensgefährtin Stefanie Buchholz der Bild. Lähmungserscheinungen oder Sprachprobleme habe Heidel nicht erlitten, nur "leichte Einschränkungen beim Sehen" seien vorhanden.

Heidel war im März als Sportvorstand bei den Königsblauen abgelöst worden.

Schalke 04: Lob für Offensiv-Talent Ahmed Kutucu

Stürmer Ahmed Kutucu gehörte bei der 0:3-Niederlage gegen den FC Bayern zu den Lichtblicken im Spiel des . Lizenzspieler-Koordinator Sascha Riether lobte den 19-Jährigen nach Schlusspfiff.

"Ahmed hat es super gemacht, so wollen wir die Jungs sehen", schwärmt Riether von Kutucu und dem ebenfalls eingewechselten Levent Mercan gegenüber der WAZ. "Diese Spieler bringen jungen Elan rein."

Nabil Bentaleb zu ? Frank Baumann bestätigt Interesse am Schalker

Werder Bremens Geschäftsführer Sport Frank Baumann hat konkrete Verhandlungen über einen Transfer von Nabil Bentaleb bestätigt. "Der Spieler kann sich vorstellen, zu Werder zu wechseln", so Baumann.

Weiter sagte er: "Aber es ist absolut noch nicht entschieden, ob der Transfer klappt. Dass wir uns kurz vor der Einigung befinden, stimmt einfach nicht." Dafür sind wohl Bentalebs Gehaltsvorstellungen noch zu hoch, wie der kicker schreibt.

Bentaleb steht noch bis 2021 bei den Schalkern unter Vertrag.

Schalke vor Transfer von Barcelona-Talent Juan Miranda

Der FC Schalke 04 steht angeblich vor einem Leih-Transfer von Juan Miranda. Der Linksverteidiger des soll nach Informationen von Bild und Sky für zwei Jahre nach Gelsenkirchen ausgeliehen werden.

Eine Leihgebühr soll demnach nicht anfallen. Eine Kaufoption ist allerdings auch nicht vereinbart. Der Deal soll Anfang der kommenden Woche offiziell verkündet werden.

Neben Schalke sollen auch , und am 19-jährigen Spanier interessiert gewesen sein.

FC Schalke 04 mit provokantem Tweet zum Handspiel-Wirbel gegen den FC Bayern

Nachdem der FC Schalke 04 bei der 0:3-Niederlage gegen den FC Bayern München mehrfach und ohne Erfolg Handelfmeter gefordert hatte, reagierten die Königsblauen via Twitter provokant auf die Schiedsrichterentscheidungen.

Schalkes offizieller US-Account postete ein Bild der jubelnden Bayern-Spieler, entfernte darauf allerdings die Arme von Robert Lewandowski, Benjamin Pavard, Corentin Tolisso und Co.

Niederlage gegen den FC Bayern: Schalke 04 fühlt sich um zwei Handelfmeter betrogen

Nach seiner missglückten Heimpremiere als Trainer von Schalke 04 verstand David Wagner die Fußball-Welt nicht mehr. "Ich bin auf die Erklärung gespannt, weil ich es gerne verstehen würde", sagte der UEFA-Cup-Sieger von 1997 nach dem 0:3 (0:1) gegen Bayern München mit Blick auf zwei strittige Handspiele im Strafraum des Rekordmeisters.

Zunächst war Benjamin Pavard der Ball an den ausgestreckten Arm gesprungen (56.), dann wehrte Ivan Perisic einen Freistoß von Daniel Caligiuri mit der Hand ab (63.). Schiedsrichter Marco Fritz ließ weiterspielen und schaute sich beide Szenen nicht auf dem Monitor an. Nach eigenen Angaben hatte er Kontakt zum Videoassistenten. "Ich würde wahrscheinlich anders entscheiden", sagte Fritz dem ZDF, "kann aber nachvollziehen, dass ich nicht rausgeschickt worden bin, weil es keine 100-prozentig falsche Entscheidung von mir war."