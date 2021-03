FC Schalke 04, News und Gerüchte: Calmund sieht Bedingungen für Rangnick-Verpflichtung, Knäbel über Kaderplanung - alles zu S04 heute

Beim FC Schalke 04 bastelt man weiter an der Ausrichtung für die Zukunft. Ralf Rangnick steht weiter ganz oben auf der Wunschliste. Alles zu S04.

Der FC Schalke 04 bestreitet heute den Krisengipfel gegen Borussia Mönchengladbach. Alle News aus Gelsenkirchen gibt es hier.

Schalke News: Calmund sieht Hindernisse für Rangnick-Verpflichtung

Der frühere Bundesliga-Manager Reiner Calmund sieht für eine Verpflichtung von Ralf Rangnick als neuer Sportvorstand auf Schalke noch Hürden. "In meinen Augen wäre als ganz wichtiger erster Schritt die Verpflichtung von Ralf Rangnick eine goldrichtige Entscheidung. Doch ich bin sicher: Rangnick lässt sich nur locken, wenn ihm sämtliche sportliche Kompetenzen zugesichert werden", schreibt Calmund in einem Gastbeitrag auf t-online.de.

Zudem bräuchte es für Rangnick "die Garantie einer längerfristigen finanziellen Unterstützung", schreibt der 72-Jährige. Eine Installation Rangnicks käme für Calmund einer Erlösung gleich. "Ich will ja nicht das Bild von der Lichtgestalt bemühen. Aber mit seiner Installierung würde sich die drückende Finsternis, die derzeit über dem Klub liegt, aufhellen, die Stimmung auf einen Schlag verbessern", glaubt er.

Schalke: Breitenreiter hörte während S04-Zeit Bushido zur Ablenkung

Der frühere Trainer Andre Breitenreiter hat zugegeben, dass vor allem die letzten Wochen und Monate auf Schalke ihn emotional mitgenommen haben. "In der Rückrunde hat mich das definitiv Kraft gekostet. Ich halte mich schon für einen stabilen Menschen und halte viel aus, aber die persönliche Stimmungsmache gegen mich habe ich mir sehr zu Herzen genommen und an mich heran gelassen", sagte er im Sport1-Interview.

Um den Kopf frei zu bekommen, habe er ziemlich harte Musik gehört. "Wenn ich zum Beispiel von Gelsenkirchen zur Familie nach Hause gefahren bin, habe ich im Auto auf jeder Fahrt immer ganz laut den Song 'Alles wird gut' von Bushido gehört. Ich kenne ihn auswendig. Der Text dieses Liedes spiegelte meine Situation auf Schalke wider. So konnte ich im Auto auch Frust ablassen", sagte er.

Der heute 47-Jährige war in der Saison 2015/16 Trainer auf Schalke. Nach zwei Jahren bei Hannover 96 ist er seit Januar 2019 ohne Job.

Schalke News: Knäbel will auch bei Abstieg "unsere Spieler sicher nicht verramschen"

In den kommenden Vertrags- und Ablöseverhandlungen hat Schalkes Gesamtverantwortlicher Peter Knäbel klare Vorstellungen. "Ich stelle mich in diesem Punkt auf eine sehr harte und lange Phase ein, in der wir enorm viel Robustheit in den Verhandlungen zeigen müssen", sagte Knäbel im kicker-Interview. Sicher sei: "Wir werden unsere Spieler sicher nicht verramschen."

Beim Tabellenletzten steht im Sommer - so oder so - ein personeller Umbruch an. Der wahrscheinliche Abstieg verkompliziert die Situation nochmals. Zumal mehreren Spielern gemäß ihren Verträgen auch in der 2. Liga ihr volles Gehalt zusteht.

Diese Vertragsgestaltung erschwert Knäbels Arbeit, er will aber nicht zu viel Kritik üben. "In einer idealen Welt hat man für jeden Fall und jede Situation die passenden Klauseln in den Verträgen. Ich kann aber verstehen, wenn das bei der Gestaltung einiger Verträge in den letzten Jahren nicht die oberste Priorität hatte", sagte er.

Schalke News: Alle Infos zum Spiel gegen Gladbach heute Abend

