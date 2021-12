FC Bayern heute, News und Gerüchte: Cuisance vor Winter-Abschied, Sonderlob für Roca

Der FC Bayern München am Mittwoch. Sämtliche News und Gerüchte rund um den FCB heute findet Ihr hier.

Alles, was in den vergangenen Tagen beim FC Bayern passiert ist, gibt's in separaten Artikeln zum Nachlesen:

FC Bayern, Gerücht: Cuisance steht vor erneuter Ausleihe im Winter

Michael Cuisance könnte im Winter erneut vom FC Bayern ausgeliehen werden. Das bestätigte Trainer Julian Nagelsmann nach dem 5:0 beim VfB Stuttgart, bei dem Cuisance 17 Minuten lang spielte und damit zu seinem ersten Liga-Einsatz in dieser Saison kam.

"Er hat viel zu wenig Spielzeit, um sich zu entwickeln. Wir müssen Gespräche führen, was sinnvoll ist", sagte Nagelsmann nach dem Spiel, als er auf eine Ausleihe des Franzosen angesprochen wurde. "Das spreche ich mit dem Spieler ab und dem Klub", fügte er hinzu.

Cuisance war in der vergangenen Saison bereits an Olympique Marseille ausgeliehen worden, wo er sich allerdings nicht durchsetzen konnte.

Nach Informationen von fussballtransfers.com haben aktuell ein Klub aus Russland, einer aus der Türkei sowie der FC Venedig Cuisance im Blick. Auch französische Vereine sollen die Situation des Mittelfeldspielers genau beobachten.

FC Bayern, News: Nagelsmann von Roca begeistert

Nach dem 5:0 beim VfB Stuttgart hat Bayern-Trainer Julian Nagelsmann seinen Mittelfeldspieler Marc Roca in den höchsten Tönen gelobt. "Ich liebe solche Spieler, die selbstlos sind und dem Trainer zeigen, dass es offensichtlich ein Fehler war, sie nahezu nie zu bringen", sagte er.

Roca stand bei den Schwaben 75 Minuten auf dem Platz, nachdem er zuvor nur insgesamt 78 Minuten in dieser Bundesliga-Saison hatte mitspielen dürfen.

"Heute hat er mir gezeigt, dass es ein Fehler war, ihn so selten zu bringen. Er hat es sehr gut gemacht", sagte Nagelsmann über Roca. Der Coach verriet, dass er den Spanier in der Kabine vor versammelter Mannschaft gelobt hatte. "Das mache ich selten", so der FCB-Trainer.

FC Bayern, News: Müller mit Hosen-Geschenk für jungen Fan

Vorlagenkönig Thomas Müller hat nach dem 5:0 (1:0) mit Bayern München im Südderby beim VfB Stuttgart einen jungen Fan glücklich gemacht. Der Nationalspieler, der wieder zwei Treffer auflegte, warf dem Anhänger nach dessen lautstarken Rufen seine Hose auf die Tribüne.

"Müller, kann ich deine Hose haben? Bitte?!", hatte der Junge zuvor gerufen. Müller zierte sich zunächst, woraufhin der Fan weiter flehte: "Bitte! Deine Sprüche sind die besten!" Müller schmunzelte - und zog die Hose aus.

Bei der Begegnung in der Mercedes-Benz Arena waren wegen der Pandemie nur 750 Zuschauer zugelassen. Sie alle saßen wie der Müller-Fan auf der Haupttribüne, vor der nach dem Spiel die TV-Interviews geführt wurden - mit Müller.

Quelle: SID

FC Bayern, News: Coman wohl mit Oberschenkel-Verletzung

Kingsley Coman hat sich im Duell mit dem VfB Stuttgart wohl eine Oberschenkel-Verletzung in der ersten Hälfte zugezogen. Der Franzose musste ausgewechselt werden, für ihn kam Leroy Sane auf den Platz.

"Es ist eine muskuläre Thematik. Aber wir wissen noch nicht, wie schlimm es ist", sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann.

Genauere Informationen von den Bayern zur Verletzung dürften im Lauf des Tages kommen.

FC Bayern München heute: Die kommenden Spiele des FCB