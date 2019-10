FC Liverpool vs. FC Arsenal: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights, TICKER - so wird das Achtelfinale im League Cup übertragen

Der FC Arsenal gastiert im Achtelfinale des League Cups beim FC Liverpool. Doch wer zeigt / überträgt das Duell heute live im TV und LIVE-STREAM?

Achtelfinale im englischen League Cup: Der FC Liverpool empfängt an der Anfield Road den FC Arsenal. Die Partie wird am Mittwochabend um 20.30 Uhr angepfiffen.

Wer zieht ins Viertelfinale des League Cups ein? In der vergangenen Runde hatten sowohl die Reds als auch die Gunners keine Probleme. Der setzte sich mit 2:0 gegen MK Dons durch. Der feierte einen deutlichen 5:0-Erfolg gegen Nottingham Forest.

Beide Teams trafen bereits im Verlauf dieser Saison in der Premier League aufeinander. Der FC Liverpool behielt dabei - ebenfalls vor heimischem Publikum - die Oberhand. Mit 3:1 setzte sich die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp gegen die Gunners durch (zum Spielbericht).

Liverpool oder Arsenal: Wer kommt im League Cup eine Runde weiter? Wir verraten Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Duell heute Abend live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem informieren wir Euch über die Aufstellungen, unseren LIVE-TICKER von Goal und die Highlights bei DAZN.

FC Liverpool vs. FC Arsenal: Das Achtelfinale im League Cup in der Übersicht

FC Liverpool vs. FC Arsenal heute im LIVE-STREAM verfolgen - so geht's

Das Achtelfinale zwischen dem FC Liverpool und dem FC Arsenal verspricht Spannung im englischen League Cup. Doch wer überträgt den Wettbewerb, auch bekannt als , heute im LIVE-STREAM?

Sky zeigt seit dieser Saison die Premier League, die zuvor bei DAZN zu sehen war, live und in voller Länge. Doch für den League Cup ist der Bezahlsender nicht zuständig - somit auch nicht für Liverpool vs. Arsenal. Im Free-TV wird die Partie an der Anfiel Road ebenfalls nicht zu sehen sein. Wo also dann?

DAZN zeigt / überträgt FC Liverpool vs. FC Arsenal heute im LIVE-STREAM

Bei DAZN seid Ihr heute genau richtig, wenn Ihr das Achtelfinale des League Cups live verfolgen wollt. Der Streamingdienst zeigt Liverpool vs. Arsenal heute in voller Länge im LIVE-STREAM. Nur bei DAZN verpasst Ihr keine Sekunde des packenden Duells der beiden Top-Teams.

Das Einzelspiel FC Liverpool vs. FC Arsenal im LIVE-STREAM bei DAZN! Hier gibt's alle Infos zur Übertragung:

Beginn der Übertragung: pünktlich, kurz vor Anpfiff um 20.30 Uhr

pünktlich, kurz vor Anpfiff um 20.30 Uhr Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sebastian Kneißl

Ihr habt keinen Bock auf nur ein Spiel in 90 Minuten? Kein Problem. Bei DAZN gibt es am Mittwoch Spitzenfußball pur. Der Streamingdienst zeigt die beliebte GoalZone mit zahlreichen Partien des League Cups, aus LaLiga und der Serie A. Hier gibt's alle Infos zur Übertragung:

DAZN zeigt / überträgt FC Liverpool vs. FC Arsenal heute kostenlos im LIVE-STREAM - so funktioniert der Gratismonat!

Ja, Ihr habt richtig gelesen. Ihr könnt das League-Cup-Achtelfinale zwischen Liverpool und Arsenal heute kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN erleben! Doch wie ist das möglich? Na, ganz einfach. Sichert Euch einen kostenlosen Probemonat bei DAZN. Der Streamingdienst schenkt all seinen Neu-Kunden die ersten 30 Tage gratis.

Und das Beste? Mit dem DAZN-Gratismonat könnt Ihr nicht nur Liverpool vs. Arsenal live und kostenlos erleben. Ihr bekommt die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang gratis. Und diese könnte vielfältiger kaum sein: DAZN zeigt pro Jahr mehr als 8.000 Livesport-Events - Tennis, NBA, NFL, NHL, Darts, Motorsport sowie zahlreiche weitere Sportarten und natürlich Fußball.

Seid Ihr absolute Fußball-Freaks? Dann ab zu DAZN! Der Streamingdienst zeigt die Champions League und Europa League, Bundesliga, Serie A, LaLiga, Ligue 1 und viele weitere Top-Ligen und Top-Wettbewerbe in voller Länge im LIVE-STREAM.

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann schaut doch mal in unseren zahlreichen Übersichtsartikeln vorbei:

Bock auf Liverpool vs. Arsenal im LIVE-STREAM bei DAZN? Dann ladet Euch jetzt die kostenlose DAZN-App herunter:

FC Liverpool vs. FC Arsenal heute live im TV verfolgen - geht das?

Wie Ihr bereits im obigen Abschnitt erfahren habt, könnt Ihr das Duell zwischen Liverpool und Arsenal ausschließlich bei DAZN verfolgen. Doch überträgt der Streamingdienst den League Cup auch live im TV? Ist es überhaupt möglich, das Spiel auf dem Fernseher zu sehen? Wir verraten es Euch in den nächsten Zeilen.

DAZN zeigt / überträgt FC Liverpool vs. FC Arsenal heute im LIVE-STREAM auf Eurem Smart-TV

Wollt Ihr das Achtelfinale zwischen Liverpool und Arsenal live im klassischen TV verfolgen? Dann müssen wir Euch leider enttäuschen. Das ist nicht möglich. Warum? DAZN ist kein klassischer TV-Sender, sondern ein reiner Streamingdienst. Alle Übertragungen - so auch die zu FC Liverpool vs. FC Arsenal - laufen bei DAZN ausschließlich im LIVE-STREAM. Doch aufgepasst!

Ihr müsst nicht darauf verzichten, dass Duell im League Cup auf Eurem Fernseher genießen zu können. Wie das? DAZN bringt Euch Liverpool vs. Arsenal auf Euren Smart-TV! Die kostenlose DAZN-App gibt es nämlich für alle modernen Fernseher mit Internetverbindung.

Habt Ihr Bock auf Liverpool vs. Arsenal im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV? Dann befolgt folgende Anleitung. So geht's:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Genießt Liverpool vs. Arsenal im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV!

FC Liverpool vs. FC Arsenal: So seht Ihr die Highlights des League Cups

Spiel verpasst? Noch kein Tor und keine Entscheidung gesehen? Dann seid Ihr bei DAZN genau richtig. Denn wir empfehlen Euch - falls Ihr das Achtelfinale des League Cups nicht im LIVE-STREAM verfolgen konntet - folgende Alternative:

Die Highlights bei DAZN zu FC Liverpool vs. FC Arsenal!

Lange warten? Fehlanzeige! Bereits wenige Minuten nach dem Schlusspfiff lädt Euch der Streamingdienst eine ausführliche Zusammenfassung zu Liverpool vs. Arsenal auf die Plattform. Schaut mal vorbei!

Reichen Euch die Highlights zu Liverpool gegen Arsenal nicht aus? Kein Problem. Dann passt mal auf: DAZN zeigt Euch das komplette Achtelfinale im Re-Live. Somit könnt Ihr Euch die 90 Minuten zwischen den Reds und den Gunners noch einmal in voller Länge reinziehen.

Highlights und Re-Live? Beides erlebt Ihr mit dem Gratismonat von DAZN natürlich vollkommen kostenlos.

FC Liverpool vs. FC Arsenal: Die Aufstellungen

Mo Salah, Roberto Firmino und Co.: Welcher Startformation vertraut Liverpool-Trainer Jürgen Klopp im Achtelfinale des League Cups? Mit welcher Startelf geht der FC Arsenal in die Partie an der Anfield Road? Wir verraten Euch die Aufstellungen beider Teams knapp eine Stunde vor dem Anpfiff an genau dieser Stelle.

FC Liverpool vs. FC Arsenal heute im TICKER verfolgen

Ihr ärgert Euch gerade, weil Ihr das Duell zwischen Liverpool und Arsenal nicht im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen könnt? Kein Problem. Wir sorgen für gute Laune. Doch wie?

Wir versorgen Euch in unserem Ergebnis-TICKER mit allen relevanten Informationen rund um das League-Cup-Achtelfinale. Bei uns verpasst Ihr keine keinen Treffer, keine Karte und keine Auswechslung. Klickt Euch mal rein!

Ihr findet unseren kostenlosen Ergebnis-TICKER unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App. Hier geht's direkt zum Gratis-Download:

FC Liverpool vs. FC Arsenal: Die Bilanz

FC Liverpool (insgesamt bislang 189 Duelle) FC Arsenal 72 Siege 64 16 Unentschieden 16 64 Niederlagen 72 277 Tore 253

Wer zeigt / überträgt FC Liverpool vs. FC Arsenal heute live? Die Übertragung des League Cups im Überblick