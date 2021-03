FC Schalke 04, News und Gerüchte: Gross-Training schuld an langer Verletzungsliste? Rangnick-Gruppe gibt sich zu erkennen

Schalke, News: Gross-Training schuld an langer Verletzungsliste?



Die Spieler des FC Schalke 04 packen über den Ex-Trainer Christian Gross aus und erheben schwere Vorwürfe in Richung des Übungsleiters. Laut Sport Bild sehen die Schalke-Stars die Ursache der langen Verletzungsliste auch im schlecht dosierten Training des 66-Jährigen.

Nach Informationen der Zeitschrift soll Gross eher auf "sein Bauchgefühl" geachtet haben als auf die Daten zur Fitness der Profis. Da ihnen kalt wurde, sollen die Akteure sogar gebeten haben, mit dem Training fortzufahren. In der Bundesliga lief die Schalker Mannschaft unter dem Trainer nie mehr als 115 Kilometer, ein Negativwert.

Doch nicht nur der Schweizer soll schuld an dem schlechten Fitnesszustand sein. Nachdem der im Sommer angeheuerte Athletiktrainer Werner Leuthard zu Saisonbeginn die Stars mit Laufeinheiten vor dem Frühstück "quälte", verweigerten die Gelsenkirchener angeblich die Arbeit. Unter den folgenden Trainern wurde die Fitness des kriselnden Teams daraufhin vernachlässigt. Die Laufleistung von Schalke 04 rutschte zwischenzeitlich auf 104,46 Kilometer ab.

Mit Dimitrios Grammozis muss nun nach Gross der fünfte Coach versuchen, die Mannschaft aufzubauen. Durch die lange Verletztenliste und den schlechten Fitnesszustand der Schalker könnte das eine zu große Herausforderung werden.

Die Verletzungsliste beim FC Schalke 04

Spieler Verletzung Verpasste Spiele Goncalo Paciencia Knieverletzung 19 Salif Sane Knieprobleme 14 Kilian Ludewig Mittelfußbruch 13 Steven Skrzybski Bänderverletzung 12 Matija Nastasic Wadenprobleme 5 Mark Uth Muskelverletzung 5 Klaas-Jan Huntelaar Muskelfaserriss 4 Ralf Fährmann Rippenbruch 3 Nassim Boujellab Bänderverletzung 3

Schalke 04, News: Rangnick-Gruppe gibt sich zu erkennen

Die bisher anonyme "Rangnick"-Gruppe, die sich zunächst an der Vereinsführung vorbei um eine Rückkehr von Ralf Rangnick zu den Königsblauen bemüht hatte, will sich offenbar an die Öffentlichkeit wenden. Mehrere Medien berichten, dass sich die Gruppe am Mittwoch öffentlich äußern möchte, erste Namen sickerten vorher schon durch.

Demnach gehören insgesamt 14 Personen der sogenannten "Rangnick-Gruppe" an, darunter Ex-Schalke-Profi Ingo Anderbrügge, der Ex-Leiter der Knappenschmiede Bodo Menze, die Ex-Aufsichtsräte Uwe Kemmer und Dr. Armin Langhorst sowie der Ex-DFB-Generalsekretär Helmut Sandrock.



Dazu kommen weitere Namen aus der Wirtschaft und dem Medienbereich. Prof. Dr. Ulrich Paetzel, Vorstandsvorsitzender eines Wasserwirtschaftsverbands, und Frank Haberzettel, Geschäftsführer des Deutschen Beamtenwirtschaftsbundes, sollen für die Gruppe sprechen. Sandrock fungiert angeblich als Berater.

Der aktuelle Schalke-Aufsichtsratsboss Jens Buchta warf der Gruppe im Vorpreschen um Rangnick "vereinsschädigendes Verhalten" vor. Der 62-Jährige soll künftig die Geschicke bei S04 leiten, laut Bild-Informationen zunächst sogar als Sportvorstand und Trainer. Konkrete Gespräche gab es zwischen Schalke und Rangnick bislang noch nicht, angeblich suchen die Parteien gerade nach einem Termin für ein Treffen.

Schalke 04, Gerüchte: Darum sagte Krösche ab

Bevor die "Rangnick-Gruppe" einschritt, stand Buchta angeblich kurz vor einer Einigung mit Wunschkandidat Markus Krösche. Dem aktuellen Sportdirektor von RB Leipzig soll wohl sogar schon ein unterschriftsreifer Vertrag vorgelegen haben. Laut Sport Bild sagte er letztlich aber ab, da es ihn angeblich störte, dass sein Name so schnell öffentlich wurde.

Offenbar war der 40-Jährige bereits vor zwei Jahren bei Schalke im Gespräch. Damals sagte er dem Bericht zufolge aufgrund der überschaubaren finanziellen Mittel in Gelsenkirchen ab. Stattdessen wurde Jochen Schneider als Sportvorstand installiert.



Schalke 04, News: S04 hofft auf Comeback von Mark Uth

Mark Uth steht nach langer Verletzungspause wieder auf dem Trainingsplatz, nach Informationen der Sport Bild will der 29-Jährige nach der Länderspielpause Anfang April wieder für Schalke auflaufen. Vergangene Woche absolvierte der Angreifer nach seiner Oberschenkelverletzung wieder erste Laufrunden, am Dienstag trainierte er wieder mit Ball, allerdings noch individuell.



Uth verpasste nach einem Muskelfaseranriss im Oberschenkel die vergangenen fünf Partien der Königsblauen, auch das Duell mit Borussia Mönchengladbach am kommenden Samstag kommt für ihn wohl noch zu früh. Gegen Leverkusen am 3. April könnte er aber sein Comeback feiern.

Schalke hofft nicht nur, dass Uth (zwei Tore in 16 Bundesliga-Spielen in der aktuellen Saison) der schwächsten Offensive der Liga neues Leben einhaucht, sondern sich gleichzeitig mit guten Leistungen für die Konkurrenz empfiehlt. Uths Vertrag läuft noch bis 2022, Schalke will ihn angeblich aus Kostengründen im Sommer aber loswerden.