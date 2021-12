Der 17. Bundesliga-Spieltag - und damit der Hinrundenabschluss - steht vor der Tür. Zum letzten Duell des Jahres empfängt Hertha BSC den BVB (Borussia Dortmund) am Samstagabend. Los geht's im Berliner Olympiastadion um 18.30 Uhr.

Nach dem glanzlosen 3:0-Erfolg gegen Greuther Fürth am Mittwochabend wartet mit der Alten Dame erneut ein Team aus der unteren Tabellenregion auf die Dortmunder. Die Westfalen sind mit sechs Punkten hinter Bayern und genauso vielen Zählern vor Leverkusen derzeit Tabellenzweiter, während Hertha erneut gegen den Abstieg spielt und mit 18 Punkten und Platz 14 nur einen Zähler vom Relegationsrang 16 entfernt ist.

Zuletzt gab es für Neu-Trainer Tayfun Korkut nach zwei Spielen ohne Niederlage (Unentschieden gegen Stuttgart und Sieg gegen Bielefeld) eine 0:4-Klatsche bei Mainz 05.

Hertha BSC trifft auf den BVB (Borussia Dortmund). GOAL erklärt Euch, wer das Bundesliga-Spiel am Samstagabend im TV und LIVE-STREAM zeigt/überträgt.

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) live? Die Partie in der Übersicht

Wettbewerb Bundesliga | 17. Spieltag Match Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) (live bei Sky Ticket) Datum Samstag, 18. Dezember 2021 Anpfiff 18.30 Uhr Ort Olympiastadion | Berlin

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV? Die Bundesliga am Samstag im Fernsehen verfolgen

Endlich Samstag, endlich wieder Bundesliga! Für zahlreiche Fans ein heiliger Tag, an dem so viele Spiele wie möglich geschaut werden.

Doch wo geht das überhaupt? Sky, DAZN, Amazon Prime Video? All diese Anbieter übertragen in dieser Saison das eine oder andere Live-Spiel, die beiden Ersteren teilen sich die Bundesliga-Rechte. Und wie sieht es am Samstagabend aus, wenn die Hertha den BVB empfängt?

Die eingefleischten Anhänger kennen die Antwort bereits. Für alle anderen folgt sie jetzt: Die Bundesliga am Samstag läuft exklusiv auf Sky! Das gilt also auch für das Duell der Hertha gegen den BVB. Das bedeutet gleichzeitig, dass das Spiel nicht im Free-TV zu sehen ist, da Sky dem Pay-TV angehört und man ein Abo benötigt, um den Sender zu empfangen.

Alles, was Ihr dafür wissen und tun müsst, ist in den nächsten Abschnitten erklärt.

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) live? Die Bundesliga im TV bei Sky sehen

Sky ist also Euer exklusiver Ansprechpartner, wenn es um die Partie zwischen Hertha BSC und dem BVB am Samstagabend geht.

Alles, was Ihr dazu benötigt, sind ein Abonnement und der dazugehörige Receiver. Alle Informationen zu den Angeboten, zum Programm und zu den Konditionen findet Ihr hier!

Habt Ihr bereits alles parat, könnt Ihr direkt loslegen. Auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga UHD startet die Übertragung mit der Vorberichterstattung um 17.30 Uhr, ehe eine Stunde später in Berlin der Ball rollt. Kommentator Wolf-Christoph Fuss begleitet Euch durch die 90 Minuten.

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) live? Die Bundesliga am Samstag im LIVE-STREAM sehen

Solltet Ihr nicht gerade vor Eurem Fernseher sitzen können, wollt Euch das Spiel aber dennoch nicht entgehen lassen, dann haben wir ebenfalls eine frohe Botschaft für Euch! Das Duell der Hertha mit Dortmund gibt es zudem auch im LIVE-STREAM zu sehen!

Dabei wird es nicht komplizierter als bei der TV-Übertragung, denn auch hier ist Sky Eure exklusive Adresse. Keine Bange, die Übertragung im Stream erfolgt analog zum TV-Programm.

Weil es so schön war, kommt noch eine weitere Info: Mit Sky habt Ihr gleich zwei Möglichkeiten, das Spiel am Samstag im STREAM zu sehen. Wir stellen sie Euch vor.

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) live? Die Bundesliga im STREAM bei Sky sehen

Die beiden Optionen sind einmal Sky Go und einmal Sky Ticket. Während Sky Go für bereits bestehende Sky-Kunden verfügbar ist, könnt Ihr Sky Ticket auch ohne langfristiges Paket beim Unterföhringer Pay-TV-Sender nutzen.

Um die Unterschiede übersichtlich darzustellen, haben wir nachfolgend für Euch die wichtigsten Punkte der beiden Dienste zusammengefasst:

LIVE-STREAM auf... Kundenstatus Kosten ...Sky Ticket Kein Kunde Monatsabo: 29,99€ (pro Monat), danach jederzeit kündbar 12-Monatsabo: 24,99€ (pro Monat), danach jederzeit kündbar & 29,99€ pro Monat ...Sky Go Kunde im bestehenden Sky-Abo enthalten

Sowohl Sky Go als auch Sky Ticket sind auf allen gängigen mobilen Endgeräten verfügbar.

Ob Sky-Abo oder nicht: Für beide Dienste benötigt Ihr die jeweilige App und eine stabile Internetverbindung.

Nutzt Ihr die Anwendung beispielsweise über Euren Laptop, könnt Ihr diesen ganz einfach per HDMI-Kabel an Euren Fernseher anschließen.

Um es Euch noch einfacher zu machen, haben wir Euch die wichtigsten Links zu Sky Go und Sky Ticket unten bereitgestellt. Viel Spaß!

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) live? Die wichtigsten Links zu Sky Go und Sky Ticket

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) live? Der kostenlose LIVE-TICKER von GOAL

Ihr seid unterwegs und habt keine Möglichkeit, die TV-Übertragung oder den STREAM zu nutzen, wollt aber dennoch stets auf dem Laufenden bleiben? Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von GOAL ist das möglich.

Alle strittigen Szenen, Tore und weitere Highlights stellen wir Euch hier nahezu in Echtzeit zur Verfügung. Im Vorfeld liefern wir euch spannende Statistiken rund um die Begegnung.

Hier geht's direkt zum kostenlosen LIVE-TICKER von GOAL zum Spiel Hertha vs. BVB!

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) live? Die Bundesliga-Highlights auf DAZN

Wenn alle Stricke reißen und Ihr die Partie gar nicht live verfolgen könnt, bleibt Euch immer noch die Option, die besten Szenen im Nachgang zu sehen - die Highlights.

Mit DAZN seht Ihr diese sogar bereits kurz nach Abpfiff.

Doch der Ismaninger Streamingdienst hat nicht nur die besten Szenen von Hertha vs. BVB zu bieten, sondern auch alle Bundesligaspiele am Freitag und Sonntag live.

Mehr noch: Zahlreiche weitere Live-Sport-Angebote wie die Champions League, LaLiga, Serie A, Ligue 1 oder auch Darts, Tennis u.v.m.

Einen Haken gibt es dabei: Auch hier benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Dieses teilt sich in zwei Möglichkeiten auf:

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) live? Die Aufstellungen in der Bundesliga am Samstag

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. BVB (Borussia Dortmund) live? Die Übertragung der Bundesliga am Samstag im Überblick