Wann ist Schalke 04 zum letzten Mal abgestiegen?

Der FC Schalke 04 steckt in der Bundesliga ganz tief im Abstiegssog. Doch wann ist der Bundesligist eigentlich zum letzten Mal abgestiegen?

In der Bundesliga steht der FC Schalke 04 vor dem Fall in die Zweitklassigkeit. Der Traditionsverein liegt in der Saison 2020/21 abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz und könnte schon in der kommenden Spielzeit in der 2. Bundesliga spielen.

Goal hat im Zuge der Relevanz des Themas in die Geschichtsbücher geschaut und den FC Schalke 04 und seine bisherigen Abstiege aus der Bundesliga begutachtet.

FC Schalke 04: Wie oft ist der Klub schon aus der Bundesliga abgestiegen?

Der FC Schalke 04 ist eines der Traditionsteams der Fußball-Bundesliga und aus dem Oberhaus der deutschen Liga eigentlich kaum wegzudenken. Insgesamt stieg S04 dreimal aus der höchsten Spielklasse ab, um sich aber kurze Zeit später wieder in der Bundesliga zurückzumelden.

In den Jahren 1980/1981, 1982/1983 und 1987/1988 reichten die Leistungen des FC Schalke 04 nicht, die Klasse zu halten. Heuer könnte der vierte Abstieg der Vereinsgeschichte folgen.

FC Schalke 04: Wann ist der Bundesligist zum letzten Mal abgestiegen?

Nachdem es bereits drei Abstiege des FC Schalke 04 in der Historie gab, droht nun der vierte Abstieg in die 2. Bundesliga. Das letzte Mal, dass man den Gang in die Zweitklassigkeit antreten musste, war im Jahr 1988.

Seinerzeit schloss man die Saison 1987/88 als Tabellenletzter ab. In 34 Spielen gab es acht Siege, sieben Remis, aber satte 19 Niederlagen - man sammelte insgesamt also 31 Punkte.

Saison 1987/88 Liga Bundesliga Saisonspiele (S/R/N) 34 (8/7/19) Torverhältnis 48:84 Trainer Horst Franz

Im Anschluss an den Abstieg aus der Bundesliga musste S04 gleich drei Spielzeiten lang warten, ehe man zurück ins Oberhaus kam. Dort kickt man seit der Saison 1990/91 nun durchgängig.

Bild: Getty Images

FC Schalke 04: Die Bilanz bei den letzten Bundesliga-Abstiegen

Nachdem man nun seit mittlerweile 30 Jahren erstklassig ist, droht Königsblau nun wieder die 2. Bundesliga. Vor dem letzten Abstieg im Jahr 1988 musste das heutige Team von Dimitrios Grammozis bereits zweimal den Gang in die zweite Liga antreten.

Wir haben uns die Bilanz in diesen Spielzeiten angeschaut und sie mit der aktuellen Saison verglichen.