FC Schalke 04: Huntelaar-Verbleib offenbar doch eine Option - alle News und Gerüchte zu S04

Bleibt Klaas-Jan Huntelaar etwa über die Saison hinaus ein Spieler des FC Schalke 04? Alle News und Gerüchte zum Bundesligisten gibt es hier.

Der FC Schalke 04 fährt mit den Planungen für die neue Saison fort. Sollte man wirklich in die 2: Bundesliga absteigen, könnte der Klub möglicherweise sogar doch auf Angreifer Klaas-Jan Huntelaar zurückgreifen. Und: Welche Transfers S04 sich schon durch die Lappen hat gehen lassen.

FC Schalke 04: Verlängerung mit Klaas-Jan Huntelaar wohl denkbar

Beim FC Schalke 04 kann man sich angeblich auch ein längerfristiges Engagement von Angreifer Klaas-Jan Huntelaar (37) vorstellen. Sollte er nach seinem vielversprechenden Startelf-Debüt bei der 1:2-Niederlage bei Bayer Leverkusen auch in den restlichen sieben Spielen überzeugen, käme laut der Bild eine Vertragsverlängerung durchaus in Frage.

Der 37-jährige Stürmer war im Winter ablösefrei von Ajax Amsterdam gekommen und hat einen Kontrakt bis zum Saisonende unterschrieben, um dann eigentlich seine Karriere zu beenden. Abgesehen von einem Kurzeinsatz gegen Werder Bremen fehlte er bis zum Leverkusen-Spiel verletzungsbedingt.

Seine Mannschaft fand unterdessen weder unter Christian Gross noch unter dessen Nachfolger Dimitrios Grammozis auf die Siegerstraße und steht unmittelbar vor dem Abstieg in die 2. Bundesliga. Für die Mission Wiederaufstieg wurde zuletzt Simon Terodde (33) vom Hamburger SV als möglicher neuer Stürmer gehandelt, womöglich wird diese Planstelle nun Huntelaar übernehmen.

FC Schalke 04: Wann ist Schalke 04 das letzte Mal abgestiegen?

In der Bundesliga steht der FC Schalke 04 vor dem Fall in die Zweitklassigkeit. Der Traditionsverein liegt in der Saison 2020/21 abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz und könnte schon in der kommenden Spielzeit in der 2. Bundesliga spielen.

Goal hat im Zuge der Relevanz des Themas in die Geschichtsbücher geschaut und den FC Schalke 04 und seine bisherigen Abstiege aus der Bundesliga begutachtet.

"Strafraum-Kobra" statt Real-Legende: Die kuriosen Beinahe-Transfers von Schalke 04

Vor nicht allzu langer Zeit war Schalke 04 noch eine große Adresse in Europa, fernab existenzieller Geldsorgen und dem drohenden Abstieg. Große Namen, wie Fernando Morientes, der am 5. April 2021 45 wird, wurden damals gehandelt. Goal blickt zurück.

