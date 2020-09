FC Bayern München, News und Gerüchte: Nübel-Leihe wohl möglich, Max Aarons statt Sergino Dest im Visier - alle Infos zum FCB

Alexander Nübel könnte den FC Bayern leihweise verlassen, zu Sergino Dest gibt es eine Alternative. Alle FCB-News am Dienstag.

Der FC Bayern leckt noch die Wunden, die er sich in Sinsheim beim 1:4 gegen zugezogen hat. Lange Zeit dafür bleibt jedoch nicht, am Mittwochabend steht schon wieder das nächste Spiel an. Die Münchner duellieren sich mit um den deutschen Supercup.

Derzeit dreht sich im Hintergrund alles um die Kaderplanung. Wunschkandidat Sergino Dest wird wohl zum wechseln, als Ersatz wurde nun offenbar Max Aarons ausgemacht. Lothar Matthäus hat indes mit Andrej Kramaric den Hoffenheimer Bayern-Schreck als möglichen Neuzugang ins Gespräch gebracht.

Zudem: Alexander Nübel beschäftigt sich mit einer Leihe, Javi Martinez kann sich einen Verbleib vorstellen.

, alle News und Gerüchte am heutigen Dienstag - in diesem Artikel erhaltet Ihr alle Informationen.

FC Bayern: Verleiht der FCB Neuzugang Alexander Nübel?

Wende bei FCB-Neuzugang Alexander Nübel: Eigentlich wollte sich der Neuzugang des FC Bayern nach seinem ablösefreien Wechsel nach München nicht direkt verleihen lassen, mittlerweile gilt diese Option aber als möglich. Das berichtet der Fernsehsender Sport1 .

Demnach sei der 23-jährige Torhüter irritiert, nachdem Hansi Flick am vergangenen Spieltag gegen die TSG Hoffenheim überraschenderweise Sven Ulreich (32) statt ihn neben Nummer eins Manuel Neuer (35) in den Kader berufen hatte, und wünsche sich nun eine Erklärung bezüglich des Planes der Verantwortlichen mit ihm.

Eine Rolle als Nummer drei sei nicht in seinem Sinn, weshalb ein Blitz-Abschied auf Leihbasis inzwischen ein Thema für den Ex-Schalke-Keeper sei. Mögliche Abnehmer nennt Sport1 jedoch nicht.

FC Bayern: Nach Dest-Absage soll Max Aarons kommen

Der FC Bayern München hat offenbar Interesse an Max Aarons von . Das berichtet die Mundo Deportivo . Demnach sei der Rechtsverteidiger in den Fokus des deutschen Rekordmeisters gerückt, weil Wunschkandidat Sergino Dest aller Voraussicht nach zum FC Barcelona wechselt .

Aarons war bereits vor einigen Wochen als Neuzugang an der Säbener Straße im Gespräch , ehe sich Dest als eigentliche Wunschlösung herauskristallisierte.

Aarons' Vertrag ist noch bis 2024 gültig. In der vergangenen Saison absolvierte der 20-Jährigen 36 Premier-League-Partien .

FC Bayern München: Javi Martinez kann sich Verbleib vorstellen

Verlässt er den FC Bayern nun doch nicht? Javi Martinez kann sich einen Verbleib in München zumindest vorstellen. Wie Goal und SPOX aus dem Umfeld des Spielers erfahren haben, hätte Martinez kein Problem damit, seinen bis 2021 datierten Vertrag beim Rekordmeister zu erfüllen. Er will nicht um jeden Preis wechseln.

FC Bayern: Lothar Matthäus bringt Andrej Kramaric als Neuzugang ins Spiel

Lothar Matthäus hat dem deutschen Rekordmeister Bayern München die Verpflichtung von Hoffenheim-Torjäger Andrej Kramaric ans Herz gelegt. Der kroatische Vize-Weltmeister sei ein "Spieler, der in meinen Augen mit Sicherheit das Potenzial für Bayern München hat", schrieb der 59-Jährige in seiner Kolumne "So sehe ich das" auf skysport.de.

Der 29-Jährige (Vertrag bis 2022) hatte beim 4:1-Coup der TSG gegen die Bayern am Sonntag zwei Treffer erzielt und seine Ausbeute nach drei Pflichtspielen auf sieben Tore geschraubt.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München gegen Borussia Dortmund (BVB)

Es geht um den ersten deutschen Titel in der noch jungen Saison - den Supercup. Wer zeigt / überträgt FC Bayern München - BVB live in TV und STREAM?

