FC Bayern München, News: "Klare Tendenz" in den Vertragsverhandlungen mit Serge Gnabry?

Der FC Bayern München darf sich offenbar Hoffnungen auf einen Verbleib von Serge Gnabry in der bayerischen Landeshauptstadt machen. Wie die tz berichtet, sollen die Gespräche über eine Vertragsverlängerung bereits seit Wochen laufen. Zwar sei eine schnelle Einigung mit dem 26-Jährigen nicht zu erwarten, es gebe jedoch eine "klare Tendenz", dass Gnabry auch in den kommenden Jahren das Trikot des deutschen Rekordmeisters tragen werde.

"Ich frage jetzt auch nicht jeden Tag nach. Ich signalisiere dem Spieler durch die Arbeit mit ihm, dass ich gerne mit ihm weiterarbeiten möchte", betonte Trainer Julian Nagelsmann zum Stand der Verhandlungen: "Ich schätze ihn als Mensch unglaublich und als Spieler sowieso – und würde mir nichts sehnlicher wünschen, als dass er verlängert.“ Gnabry besitzt in München einen Vertrag bis Juni 2023. In Joshua Kimmich und Leon Goretzka haben zuletzt schon zwei Spieler des 1995er-Jahrgangs bei Bayern verlängert.

FC Bayern München: FCB holt Torwart-Talent Liu Shaoziyang aus China

Der FC Bayern München hat sich mit dem chinesischen Torwarttalent Liu Shaoziyang verstärkt. Der Keeper wechselt vom Kooperationspartner FC Wuhan Three Towns an den FC Bayern Campus und bekommt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Der 18-Jährige trainierte bisher bereits bei der U19 des Rekordmeisters und gelegentlich bei den Amateuren mit.

"Wir freuen uns sehr, dass wir von unserem Kooperationspartner FC Wuhan Three Towns mit Liu Shaoziyang erstmals einen Spieler für den FC Bayern verpflichten konnten. Dieser Transfer spricht für unser Netzwerk in China, das wir in den vergangenen Jahren gemeinsam mit unseren Mitarbeitern im Büro in Shanghai sowie unseren Partnern in der ganzen Region aufgebaut haben", verkündete Oliver Kahn auf der Homepage des FC Bayern.

欢迎你,刘邵子洋! 👋



Der @fcbayern hat das chinesische Torwarttalent Liu #Shaoziyang für seine Nachwuchsmannschaften verpflichtet. 📄✅

Der 18-Jährige kommt vom Kooperationspartner FC Wuhan Three Towns an den Campus.



— FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) December 16, 2021

Liu selbst sprach von einer "großen Ehre", bei einem der "größten Vereine der Welt diese einmalige Chance" zu erhalten. "Der FC Bayern hat in meiner Heimat sehr, sehr viele Fans. Ich bin unglaublich stolz und glücklich." Der Keeper wohnt im Internat am Bayern-Campus, arbeite "intensiv mit Torwart-Koordinator Tom Starke" und lernt Deutsch, um sich bestmöglich in neuer Umgebung zu integrieren.

Jochen Sauer, Leiter des FC Bayern Campus, lobte Liu für die hervorragende Entwicklung, die der Chinese in seiner Zeit als Gastspieler genommen habe. "Wir sehen in ihm weiteres Potential. Deswegen haben wir diesen Wechsel umgesetzt und freuen uns nun, den ersten chinesischen Spieler für den FC Bayern präsentieren zu können."

Am Dienstag hatte der FCB bereits die Vertragsverlängerungen mit den Nachwuchstorhütern Jakob Mayer (2023) und Tom Ritzy Hülsmann (2024) bekanntgegeben.

FC Bayern München: Wer zeigt / überträgt die Begegnung mit dem VfL Wolfsburg?

Der FC Bayern und der VfL Wolfsburg verabschieden sich am Freitag in die Weihnachtsferien, zuvor aber eröffnen sie den 17. Spieltag der Bundesliga. Die Hausherren stehen bereits als Herbstmeister fest, doch die nimmersatten Münchner wollen sich mit einem Erfolg in die kurze Pause verabschieden. Bei der 5:0-Gala in Stuttgart zeigte das Team von Julian Nagelsmann eindrucksvoll, wozu es imstande ist.

Nun geht es gegen eines der formschwächsten Teams der Bundesliga. Die Wolfsburger befinden sich nach gutem Start unter Trainer Florian Kohfeldt inzwischen in einer schweren Krise. Sechs Pflichtspiele in Folge wurden verloren, vor dem Spiel in München könnte dem neutralen Beobachter angst und bange um die Wölfe werden. Oder gelingt dem VfL die große Überraschung?

