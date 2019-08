Schalke 04: Motivationsrede von Wagner, Schalke buhlt um Österreich-Talent - alle News und Gerüchte zu S04

Schalke hat Interesse an einem talentierten Spieler aus Österreich. Trainer David Wagner fordert vollen Einsatz gegen die Bayern. Alle S04-News.

Der hat am Samstagabend den zu Gast. Vor dem Spiel hat David Wagner eine Motivationsrede gehalten. Das Spiel wird live in TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen.

Derweil soll der Bundesligist Interesse an einem Österreich-Talent haben. Der 17-Jährige Pehlivan kickt derzeit für . Außerdem: Nabil Bentaleb steht kurz vor einer Leihe zu .

Schalke 04 am Samstag - alle News und Gerüchte. Hier gibt's die Nachrichten der vergangenen Tage:

Schalke 04: David Wagner mit Motivationsrede vor Bayern-Spiel

David Wagner, Trainer von S04, hat eine flammende Motivationsrede vor dem Spiel gegen den FC Bayern gehalten.

"Wir werden nur dann eine Chance haben, und die Chance ist sicher nicht die allergrößte, wenn wir an unser absolutes Limit kommen. Und zwar alle zusammen. Damit meine ich nicht nur uns da unten auf dem Rasen, sondern auch alle auf der Tribüne. Das muss Limit und noch mehr sein. Das muss man hören, das muss man spüren. Da muss Energie drin sein im Stadion. Das hilft den Spielern, die Meter zu machen, die sie nicht in der Lage sind zu gehen. Das schaffen sie nicht alleine. Das schaffen sie nur, wenn von der Tribüne dieser Impuls, diese Energie kommt", wird der Trainer in Der Westen zitiert.

Ein Versprechen will Wagner den Schalker Fans schon vorab mitgeben: "Wir werden alles raushauen, was wir haben!"

Bericht: Schalke 04 zeigt Interesse an Youngster Deniz Pehlivan

Bundesligist Schalke 04 hat offenbar Interesse am 17-jährigen Österreicher Deniz Pehlivan. Dies will der Sportjournalist Peter Linden erfahren haben.

Demnach soll Königsblau beim österreichischen Erstligisten Rapid Wien nach dem Angreifer gefragt haben. Pehlivan ist gelernter Mittelstürmer, kann jedoch auch auf die Flügel ausweichen.

Seit dem vergangenen Jahr kickt der Angreifer für die U18 von Rapid. Auf Schalke würde er zunächst in der A-Jugend Spielpraxis sammeln, um dann langfristig im A-Team eine Option zu sein.

Olaf Thon über Coutinho-Transfer: "Bayern hat Aushängeschild gefunden"

Der frühere Weltmeister Olaf Thon sieht im Transfer des Brasilianers Philippe Coutinho eine Bereicherung für den deutschen Rekordmeister Bayern München. "Bayern hat ein Aushängeschild gesucht und gefunden", sagte Thon vor dem Aufeinandertreffen seiner beiden Ex-Klubs Schalke 04 und Bayern (18.30 Uhr im LIVE-TICKER) im Interview mit t-online.de.

Dass Coutinho beim nicht an seine Glanzleistungen beim unter Jürgen Klopp anknüpfen konnte, ist für den 53-Jährigen kein Hindernis. "Bei Barca gibt es Lionel Messi und lange nichts. Daran ist Coutinho gescheitert. Wenn seine sportliche Leistung so sein wird wie unter Klopp in Liverpool, kann er Bayern München neuen Esprit geben und den Glauben vermitteln, dass man wieder die gewinnen kann", sagte Thon.

Schalke 04: Werder Bremen angeblich vor Ausleihe von Nabil Bentaleb

Werder Bremen steht laut übereinstimmenden Medienberichten vor der Ausleihe von Nabil Bentaleb vom FC Schalke 04. Für den Mittelfeldspieler wäre die erfolglose Zeit in Gelsenkirchen damit aber wohl noch nicht gänzlich beendet.

Wie unter anderem die Bremer Deichstube vermeldet, sind sich beide Klubs weitgehend über eine einjährige Leihe Bentalebs einig. Ob der 24-Jährige anschließend aber per Kaufoption in Bremen bleiben könne, sei aktuell noch zu klären. Auf Schalke ist Bentaleb noch bis 2021 unter Vertrag.