FC Bayern München, News und Gerüchte: Flick-Fußball gefällt Douglas Costa nicht, FCB für Guardiola stärker als ManCity

Douglas Costa mochte die Bayern-Spielweise bei seinem ersten Aufenthalt lieber und Guardiola nennt seinen CL-Favoriten. Alle FCB-News.

Bundesliga-Rekordmeister Bayern München am Donnerstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte in der Übersicht.

FC Bayern: Klose offenbar weiterhin Flicks Co-Trainer

FC Bayern, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was beim FCB in den vergangenen Tagen passiert ist.

Miroslav Klose soll auch in der kommenden Saison das Amt des Co-Trainers beim FC Bayern als Assistent von Hansi Flick bekleiden. Nach Informationen der Sport Bild sehen so die internen Planungen des FCB aus, obwohl der früherer Weltklasse-Stürmer auch als Coach große Pläne verfolge und sein Vertrag nur bis zum Ende der Spielzeit datiert ist.

Der Vorstand des FC Bayern habe für eine Verlängerung des Vertrags bereits grünes Licht gegeben, eine Vollzugsmeldung sei demnach nur noch Formsache. Derzeit absolviert Klose den Lehrgang zum Fußballlehrer beim DFB und wird diesen zeitnah abschließen, danach wäre es dem 42-Jährigen auch möglich, selbst ein Team in den höchsten Spielklassen der UEFA-Ligen zu übernehmen.

Bild: Getty

"Die Trainerausbildung nimmt ihm im Moment sehr viel Zeit weg. Das war aber so im Vorfeld geplant. Er kriegt genug Zeit, um seine Ausbildung zu machen. Er möchte natürlich gut abschließen. Da geben ihm die Freiheit, die er braucht", sagte Flick zuletzt bezüglich der aktuellen Karrierepläne von Klose.

Der WM-Rekordtorschütze arbeitet seit 2017 für den FC Bayern. Nach repräsentativen Aufgaben übernahm er 2018 die U17 der Münchner (49 Spiele, 2,22 Punkte im Schnitt) und schloss sich im Vorjahr dem Trainerteam der Profis an. Gemeinsam mit Hermann Gerland und Danny Röhl assistiert er Flick. Zwischen 2007 und 2011 lief Klose 150-mal als Spieler für den FCB auf (53 Tore).

Thomas Müller vom FC Bayern: DFB-Entscheidung wohl erst im Mai

Kehrt der formstarke Thomas Müller rechtzeitig zur Europameisterschaft in den Kader der deutschen Nationalmannschaft zurück oder nicht? Wie die Bild berichtet, ist nicht mit einer zeitnahen Entscheidung zu rechnen.

Stattdessen soll die Frage final erst im Mai geklärt werden. Eine Nominierung zu den WM-Qualifikationsspielen im März gegen Island, Rumänien und Nordmazedonien sei ausgeschlossen. Die Europameisterschaft beginnt für das DFB-Team am 15. Juni mit dem Vorrundenspiel gegen Frankreich, das nach jetzigem Stand in München ausgetragen wird.

Aufgrund der starken Leistungen von Müller, der nach 31 Pflichtspielen des FC Bayern in der laufenden Saison bereits 27 Scorerpunkte verbucht hat, sei es weiterhin denkbar, dass Joachim Löw den 2019 ausgemusterten Müller zurückholt. Daran ändere auch die Entscheidung von Jamal Musiala, zukünftig für das DFB-Team aufzulaufen, nichts. Beide sind auf einer ähnlichen Position beheimatet.

Toni Kroos zweifelte zuletzt daran, ob es der richtige Weg war, nach der schwachen WM 2018 mit Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels auf drei Routiniers zu verzichten: "Ich glaube, dass man am Ende auch ein bisschen vorausschauend planen muss. Ob der Plan vom Trainer, wie er es damals wollte, bis heute so aufgegangen ist, stelle ich jetzt einmal infrage", sagte er bei Sky. Bei der EM gehe es nun darum, "dass wir die bestmögliche Mannschaft für dieses Turnier hinbekommen - mit den formstärksten und denen, die am besten zusammenpassen".

FC Bayern: Douglas Costa mochte Spielweise unter Pep Guardiola lieber - Wunsch nach Italien-Rückkehr

Flügelspieler Douglas Costa vom FC Bayern kann mit der Spielweise von Trainer Hansi Flick weniger anfangen als mit der von Pep Guardiola während seiner ersten Zeit in München.

"Heute spielen sie einen anderen Fußball als bei meinem ersten Abenteuer [in München]. Jetzt spielen sie mehr Angriffsfußball, während es davor mehr um Ballbesitz ging. Das mochte ich lieber, obwohl sie so [mit dem neuen Stil] die Champions League gewonnen haben", sagte der Brasilianer im Podcast des Journalisten Pierluigi Pardo .

Guardiola holte Costa damals nach Deutschland und beeindruckt den 30-Jährigen noch heute: "Er ist ein Phänomen. Er ist fordernd und liebt es, viel zu arbeiten. Wenn er dich in einer gewissen Form sieht, will er auch, dass du sie behältst. Er fordert das Beste von dir", so Costa.

Mit dem deutschen Rekordmeister will er in dieser Saison "die Champions League und Bundesliga gewinnen", doch dann wünscht er sich eine Rückkehr in die Serie A. "Ich würde gerne nach Italien zurückkehren. Schauen wir mal, ob das klappt. Ich habe immer noch einen Vertrag bei Juve", schloss der Leihspieler ab.

Bild: Getty

FC Bayern: Papiss Cisse berichtet von abgelehntem FCB-Transfer

Der ehemalige Bundesligaprofi Papiss Cisse hat in einem Interview mit dem senegalesischen TV-Sender 2stv verraten, dass er während seiner Zeit beim SC Freiburg ein Angebot von Rekordmeister FC Bayern ablehnte . Ausschlaggebend für das Scheitern des Transfers sei sein Wunsch gewesen, mit dem Senegal im Afrika-Cup teilzunehmen, schilderte der heutige Fenerbahce-Stürmer.

Cisse sagte über das Interesse der FCB-Verantwortlichen: "Ich hatte ein Angebot von ihnen, die Gespräche waren sehr gut." Dann habe es eine Wende in den Verhandlungen gegeben. "Aber kurz vor Abschluss des Transfers sagten sie mir, dass der Wechsel nur klappen würde, wenn ich mit dem Senegal nicht am Afrika-Cup teilnehmen würde."

Bild: Getty

Manchester City: Pep Guardiola schiebt FC Bayern die Favoritenrolle in der Champions League zu

Der FC Bayern München ist laut Trainer Pep Guardiola von Manchester City auch in dieser Saison der Favorit in der Champions League.

"In diesem Wettbewerb musst du perfekt spielen, um weiterzukommen", erklärte Guardiola bei BT Sport . "Wenn ich Bayern München sehe, denke ich nicht, dass wir die Favoriten sind."

Bild: Getty

Guardiola weiter: "Wenn die Leute sagen, wir wären die Favoriten, müssen wir das akzeptieren. Aber ein Team, dass in der gesamten Geschichte erst einmal im Halbfinale war, als Favorit? Ok, wir müssen es akzeptieren."

Die Skyblues gewannen das Achtelfinalhinspiel gegen Gladbach souverän mit 2:0 und dürfen sich berechtige Hoffnungen auf den Einzug in die nächste Runde machen.

FC Bayern München: Die kommenden Spiele in der Übersicht