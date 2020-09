FC Bayern München, News und Gerüchte: Flick lobt Hoffenheim, Kahn warnt - alle Infos zum FCB am Montag

Der FC Bayern München hat beim 1:4 in Hoffenheim einen Rückschlag hinnehmen müssen. Flick lobt die TSG, Kahn warnt indes. Alle FCB-News am Montag.

Der ist nicht unschlagbar, das hat die 1:4-Klatsche in Hoffenheim am Sonntag gezeigt. Trainer Hansi Flick suchte nach der Partie keine Ausreden, sondern war voll des Lobes für die TSG.

FC Bayern München, alle News und Gerüchte am heutigen Montag - in diesem Artikel erhaltet Ihr alle Informationen.

FC Bayern München: Oliver Kahn warnt vor einem "Weiter so"

Bayern Münchens Vorstand Oliver Kahn warnt die Verantwortlichen der Fußball-Branche vor einem "Weiter so". Die Coronakrise habe "schonungslos offengelegt, wie anfällig das Geschäftsmodell Fußball ist. Die Saturierung der klassischen Einnahmequellen der Klubs bei gleichzeitig weiter steigenden Gehältern führt auf Dauer in eine Sackgasse", sagte Kahn in der neuen Business-Zeitung des FC Bayern Basketball.

"Pandemieklauseln und für alle Vereine geltende und vor allem durchsetzbare Financial- Fair-Play-Regelungen sind mögliche Optionen, einem aus den Fugen geratenen Wettbewerb im Fußball zu begegnen", ergänzte der 51-Jährige.

Es gehe auch beim deutschen Rekordmeister "jetzt darum, den Blick in die Zukunft zu richten, und Antworten auf wegweisende strategische Fragestellungen zu geben. Uns muss klar sein, dass der sportliche Erfolg der vergangenen Dekade kein Selbstläufer ist und permanent neu erarbeitet werden muss", sagte der frühere Weltklassetorhüter Kahn.

Dies bedeute, "dass der 'strategische Radar' ständig eingeschaltet sein muss. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich der Fußball in den nächsten Jahren signifikant verändern wird."

FC Bayern München: Hansi Flick begründet Nichtberücksichtigung von Nübel mit "Philosophie"

Bayern-Trainer Hansi Flick hat die Nichtberücksichtigung von Torhüter Alexander Nübel begründet und auf die Philosophie des deutschen Rekordmeisters verwiesen. "Für das heutige Spiel haben wir uns für Sven Ulreich entschieden", weil er "einfach unsere Philosophie" kenne, sagte Flick gegenüber dem kicker.

Beim -Auftakt gegen Nübels Ex-Klub Schalke 04 (8:0) und im Supercup gegen Sevilla (2:1 n.V.) hatte Flick noch sowohl Ulreich als auch Nübel und damit insgesamt drei Torhüter in den Kader berufen.

Ein Hinweis auf mangelnden Einsatz von Nübel sei die Nichtberücksichtigung jedoch nicht gewesen, ganz im Gegenteil. "Wir haben bis jetzt wirklich wenige Trainingseinheiten gehabt, weil wir eine kurze Vorbereitung hatten", erklärte Flick: "Wir sind mit Alex Nübel sehr, sehr zufrieden, wie er sich bei uns präsentiert."

Nübel war im Sommer ablösefrei vom zu den Bayern gewechselt und unterschrieb beim FCB einen Vertrag bis 2025. "Es war einer der größtmöglichen Schritte, den ich aber bewusst so gewählt habe", erklärte Nübel seine Vertragsunterschrift beim FCB, obwohl er dort angesichts der Personalie Manuel Neuer erst einmal kaum Chancen auf Spielzeit hat.

"Spielpraxis ist natürlich auch wichtig", erklärte Nübel auf einer Pressekonferenz diesbezüglich und verglich seine Situation hinter Neuer mit der, die er in seiner Schalker Anfangszeit hinter Ralf Fährmann innehatte: "Auf Schalke war die Aussicht ähnlich. Damals war Ralf Fährmann, glaube ich, nah an der Nationalmannschaft dran. Ich konnte von ihm extrem viel mitnehmen, und dann durfte ich vor anderthalb Jahren seinen Job übernehmen. Ähnlich versuche ich es hier auch."

FC Bayern München: FCB ist Verhandlungsführung der Alaba-Seite offenbar "allmählich leid"

Der Vertragspoker zwischen David Alaba und dem FC Bayern München ist offenbar zu einem Stillstand gekommen. Wie der kicker berichtet, sei die Vereinsseite um Sportvorstand Hasan Salihamidzic die Verhandlungsführung der Alaba-Seite um Berater Pini Zahavi "allmählich leid".

Nach kicker-Angaben wurde dem Aufsichtsrat des deutschen Rekordmeisters ein letztes Angebot für eine Vertragsverlängerung vorgelegt und abgesegnet. Eine weitere finanzielle Verbesserung der Offerte - wie von Zahavi gefordert - werde es nun nicht mehr geben.

Der FC Bayern sei allenfalls dazu bereit, Alaba eine Vertragsverlängerung um fünf Jahre zu ermöglichen. Das hatte bereits die Sport Bild am Mittwoch berichtet, nachdem bislang offenbar nur über einen Vierjahres-Vertrag verhandelt worden sei.

FC Bayern München: Michael Cuisance offenbar vor Wechsel zu

Mittelfeldspieler Michael Cuisance (21) vom FC Bayern München steht offenbar unmittelbar vor einem Wechsel zu Leeds United in die Premier League. Das berichtet die französische Zeitung L'Equipe.

Dem Bericht zufolge haben sich die beiden Vereine grundsätzlich auf einen Transfer geeinigt. Der englische Aufsteiger überweise demnach rund 20 Millionen Euro an den deutschen Rekordmeister, es seien allerdings noch kleinere Details zu klären.

FC Bayern München: Die nächsten Spiele des Rekordmeisters