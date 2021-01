FC Bayern München bei der Klub-WM 2021: Ort, Datum, Spielplan, Gegner, Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Der FC Bayern geht Anfang Februar bei der Klub-WM an den Start. Goal liefert Euch alle Infos zum Spielplan, den möglichen Gegnern und der Übertragung.

Nach dem Erfolg in der möchte der schon am 11. Februar den nächsten Titel einfahren. Dann steigt das Finale der , die der deutsche Rekordmeister nach 2013 erneut gewinnen möchte. Dafür muss jedoch zunächst das Halbfinale gewonnen werden.

In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Klub-WM. Hier erfahrt Ihr nicht nur, wann das internationale Turnier ausgetragen wird, sondern auch, auf welche Gegner der FC Bayern treffen kann. Zudem geben wir Euch einen Überblick, was bereits zur Übertragung im deutschen Fernsehen bekannt ist.

FC Bayern München bei der Klub-WM 2021 Alle Informationen zum Spielplan

Die Austragung der Klub-WM ist ursprünglich für Dezember geplant gewesen, musste wegen der Corona-Pandemie allerdings verschoben werden. Nun geht das Turnier vom 01. bis 11. Februar über die Bühne und findet - wie schon vor zwei Jahren - in statt.

Der FC Bayern wird erst im Halbfinale (am 08. Februar) einsteigen, dort wartet der katarische Meister al-Duhail oder der afrikanische Champions-League-Sieger Al Ahly aus Ägypten. Am 11. Februar steht entweder das Spiel um Platz 3 oder das Finale auf dem Programm.

Runde Datum Uhrzeit Begegnung Viertelfinale 1 04. Februar 14 Uhr UANL Tigres - Ulsan Hyundai Viertelfinale 2 04. Februar 18.30 Uhr al-Duhail SC - Al Ahly SC Spiel um Platz 5 07. Februar 16 Uhr Verlierer VF 1 - Verlierer VF 2 Halbfinale 1 07. Februar 19 Uhr FC Santos / Palmeiras - UNAL Tigres / Ulsan Hyundai Halbfinale 2 08. Februar 19 Uhr FC Bayern - al-Duhail SC / Al Ahly SC Spiel um Platz 3 11. Februar 16 Uhr Verlierer HF 1 - Verlierer HF 2 Finale 11. Februar 19 Uhr Sieger HF 1 - Sieger HF 2

Bild: DAZN

FC Bayern München bei der Klub-WM 2021: Wie ist der Ablauf des Turniers?

Die Klub-WM wird zwischen den Siegern der sechs kontinentalen Wettbewerbe ausgetragen. Die UEFA wird in diesem Jahr durch den FC Bayern vertreten, der ebenso wie der Gewinner der Copa Libertatores - der erst am 30. Januar zwischen dem FC Santos und Palmeiras ausgespielt wird - automatisch im Halbfinale steht.

Die anderen beiden Halbfinalisten werden zwischen den Vertretern der CONCACAF (UNAL Tigres) und der AFC (Ulsan Hyundai) sowie dem Vertreter der CAF (Al Ahly SC) und dem Meister Katars (al-Duhail SC) ermittelt. Die Verlierer der beiden Viertelfinals stehen sich im Spiel um Platz 5, die Verlierer der beiden Halbfinals im Spiel um Platz 3 gegenüber.

FC Bayern München bei der Klub-WM 2021: Wer zeigt die Klub-WM im TV und im LIVE-STREAM?

Wenn am 08. Februar um 19:00 Uhr der FC Bayern München in die FIFA Klub-Weltmeisterschaft einsteigt, überträgt DAZN in die Halbfinalpartie entweder gegen Al-Duhail SC oder Al Ahly Sports Club live. Ebenso können alle Fans ein mögliches Finale oder Spiel um Platz drei mit Beteiligung der Bayern am Donnerstag, 11. Februar, live auf DAZN erleben.

Bereits 2019 hatte sich der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte an der Klub-WM gesichert. Neben den Spielen des Champions-League-Siegers bei der FIFA Klub-WM, überträgt DAZN auch die Bundesligapartien der Bayern bei am 05. Februar und gegen Arminia Bielefeld am 15. Februar live. So können Bayern-Fans in nur elf Tagen ganze vier Spiele ihres Lieblingsklubs live auf DAZN sehen.

Bild: Getty Images

FC Bayern München bei der Klub-WM 2021: Das sind die Sieger der vergangenen Jahre