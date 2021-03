FC Schalke 04, News und Gerüchte: Planungen für 2. Liga laufen, verlässt Hoppe den Verein? - alle Infos zu S04 heute

Matthew Hoppe könnte den FC Schalke 04 trotz jüngster Vertragsverlängerung im Sommer verlassen. Alle News und Gerüchte zu Schalke gibt es hier.

Der FC Schalke 04 am Donnerstag: Alle News und Gerüchte gibt es hier.

Alle Infos der letzten Tage gibt es hier zum Nachlesen.

Schalke 04, News und Gerüchte: Hoppe vor dem Absprung?

Trotz der jüngsten Vetragsverlängerung bis Sommer 2023 könnte Matthew Hoppe den FC Schalke 04 bereits im Sommer verlassen. Wie transfermarkt berichtet, soll es zwischen dem US-Amerikaner und dem Klub ein "Gentlemen's Agreement" geben, das Hoppe zusichert, bei einer entsprechenden Ablösesumme den Verein verlassen zu dürfen.

Mit fünf Saisontoren - davon allein drei beim einzigen Saisonsieg gegen die TSG Hoffenheim - ist Hoppe der beste Torschütze der akut abstiegsgefährdeten Schalker. Anfang Februar erhielt der 20-Jährige einen neuen Vertrag, der auch für die 2. Bundesliga Gültigkeit besitzt.

Schalke 04, News und Gerüchte: Bentaleb und Mendyl fallen vorerst aus

Der FC Schalke 04 muss in den kommenden Wochen auf Nabil Bentaleb und Hamza Mendyl verzichten. Wie die Königsblauen mitteilten, wurde der Algerier Bentaleb am Dienstag an der Leiste operiert. Nach einer Reha soll der Mittelfeldspieler noch vor Saisonende wieder zur Verfügung stehen.

Außenspieler Mendyl zog sich unterdessen im Training eine Verletzung an der Syndesmose im Sprunggelenk zu und fällt auf unbestimmte Zeit aus.

ℹ️ @nabilbentaleb42 und @HamzaMendyl27 stehen dem #S04 vorerst nicht zur Verfügung. Nabil musste sich einem kleinen operativen Eingriff an der Leiste unterziehen, Hamza hat sich eine Verletzung des vorderen Syndesmosebandes im Sprunggelenk zugezogen.



Gute Besserung, Männer 🍀 — FC Schalke 04 (@s04) March 17, 2021

Schalke 04, News und Gerüchte: Planungen für 2. Liga laufen

Der neue Sportliche Leiter Peter Knäbel plant bei Schalke 04 angesichts der schier aussichtslosen Lage bereits auf der Basis des Abstiegs in die 2. Bundesliga. "Der Großteil der Planungen konzentriert sich mittlerweile auf die 2. Liga, so ehrlich muss man sein", sagte er dem kicker: "Aber ganz klar: Wir achten natürlich trotzdem darauf, dass unsere Entscheidungen auch für den Fall des Klassenerhalts sinnvoll wären."

Bei den ganzen Personalfragen in der sportlichen Führungsetage hätte Knäbel gerne schnell Klarheit. Vor allem die Causa Rangnick bewege den Verein, "das spürt man deutlich", sagte der 54-Jährige. Er habe "größten Respekt vor der Fachkompetenz von Ralf Rangnick und dem, was er bisher geleistet hat", so Knäbel weiter. Es gehe generell darum, für den Posten des Sportvorstands eine Lösung "zum Wohle des Vereins" zu finden.

Er selbst habe dabei kein Problem, wieder ins zweite Glied zu rücken. "Ich trage im Moment die sportliche Gesamtverantwortung, das ist richtig, aber im Grunde bin ich ja zu nichts berufen worden. Es gibt also keinen Platz, den ich wieder räumen müsste. Folglich plagen mich auch keine Verlustängste", sagte Knäbel. Er sei auch mit seiner ursprünglichen Aufgabe als Technischer Direktor Nachwuchs und Entwicklung "sehr glücklich".

Solange er aber die Verantwortung trage, werde er nicht davor zurückscheuen, "Entscheidungen zu treffen, die mittel- und langfristig und personenunabhängig für Schalke 04 richtig sind", sagte der ehemalige Direktor Profifußball des Hamburger SV. Entscheidungen "nicht oder nur halbherzig in die Hand zu nehmen, wäre absolut verantwortungslos und fatal." (SID)

Schalke 04, News und Gerüchte: Die kommenden Spiele