FC Bayern München gewinnt souverän mit 4:0 gegen den VfL Wolfsburg: Der Ticker der Bundesliga zum Nachlesen

Weltfußballer Robert Lewandowski hat sich und Bayern München mit einem weiteren Rekord für die Ewigkeit das Weihnachtsfest versüßt. Der Torjäger vom Dienst erzielte beim 4:0 (1:0) des souveränen Herbstmeisters zum Jahresabschluss gegen den kriselnden VfL Wolfsburg seinen 43. Bundesliga-Treffer 2021 und hat damit einen mehr als "Bomber" Gerd Müller 1972.

Der Pole musste lange warten auf seinen ganz besonderen Moment: Er ließ mehrere Möglichkeiten aus, ehe er in der 87. Minute doch noch zum Endstand traf. Thomas Müller (7.) brachte den deutschen Rekordmeister in seinem 400. Bundesliga-Spiel in Führung, in der ersten Halbzeit spielten die Münchner aber mit zu wenig Geschwindigkeit und Ideen. Das änderte sich nach der Pause.

Ein Doppelschlag durch das erste Pflichtspieltor von Dayot Upamecano (57.) im Bayern-Dress und ein Traumtor von Leroy Sane (59.) stellte die Weichen klar auf Sieg. Wolfsburg sieht nach der siebten Pflichtspielniederlage in Serie ungemütlichen Festtagen entgegen.

"Verzweifelt sind wir nicht", sagte VfL-Trainer Florian Kohfeldt vor dem Spiel bei DAZN, "wir wollen hier schon was reißen." Der Schlüssel dafür liege "im clever Verteidigen". Doch das taten die Niedersachsen viel zu tief - und nicht immer schlau. Wie beim 0:1, als Torschütze Müller den Abklatscher von Torwart Koen Casteels nach einem Schuss von Serge Gnabry unbedrängt aus fünf Metern einschießen konnte.

Nagelsmann warnte seinerseits vor dem Umschaltspiel der Wölfe - zu Recht, wie sich immer mal zeigte. So tauchte Wout Weghorst kurz nach der Bayern-Führung vor Torwart Manuel Neuer auf, der das 1:1 mit dem rechten Bein gerade noch verhinderte (8.).

Oft konnte Wolfsburg diese schnellen Kombinationen nicht zeigen, dafür agierte die Münchner Absicherung um Upamecano, der für Niklas Süle (Rücken) in die Startelf rotierte, meist zu aufmerksam. Einmal kam Weghorst erneut durch, aber nach Yannick Gerhardts Flanke nicht mehr richtig an den Ball (33.).

Eine Schwäche des Bayern-Spiels: Es war lange zu zentrumslastig. Der Aufbau lief meist über Upamecano, der die schnellen Außen zu selten suchte. Allerdings verstellten die Wölfe die Räume dort mit ihrer Fünferreihe in der Regel auch recht gut.

Auch nach dem Seitenwechsel liefen zunächst die meisten Bayern-Angriffe durch die Mitte, wo Wolfsburg immer ein Bein dazwischen brachte. Das lag auch am fehlenden Münchner Tempo.

Als es dann über Gnabry und Sane doch einmal schnell ging, stand es nach Müllers 13. Torvorlage (Rekord ausgebaut) gleich 0:2. Der wunderschöne Sane-Schlenzer von der Strafraumgrenze sorgte kurz darauf für die Entscheidung.

"Weiter, Männer!", rief Kohfeldt den Seinen aufmunternd zu. Doch die Gäste hatten größte Mühe, das Ergebnis in annehmbarer Höhe zu halten. In der Schlussviertelstunde gab aufseiten der Bayern Marcel Sabitzer sein Comeback.

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg Endstand: 4:0 Tore 1:0 Müller (7.), 2:0 Upamecano (57.), 3:0 Sane (59.), 4:0 Lewandowski (87.) Aufstellung FC Bayern München Neuer - Pavard (85. Tillman), Upamecano, Hernandez (80. Kouassi), Davies (80. Richards) - Tolisso, Roca (75. Sabitzer) - Gnabry (80. Sarr), Müller, Sane - Lewandowski Aufstellung VfL Wolfsburg Casteels - Lacroix, Brooks, Bornauw - R.Baku, Vranckx (87. Mbabu), Arnold, Gerhardt - Steffen (58. Nmecha), Waldschmidt (72. Guilavogui) - Weghorst Gelbe Karten -

In der vergangenen Saison führten die Münchner die Tabelle nach der Hinrunde mit 39 Punkten an, jetzt sind es vier Zähler mehr. Auch bei den erzielten Toren gab es noch einmal eine Steigerung: Die Bayern bejubelten bislang satte 56 Treffer - im Schnitt etwa 3,3 pro Spiel. Wolfsburg ist vorerst Tabellenzwölfter, die Konkurrenz im Tabellenkeller kann morgen und am Sonntag aber noch für ein weiteres Abrutschen der "Wölfe" sorgen.

Wie erwartet gewinnen die Münchner Bayern deutlich gegen den VfL Wolfsburg. Aber: Immerhin knapp eine Stunde gestalteten die Gäste die Partie noch offen, lagen bis dahin nur 0:1 zurück. Aus der ersten Stunde können und sollten die Kohfeldt-Schützlinge also Positives in die Rückrunde mitnehmen. Apropos positiv: Der FCB wird mit diesen letzten 90 Spielminuten im Jahr 2021 sicher sehr zufrieden sein. Sie waren ein Signal an die Konkurrenz, dass man in Sachen Konzentration und Spielfreude auf keinen Fall nachlassen wird und sich auch gegen extrem defensiv eingestellte Gegner immer zu helfen weiß.

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg: Abpfiff!

90.+1. | Ohne Nachspielzeit ist die Partie vorbei. Die Münchner gewinnen mit 4:0 (1:0) gegen den VfL Wolfsburg.

90. | Haben die Bayern noch immer nicht genug? Sane setzt zu einem Schuss aus knapp 20 Metern an, aber die VfL-Defensive kann blocken.

88. | Der 19. Saisontreffer von Lewandowski ist historisch: Es war sein 43. Bundesliga-Tor in diesem Kalenderjahr. Bisher hatte in dieser Wertung Gerd Müller mit 42 Toren aus dem Jahr 1972 an der Spitze gestanden. Und: Ebenso wie Cristiano Ronaldo 2013 kommt Lewandowski nun auf 69 Tore in Verein und Nationalmannschaft in einem Kalenderjahr.

87. | Toooor! FC BAYERN MÜNCHEN - VfL Wolfsburg 4:0. Und jetzt jubelt auch Robert Lewandowski über einen Treffer. Nach einem langen Ball aus dem zentralen Mittelfeld von Upamecano legt links in der Box Musiala mit dem Kopf und viel Übersicht nach rechts rüber zum Topstürmer. Der dreht sich und trifft aus elf Metern mit links wuchtig an Casteels vorbei.

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg: Tor für den FC Bayern München

87. | Bei Wolfsburg ist Kevin Mbabu für Aster Vranckx im Mittelfeld neu dabei.

87. | Ein Musiala-Schuss aus 13 Metern von links im Strafraum fliegt ohne Berührung durch einen weiteren Spieler quer durch den Fünfer und dann rechts am Tor vorbei.

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg: Spielerwechsel

85. | Und das ist der letzte Tausch in den Reihen des Rekordmeisters: Malik Tillman verteidigt für Benjamin Pavard.

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg: Spielerwechsel

84. | 22:8-Abschlüsse sprechen rund sechs Minuten vor dem Spielende dann doch eine deutliche Sprache. Die Münchner Bayern waren von Beginn an das bestimmende Team in dieser Partie. Dennoch: Wolfsburg gestaltet das Ergebnis noch eingermaßen erträglich.

82. | Die Wolfsburger versuchen es noch mal mit einem eigenen Angriff, aber ein Durchkommen gegen die Bayern-Abwehr gibt es in zentraler Position nicht.

80. | Und noch ein Tausch in der Defensive: Lucas Hernandez macht in der Innenverteidigung Platz für Tanguy Kouassi.

80. | Auf dem offensiven Flügel auf der rechten Seite macht für Serge Gnabry jetzt Bouna Sarr weiter.

80. | Dreifach-Wechsel bei den Münchnern: Für Alphonso Davies ist Omar Richards neu dabei auf der Außenverteidiger-Position.

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg: Spielerwechsel

79. | Nach dem Standard setzt Pavard die Kugel aus dem Rückraum des Sechzehners hoch über den VfL-Kasten.

79. | Bornauw bekommt bei einem Musiala-Schuss von links in neun Metern Torentfernung noch den Fuß dazwischen. Ecke.

78. | Wolfsburg zieht sich weit zurück und macht die Räume am eigenen Strafraum so gut es nur geht zu. Die Bayern laufen immer wieder an und suchen Abschlusspositionen und -situationen. Noch aber kann der VfL das 0:3 halten.

76. | Lewandowski beginnt nun mit Chancen-Wucher: Erst Müller mit dem Kopf und dann Gnabry mit dem rechten Fuß bereiten optimal vor für den Topstürmer. Der Schuss mit rechts genau vom Elfmeterpunkt ist auch ziemlich gut, aber Casteels fährt ein Bein aus und pariert auf der Linie extrem stark.

75. | Marcel Sabitzer ist wieder fit und jetzt auch zurück im Bundesliga-Geschehen. Für ihn verlässt bei den Bayern Marc Roca den Platz.

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg: Spielerwechsel

73. | Umkämpft ist die Partie weiterhin. Pavard foult im Mittelfeld Nmecha.

72. | Josuha Guilavogui ist als Einwechselspieler der Wolfsburger für Gian-Luca Waldschmidt sicher die noch defensivere Variante im Mittelfeld.

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg: Spielerwechsel

72. | Die Werte aus der Statistik sehen im Vergleich zwischen den beiden Durchgängen ähnlich aus. Einziger Unterschied: Hatte Wolfsburg vor der Pause in Sachen gewonnene Zweikämpfe noch leicht die Nase vorne, gewinnen nun die Münchner etwas mehr Duelle. Der Kräfteverschleiß bei den Gästen wird auch daran sichtbar.

70. | Die letzten 20 Minuten beginnen. FCB-Trainer Nagelsmann wird sicher bald damit beginnen, von der Bank neues Personal zu bringen, um Spieler aus der ersten Elf zu schonen.

68. | Schwierige Situation für die Kohfeldt-Elf: Die Niederlage heute ist bereits besiegelt, nun aber muss noch knapp 25 Minuten eine Topeinstellung und -leistung her, um den Bayern Gegenwehr leisten zu können.

66. | Fast der noch fehlende Lewandowski-Treffer am heutigen Abend: Nach einem Querpass von Serge Gnabry von der rechten Seite segelt der Ball nach dem Rechtsschuss von Lewandowski aus rund zwölf Metern aber hoch über das Tor.

63. | Arnold ist zurück im Spiel, er versucht es zumindest noch mal.

63. | In der verbleibenden knappen halben Stunde kommt es für die Gäste aus Niedersachsen darauf an, die Ruhe zu bewahren und den Münchnern in der Abwehr genauso Paroli zu bieten wie nach dem frühen 0:1. Das Kohfeldt-Team könnte noch mit erhobenen Köpfen vom Platz gehen - das sähe aber bei einer Niederlage mit fünf oder mehr Gegentreffern sicher ganz anders aus.

61. | Maxi Arnold muss behandelt werden, er ist im Mittelfeld umgeknickt.

60. | Leroy Sane steht nun bei fünf Saisontreffern.

59. | Toooor! FC BAYERN MÜNCHEN - VfL Wolfsburg 3:0. Keine zwei Minuten sind nach dem Upamecano-Treffer vergangen, da fliegt der Ball schon wieder ins linke Ecke des "Wölfe"-Gehäuses. Dieses Mal zirkelt Leroy Sane die Kugel genau von der Strafraumgrenze mit links halbhoch ins Eck.

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg: Tor für den FC Bayern München!

58. | Erster Wechsel bei den Gästen: Für Renato Steffen ist im Mitttelfeld jetzt Felix Nmecha dabei.

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg: Spielerwechsel

57. | Toooor! FC BAYERN MÜNCHEN - VfL Wolfsburg 2:0. Die Bayern setzen nach der abgewehrten Ecke nach und kommen auf dem rechten Flügel wieder in Ballbesitz. Gnabry und Sane kombinieren schnell und direkt, so bringen sie die Kugel zu Müller nach rechts in die Box. Dessen Zuspiel auf Upamecano ist überlegt und kommt perfekt. Der Verteidiger köpft aus sieben Metern ins linke Eck.

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg: Tor für den FC Bayern München!

57. | Sane bringt den Ball von rechts an den kurzen Pfosten, da aber ist Brooks per Kopf zur Stelle.

56. | Ecke für den FC Bayern.

55. | Beste Chance für den FCB zum 2:0: Lewandowski legt aus dem Zentrum die Kugel links in die Box für Musiala auf. Dessen wuchtiger Abschluss mit rechts kommt zu zentral, Casteels reagiert stark und wehrt ab. Die Bayern kommen noch einmal an den Ball, aber Sane zieht dann aus etwa zwölf Metern hoch drüber.

54. | Beim Freistoß serviert Maxi Arnold den Ball Brooks am Elfmeterpunkt ziemlich perfekt. Der Abschluss mit dem Kopf misslingt dem Abwehrspieler aber - vorbei!

53. | Gnabry foult Renato Steffen im rechten Rückraum. Freistoß für die "Wölfe", die in der Szene zuvor einen aussichtsreichen Konter nicht gut zu Ende gespielt haben.

52. | Jetzt kommt Alphonso Davies über links zwar mal im Dribbling in die Box, aber seinen Pass von der Torauslinie blockt der VfL am Fünfer ab. Casteels hat den Ball sicher.

51. | Die Wolfsburger zeigen im Teamverbund eine hohe Laufbereitschaft. So schafft es das Kohfeldt-Team auch, auf den Flügeln gefährliche Flanken in den Strafraum zu unterbinden.

49. | Sane kommt links am Fünfereck aus der Drehung zu einem Aufsetzer. Der Ball fliegt aber hoch über das VfL-Gehäuse.

48. | Die Nagelsmann-Elf muss auf jeden Fall mehr Bewegung in die Partie bringen. Andernfalls ist die Defensive der "Wölfe" nicht zu überwinden.

47. | Mal sehen, wie die Münchner jetzt versuchen, die dichte Abwehr der Gäste auseinander zu ziehen. Wolfsburg wird dem FCB sicher nicht den Gefallen tun, etwas an der grundsätzlichen Ausrichtung und Aufstellung zu ändern.

46. | Die Partie geht weiter. Der FC Bayern und der VfL Wolfsburg spielen zunächst mal ohne Wechsel weiter.

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg: Anpfiff der zweiten Halbzeit!

Halbzeit | Okay, die Null gehalten haben die Wolfsburger nur bis zur 7. Minute - aber dennoch läuft es für die Elf von Trainer Florian Kohfeldt gegen die Münchner Bayern besser als erwartet. Das 5-4-1 gegen den Ball funktioniert am und im eigenen Strafraum gut, richtig gefährlich kamen die feldüberlegenen Münchner nach dem Führungstreffer nicht mehr zum Abschluss. Der VfL gab selbst sogar zwei-, dreimal seine Visitenkarte in der Box der Bayern ab. Mit etwas Glück hätte Weghorst dabei auch treffen können. Sei es drum: So lange die Wolfsburger den Rückstand knapp halten können, ist Spannung im Spiel - und die Chance, vielleicht doch überraschend zu punkten.

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg: Halbzeit!

45. | Es gibt keine Nachspielzeit. Der FC Bayern führt mit 1:0 zur Pause gegen den VfL Wolfsburg.

44. | Noch ein FCB-Abschluss: Upamecano schießt von rechts hoch über den VfL-Kasten.

43. | Die Wolfsburger bekommen bei einem Bayern-Angriff den Ball - wegen umständlicher Spielweise - nicht aus dem Strafraum. Lewandowski versucht es aus 14 Metern mit dem Abschluss, aber dabei wird die Kugel geblockt von der vielbeinigen VfL-Defensive.

41. | Von Gnabry, gegen Stuttgart noch der gefeierte Mann mit drei Treffern und zwei Vorlagen, ist heute noch relativ wenig zu sehen. Eine Flanke von ihm aus dem rechten Halbfeld gerät zu weit. Musiala kommt nicht mehr an den Ball, bevor der über die Torauslinie rollt.

40. | Etwas Unruhe auf dem Platz, weil Roca zu Boden geht und die "Wölfe" dennoch über Lacroix einen Konter starten. Der Angriffsversuch der Gäste wird aber schnell abgefangen - und genauso schnell kann Roca schon wieder weiterspielen.

38. | Casteels ist nicht gefordert: Alphonso Davies schießt aus der Box-Mitte am Wolfsburger Gehäuse hoch vorbei.

37. | 6:4-Torschüsse zugunsten der Münchner stehen in der Statistik - das liest sich aus Sicht der Gäste gar nicht schlecht. Zwei gute Chancen zum Ausgleich waren für die "Wölfe" dabei. Chancenlos also sind sie zum jetzigen Zeitpunkt der Partie ganz sicher nicht.

35. | Zehn Minuten vor der Pause versuchen die Niedersachsen mit längeren Ballbesitzphasen Ruhe ins Spiel zu bringen und vor allem die Hausherren weit vom eigenen Strafraum wegzuhalten.

33. | Das dürfte FCB-Trainer Nagelsmann nicht gefallen: Wolfsburg dringt über links tief in die Münchner Hälfte ein. Die Hereingabe in die Mitte ist extrem gefährlich, aber Weghorst rutscht der Ball neun Meter vor dem Tor über das Schienbein beim Abschlussversuch.

31. | Die erste halbe Stunde ist vorbei. Wolfsburg hält gegen überlegene Münchner einen knappen Rückstand. Die Münchner tun sich in der Abwehr seit dem Führungstreffer einigermaßen schwer, zu Chancen zu kommen.

29. | Wieder ist es der spielfreudige Leroy Sane, der mit einem schnellen Dribbling links in den Strafraum die VfL-Abwehr durchlöchert. Den Querpass an den Elfmeterpunkt fängt das Kohfeldt-Team dann aber ab, bevor ein Bayern-Spieler abschließen kann.

27. | Sane zieht links das Tempo an und dreht den Ball bei seiner Flanke hoch in die Strafraummitte. Müller springt zunächst am höchsten und lenkt die Kugel per Kopf weiter zu Lewandowski. Dessen Abschluss aus acht Metern - ebenfalls per Kopf - kommt genau auf Casteels, der ohne Mühe und dieses Mal sicher abwehrt.

25. | Am Ende einer dieser Passfolgen ist Musiala plötzlich links in der Box frei. Sein Schuss mit rechts aus etwa sieben Metern ist aber unplatziert - der Ball rollt deutlich links am Casteels-Kasten vorbei.

25. | In der anderen Spielfeldhälfte schrauben die Hausherren mit Passstafetten vor den Defensivreihen der "Wölfe" ihren Ballbesitz in die Höhe.

23. | Wolfsburg mal mit einem seiner seltenen Angriffe. Von rechts kommt der Ball vor den Strafraum zu Waldschmidt, dessen Schussversuch geblockt wird von der Münchner Abwehr.

22. | Mitte des ersten Abschnitts gibt es vielleicht so etwas wie einen Nichtangriffspakt? Es tut sich wenig Erwähnenswertes. Das liegt aber vor allem daran, dass die VfL-Abwehr ihre Arbeit erledigt.

20. | In den zurückliegenden Minuten haben die "Wölfe" etwas mehr Ruhe in die Partie bekommen. Die Münchner kombinieren sich zwar immer wieder relativ schnell ins vordere Spielfeld-Drittel, aber an der Box lässt der VfL Lewandowski und Co. kaum Raum. Die FCB-Offensive tut sich im Moment schwer, Chancen rauszuspielen.

18. | Gnabry führt den Standard aus, aber die Gastgeber kommen dann im Zentrum in der Luft nicht frei zum Abschluss.

17. | Ecke für die Bayern von der linken Seite.

15. | Nach 15 Minuten haben die Münchner 70 Prozent Ballbesitz bei einer Passquote von rund 90 Prozent. Die Wolfsburger halten aber mit Kampf dagegen und schaffen es so auch, das Geschehen immer wieder mal immerhin ins Mittelfeld zu verlagern.

13. | Die Wolfsburger ändern nichts an ihrer Grundausrichtung: Gegen den Ball ist es weiter ein 5-4-1-, das die Kohfeldt-Elf aufreiht am und im eigenen Strafraum. Ja, das macht die Räume eng für den FCB, aber die Münchner haben natürlich auch das spielerische Potenzial in ihren Reihen, um trotzdem gefährliche Szenen zu kreieren.

11. | Das ist die erste Schusschance für Lewandowski in dieser Partie: Sein Versuch aus dem Strafraumzentrum fliegt am Kasten von Casteels klar vorbei.

10. | Die Bayern schalten jetzt wieder um auf Offensive - oder besser: Sie bleiben einfach im Vorwärtsgang. Sane schießt mit rechts aus etwa 20 Metern. Wieder wehrt Casteels nach vorne ab, dieses Mal ist aber kein FCB-Spieler in Abstauber-Entfernung vor Ort in der Box.

8. | Überraschend haben die Gäste gleich eine dicke Chance zum Ausgleich: Weghorst tauscht rechts im Strafraum frei vor Neuer auf, aber den Linksschuss des Wolfsburger Angreifers aus etwa sieben Metern wehrt der Nationalkeeper mit dem Körper stark ab.

8. | Tolles Jubiläum für Müller: Er erzielt seinen fünften Saisontreffer in seinem 400. Bundesligaspiel. Besser geht's ja nicht!

7. | Toooor! FC BAYERN MÜNCHEN - VfL Wolfsburg 1:0. Das ging schnell: Die Führung der Gastgeber unter gütiger Mithilfe von VfL-Schlussmann Casteels. Den Freistoß von Sane köpft die VfL-Abwehr nicht weit genug weg, sodass Gnabry aus etwa 20 Metern noch einmal zum Schuss kommt. Der Ball fliegt mittig aufs Tor, Casteels faustet ihn nach vorne weg. Thomas Müller bedankt sich und staubt aus sechs Metern mit rechts locker ab.

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg: Tor für den FC Bayern München!

6. | Foul von Waldschmidt an Lewandowski vor dem linken Strafraumeck. Freistoß aus etwa 20 Metern.

6. | Davies stößt auf der linken Seite mal weit nach vorne, aber seine flache Hereingabe in die Box klärt die VfL-Defensive rustikal ins Seitenaus.

5. | Wie zu erwarten war: Ganz viel Ballbesitz für den FC Bayern in der Anfangsphase, aber klare Aktionen im gegnerischen Sechzehner gibt es bis jetzt noch nicht.

3. | Viele entlastende Angriffe der Elf aus Niedersachsen wird es wohl nicht geben. Das Hauptaugenmerk liegt ganz klar auf der Defensive. So lange die Null hinten steht, ist für den VfL alles in Ordnung.

1. | Gegen den Ball ordnen sich die "Wölfe" in einer Fünfer- und davor einer Viererreihe an. Die Räume in der gefährlichen Zone sollen also ganz eng gemacht werden, um die Bayern nichts ins Kombinieren kommen zu lassen.

1. | Das Spiel läuft. Die Bayern in roten Trikots und Hosen, die Wolfsburger in grünen Shirts und Shorts.

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg: Anstoß!

vor Beginn | Kapitäne sind die beiden Keeper: Manuel Neuer bei den Bayern und Koen Casteels bei den Gästen.

vor Beginn | Zuschauer sind wegen der Corona-Pandemie heute nicht im Stadion. Jubel über Tore also nur auf dem Platz - und vor den Fernsehern von den Fans zu Hause.

vor Beginn | Wenn es gleich losgeht, wird wohl vor allem Robert Lewandowski möglichst schnell - bei Temperaturen um 3 Grad Celsius in München - auf Betriebstemperatur kommen wollen. Die Wolfsburger sind sein Lieblingsgegner: 23 Treffer gelangen dem Stürmer schon in 20 Liga-Spielen gegen die "Wölfe". Und noch ein Anreiz: Im Kalenderjahr 2021 steht Lewandowski bei insgesamt 68 Toren in den Trikots des FCB und der polnischen Nationalmannschaft. Cristiano Ronaldo schaffte im Jahr 2013 einmal 69 Treffer ...

vor Beginn | Schiedsrichter ist heute Abend Tobias Welz aus Wiesbaden. Der 44-Jährige leitete in dieser Saison die Partie der Bayern gegen Bochum. Endstand: 7:0. Außerdem war der Referee bei Wolfsburgs 0:2-Heimniederlage gegen Freiburg der Spielleiter. Als VAR assistiert Tobias Stieler aus Hamburg.

vor Beginn | Während also der FC Bayern München in diesem Jahr wieder das Top-Double aus Meisterschaft und Champions-League-Titel anpeilt, kann das kurzfristige Ziel beim VfL nur "Stabilisieren" lauten. Wenn es einen erfolgreichen Start ins Jahr 2022 geben sollte, könnte natürlich auch noch wieder nach oben geschielt werden. Doch für den Moment und vor allem für heute heißt es wohl: Kontrollierte Defensive, nur keine Klatsche kassieren.

vor Beginn | Die letzten sieben Bundesligaspiele zwischen beiden Teams haben die Bayern gewonnen - insgesamt gab es in 48 Partien in der Liga nur vier Erfolge für die "Wölfe" (38 Mal gewannen die Münchner). Bei Gastpielen in der bayerischen Landeshauptstadt gab es in der Wolfsburger Bundesligahistorie maximal Unentschieden, ein Sieg gelang dort noch nie.

vor Beginn | Das Gegenteil ist bei den Gästen aus Niedersachsen der Fall: Nachdem es unter Trainer Coach Kohfeldt nach dessen Amtsübernahme erst gut losgegangen war mit drei Pflichtspielsiegen in Folge, läuft seit Mitte November gar nichts mehr rund bei den "Wölfen". Die Verantwortlichen sind einigermaßen ratlos. Sicher ist: Im neuen Jahr muss schnell alles besser werden, um nicht ernsthafte Abstiegsprobleme zu bekommen.

vor Beginn | Was soll man vor Beginn dieser Partie auch anderes schreiben: Alles andere als ein klarer Bayern-Sieg wäre eine dicke Überraschung zum Start des letzten Hinrunden-Spieltags. Der FCB feierte zuletzt sechs Siege in Folge (Bundesliga und Champions League), das Nagelsmann-Team strotzt im "Mia san mia"-Modus vor Selbstbewusstsein.

vor Beginn | Nach vier Liga-Pleiten in Folge und insgesamt sechs Pflichtspiel-Niederlagen hintereinander reagiert VfL-Coach Florian Kohfeldt mit vier Veränderungen auf die 2:3-Heimniederlage gegen Köln: Brooks ersetzt in der Abwehr Roussilon (Gelbsperre), im Mittelfeld kommen Steffen, Gerhardt und Waldschmidt für Lukebakio und die beiden Nmecha-Brüder rein. Lukas Nmecha verletzte sich gegen den FC schwer und fällt länger aus. Lukebakio ist laut VfL aus privaten Gründen nicht im Kader, Felix Nmecha sitzt auf der Bank.

vor Beginn | So gehen die Wolfsburger in die Partie (4-2-3-1): Casteels - Baku, Lacroix, Bornauw, Brooks - Arnold, Vranckx - Steffen, Gerhardt, Waldschmidt - Weghorst. Trainer: Kohfeldt.

vor Beginn | Zwei Änderungen beim Herbst- und Wintermeister: Upamecano in der Innenverteidigung und Leroy Sane sind neu dabei nach dem klaren 5:0-Erfolg beim VfB Stuttgart. Süle und Coman fehlen heute beide verletzt. Sabitzer sitzt wieder auf der Bank. Nicht im Kader sind Kimmich (nach Corona-Infektion) sowie Goretzka und Tolisso.

vor Beginn | Die Aufstellung des FC Bayern München (4-2-3-1): Neuer - Pavard, Upamecano, Lucas Hernandez, Davies - Roca, Musiala - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski. Trainer: Nagelsmann.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 17. Spieltages zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Woflsburg.

FC Bayern vs. VfL Wolfsburg heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung des FC Bayern München:

Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Tolisso, Roca - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski

Der VfL Wolfsburg setzt auf folgende Aufstellung:

Casteels - Lacroix, Brooks, Bornauw - R. Baku, Vranckx, Arnold, Gerhardt - Steffen, Waldschmidt - Weghorst

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Der FC Bayern verlor vier seiner 48 Bundesliga-Spiele gegen den VfL Wolfsburg (zuletzt 1-4 A im Januar 2015) – unter den Teams, gegen die die Bayern mind. 10-mal im Oberhaus antraten, ist die Niederlagenquote nur gegen den KFC Uerdingen (ehemals Bayer Uerdingen) geringer (7%) als gegen den VfL (8%).

Der FC Bayern München verlor keins seiner 24 Bundesliga-Heimspiele gegen den VfL Wolfsburg (22S 2U) – kein anderes Team trat in der Bundesliga-Historie zu Hause so oft gegen einen Gegner an, ohne ein einziges Mal zu verlieren.

Der FC Bayern München traf seit einem 0-0 im Mai 2008 in jedem seiner letzten 26 Bundesliga-Spiele gegen den VfL Wolfsburg (74 Tore gesamt) – in der BL-Historie hatten die Münchner nur gegen den MSV Duisburg von 1973 bis 1997 eine längere Trefferserie (27 Spiele).

Der FC Bayern München ist Herbstmeister – seit Einführung der 3-Punkte-Wertung reichte den Bayern die Herbstmeisterschaft in 14 von 15 Bundesliga-Spielzeiten am Ende auch zur Meisterschaft (nur 2011/12 nicht, damals wurde Dortmund Meister).

Wolfsburg kassierte sechs Pflichtspielniederlagen in Folge – die längste Negativserie der Wölfe seit dem Bundesliga-Aufstieg und die zweitlängste im Profifußball nach 12 in Folge in der 2. Liga Nord 1976/77. Zudem kassierte Wolfsburg die achte BL-Saisonniederlage – um eine mehr als in der gesamten Vorsaison.

Der FC Bayern München eroberte 182 Bälle innerhalb von 40 Metern vor des Gegners Tor – so viele wie kein anderes Team in dieser Bundesliga-Saison. 28 Schüsse resultierten aus diesen Hohen Ballgewinnen – nur bei RB Leipzig (31) mehr. Wolfsburg gab 10 Schüsse nach hohen Ballgewinnen ab – Tiefstwert.

Der VfL Wolfsburg erzielte in dieser Bundesliga-Saison fünf Tore nach Vertikalangriffen (Sequenzen, die in der eigenen Hälfte starten und bei der zumindest 50% in Richtung des gegnerischen Tores gespielt werden) – nur die Bayern (7) mehr.

Der FC Bayern München erzielte 52 Tore in den ersten 16 Spielen – das ist ein neuer Bundesliga-Rekord. Bayerns Lewandowski erzielte in diesem Kalenderjahr 42 Bundesligatore, bei einem Treffer gegen den VfL Wolfsburg würde er den Rekord von Gerd Müller (42 Tore) aus dem Jahre 1972 brechen.

Bayerns Robert Lewandowski erzielte in 20 Bundesliga-Spielen gegen den VfL Wolfsburg 23 Tore – darunter seinen einzigen Fünferpack im Oberhaus. In der BL-Historie erzielte nur Gerd Müller gegen einen bestimmten Gegner mehr Tore – 27 Tore gegen den Hamburger SV.

Wolfsburgs Wout Weghorst erzielte 59 Bundesliga-Tore – alle von innerhalb des Strafraums. Seit detaillierter Datenerfassung 2004/05 traf kein anderer Akteur so oft in der Bundesliga, ohne jemals ein Fernschusstor zu erzielen. Im letzten BL-Duelle mit den Bayern traf er zum zwischenzeitlichen 1-2 – Endstand: 2-3.

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Bundesliga

Julian Nagelsmann war in bester vorweihnachtlicher Stimmung. Und so spielte der Trainer von Bayern München vor dem letzten Spiel des Jahres auch gerne den "Weihnachtsmann" und belohnte seine Stars schon vor Heiligabend fürstlich. "Den Spielern habe ich deutlich mehr Urlaubstage geschenkt, als ursprünglich geplant war", sagte der 34-Jährige und ergänzte lachend: "Das ist besser als ein Stück Schokolade."

Vor dem Jahresausklang gegen den VfL Wolfsburg am Freitag (20.30 Uhr/DAZN und SAT.1) ist die Stimmung beim Rekordmeister ausgezeichnet, die Vorfreude auf Weihnachten und erholsame Tage mit der Familie groß. "An Weihnachten analysiere ich keine Taktik, es ist ruhig und besinnlich", betonte Nagelsmann und ergänzte mit einem Augenzwinkern: "Bei 'Stille Nacht, heilige Nacht' kullern bei mir immer die Tränen."

Er selbst habe keine speziellen Wünsche ans Christkind, ein Geschenk gibt's beim Wichteln mit der Familie. "Ein paar Tage auf der Skipiste wären schön. Ein paar Tage für mich und meine Familie", sagte der Erfolgstrainer bescheiden. Und natürlich "das Beenden der Corona-Pandemie, aber ich weiß nicht, ob das Christkind damit dienen kann."

Sportlich läuft jedenfalls alles nach Plan. Sechs Punkte Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund, mit 52 Toren in 16 Ligaspielen eine weitere Bestmarke aufgestellt, der zehnte Meistertitel in Serie fest im Blick.

Fehlt nur noch eines: Der nächste Rekord von Robert Lewandowski. Dank seiner Saisontreffer 17 und 18 in der Bundesliga am Dienstag beim VfB Stuttgart (5:0) hat der Torjäger vom Dienst in diesem Jahr nun schon 42 für die Münchner erzielt - er liegt damit vorerst gleichauf mit Gerd Müller: Der jüngst verstorbenen Klub-Ikone war die Bestleistung im Jahr 1972 gelungen.

In Stuttgart war Lewandowski aber nicht gänzlich zufrieden, jubelte nicht wie sonst mit überkreuzten Armen. "Den Jubel habe ich wahrgenommen", sagte Nagelsmann: "Lewy ist unglaublich ehrgeizig und will jeden Ball haben. Es ist normal, dass es Phasen gibt, wo man nicht ganz zufrieden ist. Die Verteidiger schießen sich auf ihn ein."

Der Gegner am Freitag kommt Lewandowski bei seiner Jagd gerade recht. Wolfsburg - da war doch was?! Tatsächlich stellte der Pole am 22. September 2015 beim 5:1 (0:1) gegen die Niedersachsen gleich vier (Welt)Rekorde auf - belegt durch vier Urkunden und Einträge in das "Guiness Buch". "Das war ein historischer Abend für mich", weiß Lewandowski.

Gegen kriselnde Wolfsburger, die nach der sechsten Pleite in Serie unter Trainer Florian Kohfeldt derzeit die übelste Niederlagenserie seit 44 Jahren erleben, sind die Bayern haushoher Favorit. "Das ist nach wie vor eine sehr gute Mannschaft", warnte Nagelsmann, der die zusätzliche Belastung Champions League als "nicht normal" bezeichnete. Da könne es passieren, in eine "Abwärtsspirale reinzukommen".

Zum Abschluss der Pressekonferenz zog Nagelsmann gut gelaunt ein Fazit über das erste halbe Jahr beim FC Bayern. "Wir haben eine sehr gute Hinrunde gespielt", sagte er, "ich will hochkonzentriert ins Spiel gehen, um auch den Abstand zu wahren". Und dann endlich Weihnachtsurlaub.

