FC Bayern - Karl-Heinz Rummenigge bringt Ex-Mittelfeldstar als FCB-Trainer der Zukunft ins Gespräch

Drei Jahre lang war Xabi Alonso Spieler des FC Bayern. Dass er irgendwann als Trainer zurückkehrt, kann sich Karl-Heinz Rummenigge gut vorstellen.

Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge ist überzeugt, dass der frühere Mittelfeldspieler Xabi Alonso eines Tages Trainer des werden könnte.

"Xabi Alonso hat diese Empathie, die du brauchst. Speziell bei der heutigen Spielergeneration, um mit ihnen so einen roten Faden zu spinnen", sagte Rummenigge im Bild-Podcast Phrasenmäher und fügte an: "Ich glaube, dass er mal ein Trainer sein wird, der für den FC Bayern irgendwann in der Zukunft möglicherweise von Interesse sein kann."

FC Bayern: Xabi Alonso hatte seine Spielerkarriere in München beendet

Alonso war als Spieler 2014 von zu Bayern gewechselt und hatte seine Karriere nach drei Jahren beim FCB im Sommer 2017 beendet. Seit 2018 ist der 38-jährige Spanier als Trainer aktiv und coacht aktuell die zweite Mannschaft seines Heimatklubs in der dritten spanischen Liga.

Für Bayern hatte Alonso einst 117 Pflichtspiele bestritten. Mit dem FCB gewann er drei deutsche Meisterschaften und einmal den .