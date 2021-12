Wenn am Samstagabend (4. Dezember, 18.30 Uhr im LIVE-TICKER) in Dortmund das Spitzenspiel zwischen dem BVB und dem FC Bayern München steigt, wird ein entscheidender Protagonist fehlen: Joshua Kimmich.

Der 26-jährige Mittelfeldspieler hat seit Anfang November kein Spiel mehr absolvieren können. Zunächst musste Kimmich als ungeimpfte Kontaktperson zweimal in Quarantäne, dann wurde er selbst positiv auf Corona getestet.

Die Fragen, die allen Bayern-Fans auf den Nägeln brennen, sind: Wie lange fällt Kimmich deshalb noch aus? Wie lange muss Julian Nagelsmann noch auf einen seiner wichtigsten Spieler verzichten?

Bei GOAL erhaltet Ihr in diesem Artikel alle wichtigen Informationen dazu.

FC Bayern München, Corona: Fehlt Joshua Kimmich gegen den BVB?

Erstmals in Quarantäne musste Kimmich am 10. November, weil er während der Vorbereitung auf die WM-Qualifikationsspiele mit der Nationalmannschaft als Ungeimpfter engen Kontakt zu dem positiv auf Corona getesten Niklas Süle hatte.

Kurz, nachdem er wieder trainieren durfte, musste sich Kimmich am 19. November dann erneut isolieren. Diesmal war er Kontaktperson eines Corona-Infizierten beim FC Bayern.

ℹ️ Joshua #Kimmich befindet sich in häuslicher Isolation, nachdem er positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Dem Mittelfeldspieler des #FCBayern geht es gut.



Am 24. November bestätigte der deutsche Rekordmeister dann, dass sich Kimmich selbst mit Corona infiziert hat. Schon da war klar: Das Spiel gegen den BVB am Samstag (4. Dezember) wird der Nationalspieler sicher verpassen.

FC Bayern München, Corona: Wie lange fällt Joshua Kimmich aus?

Nach einem positiven Coronatest besagt die Vorschrift, dass sich die infizierte Person 14 Tage lang in Quarantäne begeben muss.

Da Kimmichs positives Ergebnis vom 24. November stammt, ist eine Isolation bis zum 8. Dezember vorgeschrieben. Dann darf der Bayern-Star die Quarantäne verlassen, vorausgesetzt er ist symptomfrei und kann einen negativen Corona-Test vorlegen.

FC Bayern München, Corona: Joshua Kimmich fehlt auch gegen Barca

Kimmich kann also voraussichtlich frühestens am 8. Dezember wieder voll ins Training einsteigen. Das abschließende Spiel in der Champions-League-Gruppenphase gegen den FC Barcelona am selben Tag wird er daher auch noch verpassen. Da es sportlich für die bereits als Gruppensieger feststehenden Bayern bedeutungslos ist, kann Trainer Julian Nagelsmann diesen Ausfall sicherlich verschmerzen.

Wieder zur Verfügung stehen könnte Kimmich dann also erstmals am 11. Dezember. Dann empfängt der FCB in der Bundesliga zuhause den FSV Mainz 05.

FC Bayern München, Corona: Diese Spiele verpasst(e) Joshua Kimmich

Seinen letzten Einsatz absolvierte Kimmich kurz vor der letzten Länderspielpause. Am 6. November kam der Mittelfeldspieler bei Bayerns 2:1-Erfolg über den SC Freiburg 90 Minuten lang zum Einsatz.