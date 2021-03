FC Schalke 04, News und Gerüchte: Neuer Rechtsverteidiger wohl im Anflug, Rangnicks mögliches Gehalt veröffentlicht - alle Infos zu S04 heute

Schalke 04 findet offenbar neuen Rechtsverteidiger: Lukas Frenkert kommt wohl von Preußen Münster

Der abstiegsbedrohte Bundesligist Schalke 04 befindet sich bereits in den Planungen für die kommende Saison und ist dabei offenbar auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger fündig geworden. Wie die Bild berichtet, steht Lukas Frenkert vom Regionalligisten Preußen Münster vor einem ablösefreien Wechsel zu den Knappen.

Der 20-Jährige steht in Münster nur noch bis Saisonende unter Vertrag und ist bei den Gelsenkirchenern wohl zunächst für die U23 in der Regionalliga eingeplant. Frenkert könnte jedoch auch bei den Profis zum Einsatz kommen, die nach jetzigem Stand für die kommende Saison keinen Rechtsverteidiger im Kader haben.

Der Defensivmann stammt aus der Jugend von Preußen und ist seit dieser Saison Teil der Regionalliga-Mannschaft der Westfalen. In der laufenden Spielzeit kommt Frenkert auf zwei Tore in 15 Einsätzen in der vierthöchsten deutschen Spielklasse.

Schalke 04: Dimitrios Grammozis blendet Rangnick-Wirbel aus

Trainer Dimitrios Grammozis will sich im Abstiegskampf nicht vom Wirbel um die mögliche Rückkehr von Ralf Rangnick zu Schalke 04 ablenken lassen. "Meine Gedanken sind nur beim Spiel gegen Mönchengladbach. Ich möchte das nicht kommentieren, wir haben genug damit zu tun, die Jungs vorzubereiten und besser zu machen", sagte Grammozis vor dem Bundesliga-Krisenduell am Samstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER) gegen Borussia Mönchengladbach.

Personell entspannt sich die Lage beim Schlusslicht wohl erst nach der anstehenden Länderspielpause. "Im Moment ist das schon sehr dünn vorne, das wissen wir", sagte Grammozis mit Blick auf die Ausfälle in der Offensive, immerhin sind Klaas-Jan Huntelaar und Goncalo Paciencia wieder teilweise im Mannschaftstraining.

Nach dem 0:5 am vergangenen Wochenende beim VfL Wolfsburg habe man die Fehler intern klar angesprochen und analysiert. "Wenn ich mir die Trainingswoche anschauen, habe ich zu 100 Prozent das Gefühl, dass die Spieler es besser machen wollen. Ich hoffe, dass sie das im Spiel gegen Gladbach rausfeuern", sagte der 42-Jährige.

Für den kommenden Gegner hatte Grammozis trotz der verheerenden Negativserie nur warme Worte parat: "Marco Rose liefert fantastische Arbeit ab, auch wenn die letzten Spiele vom Ergebnis her nicht so gut waren." Das Gladbacher Team sei "sehr gut eingestellt, und der Verein hält auch in der schwierigen Situation zusammen".

Schalke 04: Das soll Ralf Rangnick als neuer Sportvorstand verdienen

Ralf Rangnick ist weiterhin offen für die Rückkehr zu Schalke 04. Wie das Tabellenschlusslicht am Donnerstag bekannt gab, habe ein "konstruktives Gespräch über ein mögliches Engagement" des ehemaligen Trainers auf Schalke stattgefunden. "Dieses Gespräch war offen und vertrauensvoll. Wir haben die Rahmenbedingungen für eine mögliche Zusammenarbeit ausführlich erörtert. Anschließend haben wir vereinbart, die Gespräche fortzusetzen", hieß es in der gemeinsamen Erklärung von Jens Buchta und Peter Lange für den Schalker Aufsichtsrat sowie Rangnicks Managements.

In den Gesprächen ging es neben den Kompetenzen, die Rangnick erhalten soll, auch um Gehaltsfragen. Laut der Bild -Zeitung soll der Rangnick-Deal Schalke in fünf Jahren zwölf Millionen Euro kosten.

Demnach würde der 62-Jährige in seinem ersten Jahr ähnlich wie Vorgänger Jochen Schneider eine Million Euro kassieren, danach würde sich sein Gehalt auf 2,75 Millionen Euro erhöhen. In Leipzig soll er dagegen 4,5 Millionen Euro im Jahr erhalten haben.

Sollten die Schalker den Gang in die 2. Liga antreten, würde sich der Etat laut des Berichts auf 38 Millionen Euro belaufen. Für die Mission Wiederaufstieg soll die Interessensgruppe, die den Draht zu Rangnick herstellte, aber bereit sein, zusätzliches Geld zur Verfügung zu stellen. Laut der Bild wollen auch alte und potenziell neue Sponsoren seine Mission unterstützen.

Bei einem zweiten Treffen soll Rangnick selbst anwesend sein. Womöglich gelingt dann bereits eine Einigung.

