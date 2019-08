Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs. FC Bayern München live im TV und im LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Bundesliga

Top-Spiel der Bundesliga! Bayern München gastiert beim FC Schalke 04. Goal verrät Euch, wer das Duell live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Der FC Schalke 04 empfängt am zweiten Spieltag der Bundesliga den FC Bayern München zum Top-Spiel in der Veltins-Arena. Anstoß ist am Samstagabend um 18.30 Uhr.

Wer holt sich den ersten Sieg in der neuen -Saison? Beide Mannschaften konnten in der neuen Spielzeit noch nicht gewinnen. Sowohl der FC Schalke 04, der sich bei Borussia Mönchengladbach torlos trennte, als auch der mussten sich an Spieltag eins mit einem Unentschieden zufrieden geben.

Zufriedenheit beim FC Bayern? Fehlanzeige. Die Münchner kamen beim Eröffnungsspiel gegen Hertha BSC nicht über ein 2:2 hinaus. Doch dafür hat der FCB sich mächtig verstärkt und mit Philippe Coutinho einen Weltklasse-Spieler verpflichtet.

Schalke 04 oder Bayern München - Wer holt die ersten drei Punkte? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wer das Aufeinandertreffen im Top-Spiel der Bundesliga live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Schalke 04 vs. FC Bayern München: Das Bundesliga-Duell in der Übersicht

Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs. FC Bayern München live im TV?

Wo Top-Spiel draufsteht, steckt auch Top-Spiel drin! Der gegen den FC Bayern München - ein Bundesliga-Klassiker. Beide Mannschaften treffen am Samstag bereits zum 113. Mal aufeinander. Doch wer überträgt das Spitzenspiel eigentlich live im TV? Welcher Sender übernimmt die Übertragung?

Sky zeigt / überträgt Schalke 04 vs. FC Bayern München live im TV

Die Bundesliga ist nun schon seit vielen Jahren bei Sky beheimatet. Auch in diesem Jahr überträgt der Bezahlsender wieder den Großteil der Spiele des deutschen Fußball-Oberhauses - so auch das Top-Spiel am Samstagabend. Sky zeigt Schalke 04 vs. FC Bayern München live im TV - allerdings im Pay-TV.

Ihr benötigt ein Sky-Abonnement, wenn wir am Samstag das Top-Spiel beim Bezahlsender genießen wollt. Dieses müsst Ihr im Vorfeld abgeschlossen haben. Mehr Informationen zu den verschiedenen Angeboten, Preisen, Pakete und Vertragslaufzeiten erhaltet Ihr auf der Website von Sky.

Ihr seid bereits im Besitz eines Sky-Abos? Dann aufgepasst: Bereits um 17.30 Uhr beginnt Sky mit der Vorberichterstattung zu Schalke 04 vs. Bayern München. Rollt ab 18.30 Uhr im Top-Spiel der Bundesliga der Ball, verpasst Ihr bei Sky keine Sekunde des packenden Duells. Für Schalke 04 vs. Bayern München müsst Ihr entweder Sky Sport Bundesliga 1 oder Sky Sport Bundesliga 1 HD einschalten.

Das Sky-Team für das Duell zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Bayern München:

ARD, ZDF und Co. - Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs. FC Bayern München im Free-TV?

Sky ist am Samstagabend Eure einzige Möglichkeit, wenn Ihr Schalke 04 vs. FC Bayern München live im TV verfolgen wollt. Schon seit mehreren Jahren sind die Übertragungen der Bundesliga ins Pay-TV gewandert. Dementsprechend läuft Schalke 04 vs. Bayern München nicht live im Free-TV.

Weder die ARD und das ZDF noch andere bekannte deutsche Sportkanäle besitzen die Rechte an der TV-Übertragung des Top-Spiels der Bundesliga.

Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM?

Neben dem klassischen TV-Programm habt Ihr noch zwei weitere Möglichkeiten, das Duell zwischen Schalke 04 und Bayern München live zu verfolgen. Das Aufeinandertreffen wird zusätzlich in zwei LIVE-STREAMS gezeigt. Beide stellen wir Euch in diesem Abschnitt vor.

Sky Go zeigt / überträgt Schalke 04 vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM

Auch in puncto LIVE-STREAM ist Sky am Samstagabend Eure erste Anlaufstelle. Ihr könnt das Top-Spiel der Bundesliga sowohl live im TV bei Sky als auch im LIVE-STREAM verfolgen. Denn der Bezahlsender überträgt Schalke 04 vs. FC Bayern München in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go.

Sky Go ist der Online-Dienst des Bezahlsenders. Doch auch die Benutzung der Streamingplattform ist nicht kostenlos und setzt ein vorab abgeschlossenes Abonnement voraus. Jeder Sky-Kunde erhält dabei einen Log-In, mit welchem er sich bei Sky Go anmelden kann.

Voraussetzungen erfüllt? Dann könnt Ihr den LIVE-STREAM zu Schalke 04 vs. FC Bayern München bei Sky Go genießen. Wo Ihr den Dienst nutzt, bleibt Euch überlassen. Hier findet Ihr die kostenlose Sky-Go-App für Euer Handy, Tablet oder Euer Laptop/Computer:

Sky Ticket zeigt / überträgt Schalke 04 vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM

Keine Lust auf ein langfristiges Abonnement beim Bezahlsender? Dann hat Sky genau das richtige Angebot für Euch: Sky Ticket! Mit Sky Ticket erspart Ihr Euch langfristige Verträge und könnt Sky über einen kürzeren Zeitraum nutzen. Und das Beste: Sky Ticket zeigt / überträgt das Duell zwischen Schalke 04 und dem FC Bayern München im LIVE-STREAM.

Wenn Ihr die Bundesliga mit Sky Ticket sehen wollt, benötigt Ihr das Sportpaket. Mit diesem könnt Ihr sowohl das deutsche Fußball-Oberhaus als auch den DFB-Pokal, die Champions League und die Premier League sowie weiteren Live-Sport verfolgen.

Das Sportpaket:

Monatsabo: Dieses Abonnement kostet im ersten Monat 9,99 Euro , danach 29,99 Euro monatlich , und lässt sich jederzeit monatlich kündigen.

Dieses Abonnement kostet , danach , und lässt sich jederzeit monatlich kündigen. Tagesabo: Das Sky-Tagesticket kostet einmalig 9,99 Euro und gilt 24 Stunden.

Mehr Informationen zu Sky Ticket erhaltet Ihr auf der Website des Unternehmens.

Wer zeigt / überträgt die Highlights zu Schalke 04 vs. FC Bayern München?

Ihr konntet das Duell zwischen dem FC Schalke 04 und Bayern München weder live im TV bei Sky noch im LIVE-STREAM mit Sky Go / Sky Ticket sehen? Dann empfehlen wir Euch die Highlights des Top-Spiels der Bundesliga. Natürlich, Ihr könnt bis zum späten Abend warten und um 23 Uhr die Highlights zu Schalke vs. Bayern im "aktuellen Sportstudio" des ZDF sehen. Oder aber! Ihr entscheidet Euch für DAZN.

DAZN zeigt / überträgt die Highlights zu Schalke 04 vs. FC Bayern München 40 Minuten nach Abpfiff

Die Nummer eins in puncto Highlights? Ganz klar DAZN! Der Streamingdienst liefert Euch bereits 40 Minuten nach Schlusspfiff die Highlights zu Schalke 04 vs. Bayern München. In der Zusammenfassung bei DAZN verpasst Ihr keine Chance, keinen Treffer und erst recht keine Entscheidung.

Und das Beste daran: Ihr könnt die Highlights sogar vollkommen kostenlos bei DAZN sehen. Was müsst Ihr dafür tun? Sichert Euch einfach einen kostenlosen Probemonat! Mit diesem könnt Ihr alle Bundesliga-Highlights sowie die komplette DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang gratis testen.

Doch die Bundesliga-Highlights sind noch längst nicht alles. DAZN zeigt die Bundesliga live! Insgesamt 45 Spiele umfasst das Rechtepaket, welches sich DAZN für das deutsche Fußball-Oberhaus gesichert hat. Welche Bundesliga-Partien der Streamingdienst konkret im Programm hat, erfahrt Ihr in unserem Übersichtsartikel.

Bundesliga, Champions League, Europa League, LaLiga, Serie A und und und ... Die Auswahl an Live-Sport bei DAZN ist riesengroß. Der Streamingdienst zeigt sowohl Spitzenfußball als auch zahlreiche weitere Top-Sportarten im LIVE-STREAM. Hat Euch der kostenlose Probemonat überzeugt, habt Ihr zwei Bezahloptionen:

Das Monatsabo!

monatliche Kosten: 11,99 Euro. Kündigen: jederzeit monatlich möglich.

​Die DAZN-Jahreskarte!

einmalige Kosten: 119,99 Euro. Vorteil: DAZN ein Jahre lang nutzen, 24 Euro im Vergleich zum Monatsabo sparen.

Die kostenlose DAZN-App für Eure mobilen Geräte erhaltet Ihr hier:

Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs. FC Bayern München? Die Übertragung der Bundesliga im Überblick