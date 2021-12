FC Bayern, News und Gerüchte heute: Salihamidzic schließt Transfers aus, Watzke lobt den FCB

Der FC Bayern München nach der letzten Bundesligapartie 2021 gegen den VfL Wolfsburg: Sämtliche News und Gerüchte rund um den FCB am Samstag findet Ihr hier.

FC Bayern, News: Lob von BVB-Boss Watzke

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat den souveränen Tabellenführer FC Bayern gelobt. Bei BVB-TV sprach er über die erste Halbserie 2021/22 und erkannte an, dass der Titelverteidiger aktuell erneut eine Nummer zu groß für die Schwarz-Gelben ist.

Watzke sagte: "So viel Anstand muss man haben. Bayern spielt außergewöhnlich gut und ich glaube, in jeder anderen Liga wäre es momentan einfacher."

Nach dem Sieg gegen Wolfsburg am Freitagabend trennen den FCB und die Dortmunder in der Tabelle aktuell neun Punkte. Der BVB trifft zum Abschluss der Hinserie am Samstagabend auf Hertha BSC.

FC Bayern, News: Salihamidzic erklärt Transferpläne

Hasan Salihamidzic hat mit Blick auf das kommende Wintertransferfenster Neuverpflichtungen beim FC Bayern München ausgeschlossen. "Verstärkungen sind überhaupt kein Thema", sagte der Sport-Vorstand der Bayern vor dem 4:0-Sieg der Münchner gegen den VfL Wolfsburg bei DAZN.

Sein einziger Wunsch sei es, "dass die Allianz Arena im Januar wieder gefüllt werden kann. Es wäre schön, wenn wir diese Pandemie auch in der Gesellschaft auf Abstand halten", ergänzte Salihamidzic. "Das Transferfenster ist zweitrangig. Wir sind gut besetzt - das ist Fakt und wir gehen so weiter in die Saison."

Auch Julian Nagelsmann sprach sich hinterher gegen größere Veränderungen im Kader aus. "Wenn man das letzte halbe Jahr nimmt, bin ich froh, dass wir den Kader so haben, wie wir ihn hatten, weil wir auch jeden Spieler gebraucht haben. Das ist gut", sagte Nagelsmann. "Am Ende bin ich zufrieden, wenn wir mit dem Kader weiterarbeiten, aber es ist auch nicht dramatisch, wenn uns ein, zwei Spieler verlassen und mehr Spielzeit sammeln. Das werden wir gemeinsam entscheiden."

Zuletzt hatte Nagelsmann ein Leihgeschäft von Reservist Michael Cuisance ins Spiel gebracht. "Das spreche ich mit dem Spieler ab und dem Klub", sagte Nagelsmann nach dem 5:0-Sieg beim VfB Stuttgart, "er hat viel zu wenig Spielzeit, um sich zu entwickeln. Wir müssen Gespräche führen, was sinnvoll ist."

FC Bayern, News: Kahn spricht über Kimmich-Comeback

Der FC Bayern rechnet zum Trainingsstart am 2. Januar mit einer Rückkehr von Joshua Kimmich. "Es gibt am 22.12. eine Untersuchung. Da wird geschaut wie die Situation ist", erläuterte Bayern-Vorstand Oliver Kahn das weitere Vorgehen bei Sat1. "Wir gehen davon aus, dass er zum Trainingsstart zum Rückrundenstart dabei ist."

Kimmich hat die vergangenen Spiele aufgrund einer Corona-Erkrankung verpasst. Seinen bislang letzten Einsatz absolvierte der Mittelfeldspieler, der zuvor mit seiner zögernden Haltung bezüglich einer Corona-Schutzimpfung für Wirbel gesorgt hatte, beim 2:1-Sieg gegen den SC Freiburg am 6. November.

Coach Julian Nagelsmann hatte sich vor dem Hinrundenabschluss gegen Wolfsburg hinsichtlich einer Rückkehr Kimmichs und des ebenfalls an Corona erkrankten Eric Maxim Choupo-Moting optimistisch gezeigt. "Beide haben bald ihre Untersuchungen, wie es mit den Infiltrationen in der Lunge aussieht", erklärte Nagelsmann. "Wenn es weg ist, werden sie normal auftrainiert. Josh hat einen normalen Trainingsplan. Wir hoffen, dass er am 2. Januar einsteigen kann und wir ihn in alter Frische begrüßen können."

