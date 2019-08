FC Schalke: Mega-Angebot für Nübel, Schiri-Boss sah "strafbares Handspiel" bei Perisic - alle News und Gerüchte zu S04

Schalke bereitet offenbar ein Mega-Angebot für Nübel vor und der DFB bestätigt die Strafbarkeit des Perisic-Handspiels. Alle News und Gerüchte zu S04.

Nach zwei Spieltagen hat der erst einen Zähler auf dem Konto. Nach dem 0:3 gegen den bereiten sich die Schalker nun auf das kommende Wochenende vor.

Bei der Niederlage gegen den Rekordmeister fühlten sich die Knappen in gleich mehreren Situationen vom Schiedsrichter benachteiligt. Nun räumte Schiri-Boss Lutz Michael Fröhlich einen Fehler bei der Bewertung des Handspiels von Ivan Perisic ein.

Ahmed Kutucu meldete sich derweil zu Wort und erklärte, wieso seine aktuellen Einsatzzeiten nicht wirklich lange sind. Der 19-jährige Türke konnte am vergangenen Wochenende jedoch trotz der Pleite gegen die Bayern überzeugen.

Indes kehrt Werder-Kandidat Nabil Bentaleb nach seiner Reha nach Schalke zurück. Außerdem droht Amine Harit beim Spiel gegen aufgrund einer Fußprellung auszufallen. Und: Andre Ayew ist ein Thema auf Schalke, Konkurrenz kommt aber wohl aus Bremen.

Schalke 04 am Mittwoch - alle News und Gerüchte. Hier gibt's die Nachrichten der vergangenen Tage:

Bericht: Schalke 04 mit Mega-Angebot an Kapitän Alexander Nübel

Bundesligist Schalke 04 will seinen neuen Kapitän Alexander Nübel offenbar unter allen Umständen langfristig binden. Laut Sport Bild soll der 22 Jahre alte Torhüter bei den Königsblauen einen neuen Vertrag bis 2024 inklusive Ausstiegsklausel zwischen zehn und 20 Millionen Euro unterschreiben. Nübels derzeitiger Kontrakt läuft im nächsten Sommer aus.

Außerdem würde der von vielen Klubs umworbene Nübel auf Schalke eine deutliche Gehaltserhöhung kassieren. Bisher verdient der U21-Nationaltorhüter angeblich 600.000 Euro im Jahr, inklusive Prämien soll diese Summe auf mehr als fünf Millionen Euro ansteigen. Die Ausstiegsklausel soll ab 2021 in Kraft treten.

Schiri-Boss Fröhlich legt sich fest: "Strafbares Handspiel" von Ivan Perisic gegen Schalke

Dafür kann sich Bundesligist Schalke 04 nichts kaufen, aber es ist vielleicht ein schwacher Trost: Drei Tage nach der 0:3-Niederlage gegen Titelverteidiger Bayern München hat Schiri-Boss Lutz Michael Fröhlich im Gespräch mit DFB.de eingeräumt, dass Schiedsrichter Marco Fritz (Korb) mit seinem Team die Gastgeber zumindest in einer Szene klar benachteiligt hat.

"Beim Freistoß schießt der Schalker Spieler Caligiuri auf das Münchner Tor. Der Spieler Perisic springt links außen in der Mauer hoch und wehrt den Ball mit dem linken Arm ab. Der Spieler ist in einer Abwehraktion eindeutig zum Ball orientiert. Der linke Arm wird nach links abgespreizt und von oben nach unten in die Flugbahn des Balles geführt. Die Körperfläche wird dadurch unnatürlich vergrößert. Das ist letztendlich ein strafbares Handspiel, welches in dieser Situation mit Strafstoß zu ahnden ist", sagte Fröhlich zu der Szene in der 63. Minute.

Nach Reha: Werder-Kandidat Nabil Bentaleb kehrt vorerst nach Schalke zurück

Der algerische Mittelfeldakteur Nabil Bentaleb kehrt am Mittwoch vorerst nach Schalke zurück. Das bestätigte Sportvorstand Jochen Schneider der Bild: "Nabil Bentaleb hat seine Reha beendet, die wegen der Leisten-Operation nötig war. Er ist ab morgen wieder auf Schalke und wird - wie alle anderen Spieler zu Saisonbeginn auch - seine Leistungstests und medizinischen Checks absolvieren.“

Bentalebs Aufenthalt auf Schalke könnte jedoch nur von kurzer Dauer sein. So steht der 24-Jährige angeblich vor einer Leihe zu Werder Bremen. Der Deal soll jedoch derzeit in der Schwebe sein. Am Dienstag erklärte SVW-Manager Frank Baumann: "Aktuell sieht es eher so aus, dass Schalke Nabil Bentaleb auch wieder integrieren möchte. Es ist nicht klar und sicher, ob wir den Spieler verpflichten können."

Schalke 04: Amine Harit für Spiel gegen Hertha BSC fraglich

Der FC Schalke 04 muss beim Spiel gegen Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) womöglich auf Mittelfeldspieler Amine Harit verzichten. Der 22-Jährige fehlte beim Start der Trainingswoche am Dienstag.

Grund des Ausfalls ist laut Angaben der Schalker eine Fußprellung. Harit bestritt die ersten drei Saisonspiele der Knappen von Beginn an und war dabei einer der Schlüsselspieler. Ein Ausfall des Marokkaners wäre für Trainer David Wagner schmerzhaft.

Bericht: Schalke 04 im Wettbieten um Andre Ayew

Der FC Schalke 04 buhlt offenbar um die Dienste von Swansea-Offensivspieler Andre Ayew. Dies berichtet das britische Blatt Daily Mail am Dienstag.

Demnach soll der Bundesligist als Abnehmer für den 29-Jährigen infrage kommen. Die Schalker wollen ihren Kader noch etwas aufstocken und sehen in dem Ghanaer einen interessanten Spieler.

Gleichzeitig ist laut dem Daily Star auch der SV ein Kandidat auf die Verpflichtung des Offensivmannes. Für beide Klubs soll jedoch die hohe Gehaltsforderung des Nationalspielers ein Problem darstellen. Dem Vernehmen nach verdient Ayew beim englischen Zweitligisten momentan rund 4,2 Millionen Euro pro Jahr.

Schalke-Angreifer Kutucu: Darum bekomme ich kaum Einsatzzeiten

Trotz der wenig inspirierenden Schalker Offensive setzt Trainer Wagner derzeit kaum auf Ahmed Kutucu. Letzte Saison noch Hoffnungsträger, konnte der 19-Jährige in den ersten beiden Saisonspielen lediglich 39 Minuten verzeichnen.

Gegenüber Ruhr24 hat sich Kutucu nun zu seinen Einsatzzeiten geäußert. "Der Trainer hat mir erklärt, was derzeit bei mir noch fehlt und daran arbeite ich derzeit. Ich hoffe, dass es dann besser wird", sagte er.

Ein Faktor scheint dabei zu sein, dass die Laufwege des Stürmers noch nicht mit Wagners Spielphilosophie übereinstimmen. "Wenn ich es aber gut mache, wird es zeitnah klappen", stellte Kutucu im Hinblick auf das Spiel gegen Hertha BSC in Aussicht.