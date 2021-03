FC Schalke 04, News und Gerüchte: S04 nimmt Haraguchi ins Visier, keine konkreten Gespräche mit Rangnick

Haraguchi könnte im Sommer womöglich ablösefrei zu den Knappen wechseln. Bislang gibt es noch keine konkreten Gespräche mit Rangnick. Alle S04-News.

Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 am Dienstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu S04 vom Tage.



FC Schalke 04, Transfers: Kommt Genki Haraguchi ablösefrei aus Hannover?

Der FC Schalke 04 ist offenbar an einer Verpflichtung des japanischen Nationalspielers Genki Haraguchi vom Zweitligisten Hannover 96 interessiert. Das berichtet die Bild.

Demnach rechne man beim Tabellenachten der 2. Bundesliga fest mit einem Abgang des 29-Jährigen. "Wir wissen alle, dass es natürlich schwer wird, solch einen sehr guten Spieler halten zu können", hatte 96-Trainer Kenan Kocak kürzlich verlauten lassen.

Da der Vertrag des Offensivspielers nach Saisonende ausläuft und eine Verlängerung derzeit unwahrscheinlich ist, könnte Haraguchi im Sommer ablösefrei wechseln.

Haraguchi wechselte 2018 von Hertha BSC nach Hannover. In der laufenden Saison stand der Japaner in 24 Ligaspielen auf dem Platz (fünf Treffer, sechs Assists).

Bild: Getty Images

FC Schalke 04, News: Ralf Rangnicks Bedingungen für eine Rückkehr

Die Rückkehr von Ralf Rangnick begeistert viele Schalke-Fans. Fast 50.000 hatten bis Montag eine Online-Petition für ein Comeback des 62-Jährigen unterschrieben. Ob es tatsächlich dazu kommt, ist allerdings fraglich. Bislang jedenfalls gibt es nach Informationen von Goal und SPOX weder Gespräche noch Verhandlungen zwischen Rangnick und Schalke 04.

Nach Ansicht der Rangnick-Seite müsste die Kontaktaufnahme über den Aufsichtsratsvorsitzenden Jens Buchta erfolgen, da nur das Kontrollgremium einen neuen Sportvorstand einstellen kann. So lange es dort keine einheitliche Linie gebe, wollen Rangnick und seine Berater abwarten und keine weiteren Kommentare abgeben.

Bild: imago images / Sven Simon

Angeblich ist Buchta und eine Mehrheit des Aufsichtsrats skeptisch, da Rangnick konkrete Bedingungen stellen soll: Freie Hand in sportlichen Fragen und trotz der hohen Schulden ein angemessenes Budget, um nach dem zu erwartenden Abstieg mit einer komplett neuen, stark verjüngten Mannschaft sofort in die Bundesliga zurückzukehren.

Schalke, News: Buchta nennt Rangnick-Gruppe "vereinsschädigend"

Beim Bundesligisten Schalke 04 ist der Machtkampf öffentlich eskaliert. Aufsichtsratschef Jens Buchta wirft einer Gruppe, die Ralf Rangnick am Gremium vorbei als Vorstand und Trainer installieren will, vereinsschädigendes Verhalten vor.

"Man muss sich das einfach mal vorstellen: Da hat eine nicht-legitimierte Gruppe mit Rangnick gesprochen und ihm im Namen des Vereins ein Angebot gemacht", sagte der Rechtsanwalt der SZ . "Das ist ein klarer Verstoß gegen ordnungs- und satzungsgemäße Abläufe und gegen die Absprachen, die wir im Aufsichtsrat haben."

Bild: imago images / Martin Hoffmann

Parallele Berichte in Bild -Zeitung und WAZ über eine "Voreinigung" mit dem Wunschkandidaten seien "gezielt initiiert" gewesen, sagte Buchta. Die Gruppe, die über den Aufsichtsratsmann Stefan Gesenhues kommuniziert, habe zudem Sponsoren (u.a. Veltins und Stölting) aufgefordert, für den Fall einer Ablehnung Rangnicks ihr Engagement zu überdenken, und somit Druck ausgeübt. "Deswegen meine Beurteilung: vereinsschädigend. Tut mir leid, anders kann ich das nicht nennen", sagte Buchta.

Kurios: Der Aufsichtsrat habe Rangnick nicht angesprochen, "weil wir meinten, wir könnten ihm nicht die Rahmenbedingungen bieten, wie er sie in Leipzig und Hoffenheim hatte", berichtete Buchta. Nun fänden doch offizielle Gespräche mit dem 62-Jährigen statt: "An ihm gehen wir selbstverständlich nicht vorbei."

Insgesamt sei die Posse beim Tabellenletzten der Bundesliga "keine gute Geschichte". Es gehe wohl um Wahlkampf, vermutet Buchta: "Drei Mitglieder dieser Gruppe sind interessiert daran, bei der nächsten Mitgliederversammlung in den Aufsichtsrat gewählt zu werden."

Quelle: SID

