FC Schalke 04, News und Gerüchte: Schalke-Fans wollen Neuanfang mit Ralf Rangnick - Alles zu S04 am Sonntag

FC Schalke 04, News und Gerüchte: Schalke-Fans wollen Neuanfang mit Ralf Rangnick

Der FC Schalke 04 taumelt weiter Richtung Abstieg. Die Fans machen sich nun für eine Rückkehr von Ralf Rangnick stark. Alle Schalke-News heute.

Der FC Schalke 04 nach der 0:5-Pleite beim VfL Wolfsburg. Alle News und Infos zu S04 gibt es heute hier.

Die Entwicklungen auf Schalke der letzten Tage gibt es hier zum Nachlesen:

FC Schalke 04, News und Gerüchte: S04-Fans wollen Neuanfang mit Rangnick

Die Anhänger vom FC Schalke 04, dessen Abstieg in die 2. Bundesliga immer wahrscheinlicher wird, haben eine Online-Petition ins Leben gerufen. Die S04-Fans wünschen sich Ralf Rangnick als Sportvorstand. Bis zum Sonntagvormittag fand die Aktion schon über 32.000 Unterstützer, anvisiert werden 35.000 Unterschriftern

Nach der 0:5-Blamage beim VfL Wolfsburg brachten Schalker Fans an der Geschäftsstelle ein Spruchband mit der Aufschrift "Pro Neuanfang, Pro Rangnick" an. Zudem wurde die Neubesetzung des Aufsichtsrats mit seinem Vorsitzenden Jens Buchta gefordert ("Ahnungslosen Rat austauschen").

Schalke sucht einen Sportvorstand - Krösche: "Ich stehe nicht zur Verfügung"

Nach übereinstimmenden Medienberichten möchte eine Gruppe einflussreicher Unterstützer der Königsblauen aus Wirtschaft und Politik Rangnick im Sommer zurückholen. SPOX und Goal können die Gespräche mit dem aktuell vereinslosen Trainer und Sportfunktionär bestätigen. Der 62-Jährige war bisher zweimal als Trainer bei Schalke.

Wie die Bild am Sonntag berichtet aber berichtet, soll es bereits einen "Machtkampf um Rangnick" geben. Der Aufsichtsrat um Buchta will angeblich lieber Sportdirektor Markus Krösche von RB Leipzig verpflichten. Der 40-Jährige stellte gegenüber der Bild aber klar: "Ich stehe nicht zur Verfügung."

Bei einer Probe-Abstimmung votierten demnach nur drei von elf Aufsichtsräten pro Rangnick, der grundsätzlich dazu bereit sei, den Posten des Sportvorstands zu übernehmen. Dieser ist nach der Entlassung von Jochen Schneider, der den Verein nach Saisonende ohnehin verlassen hätte, im Sommer frei.

Die S04-Verantwortlichen hatten in einer Mitteilung am vergangenen Freitag klargestellt, "dass Berichte, es gäbe eine 'Voreinigung' zwischen dem FC Schalke 04 und Ralf Rangnick oder seinem Berater, nicht zutreffen". Unabhängig von den Vorgängen sei Rangnick ein "hochgeschätzter Fachmann" und "gern gesehener Ex-Schalker". Die Besetzung des neuen Sportvorstands sei "ein fortlaufender Prozess".

Schalke 04: Zoff wegen Rangnick?

Zudem berichtete die Bild am vergangenen Samstag, dass der Aufsichtsrat angeblich Stefan Gesenhues loswerden wolle. Der 66-Jährige ist aktueller Aufsichtsrat und schlug wohl seinen Kollegen auf der Sitzung am Freitag den Plan einer Rückholaktion von Rangnick vor.

Während der Aufsichtsratssitzung habe es "lautstarken Zoff" gegeben. Gesenhues sei wegen Verrats und Verschwörung massiv attackiert worden, heißt es weiter. Demnach soll Gesenhues vor den Schalker Ehrenrat gestellt und entlassen werden.

Rangnick wird auch als Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw gehandelt. Zudem soll er auch ein Kandidat als Trainer bei Borussia Mönchengladbach sein.

FC Schalke 04, News und Gerüchte: Erneute Klatsche in Wolfsburg

Shkodran Mustafi schüttelte immer wieder den Kopf und blickte frustriert auf die leeren Ränge. Der Rio-Weltmeister, als vermeintlicher Retter im Winter verpflichtet, hat Schalke 04 noch näher an den Abgrund gestoßen. Mit einem Eigentor und einem peinlichen Ballverlust am eigenen Strafraum begünstigte der Ex-Nationalspieler die krachende 0:5 (0:1)-Pleite beim VfL Wolfsburg - und begrub die allerletzte Hoffnung auf den Klassenerhalt.

Denn nach dem elften Spiel in Folge ohne Sieg ist der Rückstand des Tabellenletzten zum Relegationsplatz auf elf Punkte angewachsen - neun Runden vor Schluss. "Wir bekommen ein brutales Tor aus dem Nichts", klagte Trainer Dimitrios Grammozis bei Sky, "und dann haben wir zu viele Geschenke verteilt."

Besonders erschreckend: In den letzten neun Pflichtspielen hat Schalke nur zwei Tore erzielt. Aktuell treffen die Königsblauen nur ins eigene Netz - wie beim 0:1 (31.), als Abwehrchef Mustafi einen Schuss von Admir Mehmedi per Kopf ablenkte. Es war bereits das vierte Eigentor der Saison.

Bis dahin hatte das Schlusslicht solide verteidigt, im zweiten Durchgang brach es wieder einmal dramatisch ein. Ein Hauptdarsteller war erneut Mustafi, der vor dem 0:3 durch Ridle Baku (58.) in einem völlig überflüssigen Dribbling am eigenen Strafraum den Ball verlor.

Wout Weghorst steuerte für die Wölfe seinen 16. Saisontreffer bei (51.) - genauso viele hat Schalke insgesamt vorzuweisen. Zudem trafen Josip Brekalo (64.) und Maximilian Philipp (79.) für den Tabellendritten. "Die aktuelle Tabelle ist sehr, sehr schön", sagte Baku, auf den Champions-League-Plätzen "wollen wir uns positionieren".

Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner schenkte in der Innenverteidigung den beiden Corona-Sündern John Anthony Brooks und Marin Pongracic sein Vertrauen. Die beiden Defensivspieler waren zu einer Geldstrafe in fünfstelliger Höhe und sozialer Arbeit verdonnert worden, weil sie an einer Privatparty ohne Mundschutz und ohne den gebotenen Mindestabstand teilgenommen hatten.

Zumindest in der ersten Halbzeit war das Duo aber kaum gefordert. Die Gäste erwiesen sich zwar zunächst als bissige Zweikämpfer, waren aber offensiv mehr als harmlos. Grammozis schlug in der leeren Volkswagen-Arena mehrfach entsetzt die Hände vors Gesicht.

Aber auch der VfL fand nach zwei Pflichtspielniederlagen in Serie nur schwer in die Partie. Erst nach dem Seitenwechsel drehten die Gastgeber, die in Trikots mit einem regenbogen-farbenen Logo ihres Hauptsponsors ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz setzten, richtig auf und nahmen die zutiefst verunsicherte Schalker Defensive immer wieder auseinander. (SID)

