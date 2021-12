FC Bayern, News und Gerüchte heute: Transferpläne im Sommer - Chiesa und Rüdiger für Coman und Süle?

Der FC Bayern München am Donnerstag. Sämtliche News und Gerüchte rund um den FCB heute findet Ihr hier.

FC Bayern, Gerücht: Federico Chiesa wieder beim FCB gehandelt

Das Wintertransferfenster soll bei den Bayern wohl sparsam verlaufen, um im Sommer ein paar große Coups zu landen. Das berichtet die Sport Bild. So gebe es unter anderem weiter Gedankenspiele um einen Transfer von Borussia Dortmunds Erling Haaland.

Zudem ist die Zukunft von Kingsley Coman ist noch offen. Der Vertrag des Franzosen endet 2023, eine Verlängerung ist unklar. Als Nachfolger im Gespräch sei bereits Ousmane Dembele vom FC Barcelona, der im Sommer ablösefrei zu haben wäre. Aber auch Lautaro Martinez (Inter Mailand), Dusan Vlahovic (AC Florenz) und Federico Chiesa (Juventus Turin) werden gemäß des Berichts als Optionen gehandelt.

Ein weiteres Fragezeichen steht in der Defensive hinter Niklas Süle. Sein Vertrag endet bereits im Sommer. Als mögliche Alternativen hat der Rekordmeister angeblich Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg oder Chelseas Antonio Rüdiger auf dem Zettel.

FC Bayern, News: Hasan Salihamidzic schwärmt von Marc Roca

Nach Julian Nagelsmann hat nun auch Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic von Marc Roca nach dessen Leistung gegen den VfB Stuttgart geschwärmt.

"Er hat tolle Bälle gespielt und genau das gemacht, was er kann: Die Situationen aufgelöst. Marc ist mit seiner Einstellung ein Junge, wie wir ihn lieben. Das ist gut für ihn und den FC Bayern", sagte Salihamidzic gegenüber dem kicker.

Vor seinen 75 Minuten gegen den VfB stand er insgesamt nur 78 Minuten für den FC Bayern auf dem Platz, fand sich gegen die Schwaben aber umgehend auf dem Platz zurecht. "Wir sind sehr glücklich, dass er nach einer so langen Zeit ein hervorragendes Spiel gemacht hat. In Stuttgart hat er gezeigt, dass er ein super Junge ist mit einer sensationellen Mentalität", führte Salihamidzic aus.

FC Bayern, News: Salihamidzic zieht positives Saisonfazit

Vor dem letzten Spiel des Jahres gegen den VfL Wolfsburg am Wochenende hat Hasan Salihamidzic ein positives Saisonfazit gezogen.

"Es ist schön, in der Winterpause vorn in der Tabelle zu stehen. Aber wir sind Profis und wissen, dass das nichts aussagt. Frohe Weihnachten aber bedeutet es schon", sagte Salihamidzic dem kicker.

Schon vor dem 17. Spieltag stehen die Münchner als Herbstmeister fest und haben auch in der Königsklasse alle Zügel in der Hand. "Wenn wir die Hinrunde Revue passieren lassen, muss ich sagen, dass die Zusammenarbeit mit dem neuen Trainerteam hervorragend war", lobte Salihamidzic und führte aus: "In der Champions League haben wir eine perfekte Gruppenphase gespielt und sind Erster in der Bundesliga, da kann man - wenn wir das letzte Spiel noch erfolgreich gestalten - ein schönes Glas Rotwein trinken."

