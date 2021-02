FC Bayern München, News und Gerüchte: Flick deutet Musiala-Entscheidung an, Sosa von FCB-Interesse geschmeichelt

Jamal Musiala hat wohl entschieden, für welches Land er spielen möchte, und Borna Sosa ist vom Interesse des FC Bayern geschmeichelt. Alle FCB-News.

Bundesliga-Rekordmeister Bayern München am Mittwoch. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte in der Übersicht.

FC Bayern: Deutschland oder England? Flick deutet Musiala-Entscheidung an



Jamal Musiala (17) hat seine Entscheidung, für welche Nationalmannschaft er künftig spielen will, wohl bereits getroffen. Das deutete sein Trainer beim FC Bayern, Hansi Flick, vor dem Champions-League-Achtelfinale gegen Lazio Rom bei Sky an.

"Es waren viele Dinge für ihn zuletzt. Ein neuer Vertrag. Außerdem ist die Entscheidung zu treffen gewesen: Deutschland oder England", verriet Flick. Auf die Nachfrage, wofür sich Musiala entschieden habe, antwortete Flick schmunzelnd: "Da müssen Sie ihn selbst fragen." Der in Stuttgart geborene Engländer kann für die Auswahl der Three Lions oder das DFB-Team auflaufen.

Flick deutete zudem die Vertragsverlängerung mit dem Top-Talent an. Offiziell ist die bisher nicht. Zuletzt berichtete der englische Guardian von einem Vertrag bis 2026 mit einem Grundgehalt von rund 115.000 Euro pro Woche. Musialas aktueller Fördervertrag für U18-Spieler läuft noch bis Sommer 2022. Am 26. Februar wird Musiala 18 Jahre alt, dann soll er auch seinen Vertrag unterzeichnen.

Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge deutete zuletzt an, dass sich eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern positiv auf das Bemühen des DFB um Musiala auswirken könnte. Die Tendenz geht nach Informationen von Goal und SPOX in Richtung DFB.

Joachim Löw sagte am Samstag im Rahmen seines Stadionbesuchs in Frankfurt, wo die Eintracht gegen den FC Bayern spielte, über Musiala: "Er ist ein außergewöhnlich großes Talent, absolut. Er hat eine besondere Wertschätzung in Deutschland und bei Bayern. Ich denke, er weiß so oder so, dass ich ihn nominieren will. Es gibt ja nicht so viele Talente in Deutschland, die das Niveau mitbringen. Die Entscheidung liegt bei ihm."

Flick forderte vor dem Spiel gegen Lazio, in dem er den Youngster in die Startelf berufen hatte, von Musiala: "Seine Unbekümmertheit ist wichtig. Er kann den Ball behaupten, Torgefahr ausstrahlen, den letzten Pass spielen. Das erwarten wir von ihm. Es ist wichtig, dass er in solchen Spielen reift."

Stuttgarts Borna Sosa vom Interesse des FC Bayern geschmeichelt

Linksverteidiger Borna Sosa vom VfB Stuttgart hat sich in einem Interview zum kolportierten Interesse des FC Bayern geäußert. "Natürlich ist es schön, wenn sich ein so großer Verein für dich interessiert. Das lässt einen nicht kalt", sagte der 23-Jährige im Gespräch mit dem kroatischen Fußballverband.

Sosa betonte allerdings, dass für ihn die restliche Saison mit dem VfB Stuttgart im Vordergrund stehe: "Darauf bin ich voll und ganz konzentriert", so Sosa, der hinzufügte: "Das Interesse des FC Bayern schmeichelt mir zwar, ist für mich aber nur eine noch größere Motivation für meine weitere Arbeit."

FC Bayern düpiert Lazio Rom: Eine Diva, die die große Bühne braucht

Es muss eine Wohltat für Ohren und Seele der Bayern-Spieler gewesen sein, als sie endlich wieder aus den Boxen schallte, die legendäre Champions-League-Hymne. Die musikgewordene Bestätigung, es als Fußballer geschafft zu haben, ebenjene Komposition, die bei Aficionados des runden Kunstleders rund um den Globus für Gänsehaut sorgt. Tony Brittens Schaffenswerk macht unmissverständlich klar: Das ist sie, die große Bühne.

Und genau diese Bühne scheinen die Münchner zu brauchen, um zu Höchstleistungen aufzulaufen. Ganz so, als habe die Hymne einen unsichtbaren Knopf betätigt, als sei das schlichte Hören von Worten wie "Meister", "grandes equipes" und "Champions" Anlass genug, sich auf seine Stärken zu besinnen, fegten die Gäste besonders im ersten Durchgang über Lazio Rom hinweg, ließen die stolzen Adler wie flügellahme Zeisige erscheinen.

Eine Entwicklung, mit der unter Berücksichtigung der vergangenen Bayern-Auftritte nicht unbedingt zu rechnen war. Seit dem letzten Champions-League-Spiel waren etliche Wochen und Spiele ins Land gegangen, die Mannschaft von Hansi Flick hatte ihren sechsten Titel binnen eines Jahres in Katar eingetütet, aber eben auch beispielsweise auf dem matschigen Rasen Kiels die Chance verspielt, genau dieses Kunststück im neuen Jahr zu wiederholen.

FC Bayern - Bericht: So versucht Rummenigge, Flick von einem Wechsel zum DFB abzuhalten

Karl-Heinz Rummenigge versucht offenbar mit allen Mitteln, Bayern-Trainer Hansi Flick von einer neuen Aufgabe als Bundestrainer abzuhalten. Wie die Sport Bild berichtet, soll Rummenigge den 56-Jährigen regelmäßig darauf hinweisen, dass er beim FC Bayern "die attraktivste Aufgabe im deutschen Fußball" habe. Zudem sei ein Engagement beim deutschen Rekordmeister "lukrativer" als beim DFB-Team, so das Magazin.

Flick war in den letzten Monaten als potenzieller neuer Bundestrainer gehandelt worden. "Ich wäre verrückt, wenn ich das ausschließen würde", erklärte DFB-Direktor Oliver Bierhoff in der Sport Bild . Dies war bei Rummenigge nicht gut angekommen: Er finde "es dem jetzigen Bundestrainer Joachim Löw gegenüber illoyal, auf dem Trainerposten Planungsspiele öffentlich für die Zukunft aufzustellen", so der 55-Jährige gegenüber Sport1 .

VIDEO-Highlights, Champions League: Lazio Rom - FC Bayern München 1:4

Bayern München - Goretzkas emotionaler Ratschlag für Musiala: "Mit dem Herzen entscheiden"

Leon Goretzka hat sich nach dem 4:1 des FC Bayern über Lazio Rom erfreut über die Leistung von Jamal Musiala gezeigt. Mit seinem Treffer wurde der 17-Jährige am Dienstag zu Bayerns jüngstem Torschützen in der Champions League.

"Wir haben ihm vor dem Spiel gesagt, dass er einfach befreit aufspielen soll", sagte Goretza nach der Begegnung am Sky -Mikrofon und betonte: "Jo [Kimmich, Anm. d. Red.] und ich haben ihm gesagt, dass wir ihm den Rücken freihalten werden."

In Hinblick auf Musialas Entscheidung, für welches Land er spielen möchte, hatte Goretzka ebenfalls einen Rat für den Mittelfeldspieler: "Das ist eine Entscheidung, die er für sich treffen muss. Die Entscheidung muss er mit dem Herzen treffen."

Gleichzeitig betonte der 26-Jährige allerdings: "Ich weiß da nicht mehr. Ich denke aber, dass es nicht mehr allzu lange dauert. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn er sich für Deutschland entscheidet", so Goretzka abschließend.

FC Bayern bei Lazio Rom: Sane mit Tempo, Musiala kreativ - die Noten der FCB-Spieler

Die Offensive des FC Bayern läuft in Rom auf Hochtouren. Leroy Sane und Jamal Musiala zeichnen sich dabei besonders aus.

FC Bayern München: Die kommenden Spiele in der Übersicht