FC Schalke 04, News und Gerüchte: Krösche sagt ab, Entschuldigung fürs Rangnick-Vorpreschen

Bei Schalke 04 dreht sich alles um die Schneider-Nachfolge: Wird Ralf Rangnick neuer Sportvorstand? Die News und Gerüchte zu S04.

Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 am Montag.



FC Schalke, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

FC Schalke, News: Markus Krösche sagt S04 ab

Markus Krösche, Sportdirektor bei RB Leipzig, hat dem FC Schalke 04 eine Absage erteilt. "Ich stehe nicht zur Verfügung“, erklärte der 40-Jährige mit Blick auf ein mögliches Engagement als Sportvorstand bei den Knappen. Dort wurde er als Nachfolger des entlassenen Jochen Schneider genannt.

Krösche steht in Leipzig noch bis 2022 unter Vertrag. Er führte aus, sein Fokus gelte allein den Sachsen: "Wir haben noch Großes vor in dieser Saison."



FC Schalke, News: Gesenhues entschuldigt sich für Rangnick-Vorpreschen

Aufsichtsratsmitglied Prof. Dr. Stefan Gesenhues (66) vom FC Schalke 04 hat sich für sein Vorpreschen in der Personalie Ralf Rangnick (62) entschuldigt. "Dass sich meine Kollegen im Aufsichtsrat überrumpelt gefühlt haben, kann ich im Nachhinein verstehen, das tut mir leid. Da bedauere ich auch das Vorgehen, das hätte besser laufen können", sagte Gesenhues der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung.

Gesenhues hatte die Personalie bei einer Sitzung am vergangenen Freitag intern auf die Agenda gesetzt, was zu lautstarken Auseinandersetzungen zwischen Rangnick-Befürwortern und -Gegnern geführt haben soll. Laut der Bild sollen deshalb andere Aufsichtsratsmitglieder versuchen, Gesenhues aus dem Amt zu drängen.

Er selbst hält Rangnick weiterhin für die beste Besetzung als neuer Hauptverantwortlicher: "Mit dem Namen Ralf Rangnick verbinde ich hohe Kompetenz. Er ist jemand, der in der Lage ist, uns aus der Situation herauszuführen und wieder erfolgreich zu machen. Ich glaube, dass er der richtige Mann für Schalke 04 ist." Rangnick arbeitete von 2004 bis 2005 sowie 2011 als Trainer bei Schalke.

FC Schalke, News: Funkel bestätigt Interesse von S04

Der ehemalige Bundesligatrainer Friedhelm Funkel hat Gespräche über ein Engagement bei Schalke 04 bestätigt. "Es hat mal über einen Mittelsmann Kontakt zum FC Schalke gegeben. Das ist aber schon einige Wochen her. Das ist nach der Beurlaubung von Manuel Baum gewesen", sagte er im Sport1 - Doppelpass.

Funkel habe den Königsblauen aber abgesagt. Stattdessen übernahm nach dem Baum-Aus Klublegende Huub Stevens interimistisch, ehe Christian Gross und mittlerweile Dimitrios Grammozis folgten.

Funkel hatte zuletzt bei Fortuna Düsseldorf gearbeitet. Nach knapp vier Jahren bei den Rheinländern trennten sich Anfang des vergangenen Jahres die Wege. Obwohl der 67-Jährige damals betonte, dass dies seine letzte Station im Profifußball sei, wollte er nun "nicht ausschließen, irgendwann kurzfristig zu helfen, wenn Interesse besteht".

Grammozis sieht er derweil vor einer Mammutaufgabe beim Tabellenletzten: "Ich glaube, dass er sich keinen Gefallen damit getan hat. Er hat jetzt zehn oder elf Spiele - zwei hat er gemacht -, davon verliert er möglicherweise acht. Dann gehst du mit dieser schweren Hypothek als Schalke in die 2. Bundesliga."

In der 2. Liga sei S04 dann automatisch "Aufstiegsfavorit", die direkte Bundesligarückkehr sei aber bei weitem kein Selbstläufer: "Das wird schwer."

FC Schalke, News: Der Spielplan in den nächsten Wochen