FC Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen - die Übertragung der Bundesliga

Im absoluten Krisenduell empfängt der FC Schalke 04 die strauchelnde Borussia vom Niederrhein. Die Informationen zum Spiel gibt es hier.

Es ist das absolute Krisenduell: Der FC Schalke 04 empfängt Borussia Mönchengladbach. Anstoß in der Veltins-Arena ist heute um 18.30 Uhr.

Samstagabend heißt eigentlich Topspielzeit, doch das Duell zwischen Schalke und Gladbach heute Abend ist vielmehr ein Aufeinandertreffen zwischen Not und Elend. Schalke taumelt immer weiter in Richtung 2. Bundesliga, elf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz sind nur noch theoretisch aufzuholen.

Und die Fohlen? Die stehen inzwischen bei sieben Pflichtspiel-Niederlagen in Folge, den letzten Sieg gab es Anfang Februar (!) im DFB-Pokal beim 2:1 in Stuttgart. Seit der Entscheidung von Noch-Trainer Marco Rose, im Sommer zum BVB zu gehen, ist der Wurm drin. Eine weitere Pleite ausgerechnet beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht Schalke würde ihn wohl sofort den Job kosten.

Schalke gegen Gladbach: Goal liefert Euch alle Infos zum Krisengipfel.

FC Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach: Die Begegnung heute in der Übersicht

BEGEGNUNG FC Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach WETTBEWERB Bundesliga | 26. Spieltag ORT Veltins-Arena | Gelsenkirchen ANSTOSS 18.30 Uhr HINSPIEL 28. November 2020 | Borussia Mönchengladbach vs. FC Schalke 04 4:1 (2:1)

FC Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach heute: Die Übertragung in TV und LIVE-STREAM

Trotz oder gerade aufgrund der aktuellen Formschwäche der beiden Klubs bietet das Spiel zahlreiche Geschichten. Entsprechend dürfte die Partie auf viel Interesse stoßen. Wir verraten Euch, wie und wo Ihr die Begegnung sehen könnt.

FC Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach: So wird die Bundesliga übertragen

Die Live-Übertragungsrechte an der Bundesliga liegen beim Pay-TV-Sender Sky und beim Streamingdienst DAZN.

Während Sky alle regulären Samstagsspiele einzeln und auch in der Konferenz zeigt sowie die regulären Sonntagsspiele um 15.30 Uhr und 18.00 Uhr, sind bei DAZN alle Freitagsspiele sowie die an vereinzelten Spieltagen ausgetragenen Partien samstags um 20.30 Uhr, sonntags um 13.30 Uhr und montags um 20.30 Uhr zu sehen.

FC Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach heute live: Die Übertragung im TV bei Sky

Das Topspiel am Samstagabend ist stets bei Sky live zu sehen, so auch heute. Wie gewohnt beginnt die Vorberichterstattung bereits eine Stunde vor Anpfiff um 17.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1. Die Vorberichte und das Spiel sind zudem in Ultra HD auch bei Sky Sport Bundesliga UHD zu sehen. Kommentator der Partie ist Martin Groß.

Seit knapp drei Wochen zählt Mike #Büskens zum Trainerstab bei den #S04-Profis ⚒️⚽️



Im "Interview des Monats" auf Schalke TV spricht Buyo über die aktuelle Lage, seine Rolle im Team und den engen Draht zur @knappenschmiede ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) March 19, 2021

FC Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach: Das kostet Sky

Wer die Spiele bei Sky im linearen Fernsehen sehen möchte, der benötigt ein Abonnement beim Unterföhringer Sender.

Die Bundesliga gibt es dabei entweder als alleinstehendes Paket oder gemeinsam mit dem kompletten Sportangebot von Sky. Das Bundesligapaket ist für Neukunden aktuell für 25 Euro im Monat zu haben. Damit seht Ihr nicht nur die Spiele im Oberhaus, sondern auch alle Partien der 2. Bundesliga.

Für fünf Euro obendrauf erhaltet Ihr im Kombi-Paket auch Zugriff auf die Spiele im DFB-Pokal, in der Premier League und bis Saisonende auch in der Champions League. Zusätzlich könnt Ihr Euch für die 30 Euro auf die Formel 1, Handball, Tennis und Golf freuen.

FC Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach: Die Übertragung heute im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Wenn Ihr nicht zu Hause seid oder das Spiel lieber im Second Screen sehen wollt, dann gibt es auch noch die Möglichkeit des LIVE-STREAMS. Auch hier kommt Ihr an Sky nicht vorbei.

Bild: Getty Images

FC Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Eine Möglichkeit, um das Spiel via Internet zu sehen, ist Sky Go. Hierfür müsst Ihr aber bereits ein Sky-Abo abgeschlossen haben.

Ist das der Fall, dann könnt Ihr die Inhalte Eures Abos auf dem Smartphone bzw. dem Tablet oder auf dem Laptop verfolgen. Einfach die App herunterladen, einloggen und schon kann es losgehen.

FC Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach: Der LIVE-STREAM bei Sky Ticket

Sky Ticket richtet sich an alle, die kein Sky-Abo haben. Kostenlos ist Sky Ticket aber natürlich auch nicht.

Das Prinzip ist folgendes: Ihr kauft Euch ein virtuelles Ticket Eurer Wahl und habt damit Zugriff auf verschiedene Inhalte von Sky. Für die Bundesliga benötigt Ihr natürlich ein Sport-Ticket. Es gibt vier Stück - drei Supersport-Tickets sowie ein normales Monatsticket. Um die Einzelspiele der Bundesliga sehen zu können, ist ein Supersport-Ticket notwendig. Folgende Möglichkeiten gibt es dafür:

Laufzeit Kosten Supersport-Tagesticket 1 Tag 14,99 Euro Supersport-Monatsticket 1 Monat 29,99 Euro Supersport-Jahresticket 1 Jahr 19,99 Euro monatlich (Jahresbetrag direkt fällig)

Im Gegensatz zu Sky Go, das nur auf wenigen Geräten nutzbar ist, ist die Auswahl bei Sky Ticket deutlich größer. Die App ist für nahezu alle gängigen Plattformen verfügbar, seit wenigen Wochen auch für den Amazon Fire TV Stick.

Alle Infos zu Sky Ticket findet Ihr auch hier.

FC Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach: Die Highlights bei DAZN

Immer 40 Minuten nach Abpfiff gibt es die Highlights aller Bundesligaspiele bei DAZN. Der Streamingdienst bietet damit Bilder auch jener Spiele an, die er selbst nicht live zeigt.

Die Bundesliga ist dabei aber nur ein Teil aus dem großen Rechtepaket des Unternehmens. Fast alle großen europäischen Ligen gehören dazu, ebenso die Champions League. Aber auch abseits des Fußballs ist das Angebot groß. NBA und NHL sind ebenso verfügbar wie die Handball-Champions-League, Darts, Tennis und vieles mehr.

Wer sich selbst ein Bild machen möchte, der kann DAZN einen Monat lang gratis testen. Wer überzeugt ist, der hat anschließend die Wahl zwischen dem Monatsabo für 11,99 Euro oder dem Jahresabo für 119,99 Euro.

Zum Gratismonat von DAZN

FC Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach heute: Der LIVE-TICKER von Goal

Fast wie live dabei seid Ihr auch beim LIVE-TICKER von Goal. Dort verpasst Ihr keine wichtige Situation im Spiel.

Zum LIVE-TICKER

FC Schalke 04 vs. Borussia Mönchengladbach: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Anpfiff wissen wir, welche 22 Spieler in den Startformationen stehen. Sobald die Aufstellungen vorliegen, könnt Ihr sie hier nachlesen.