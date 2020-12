Wer zeigt / überträgt FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg live im TV und im LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Bundesliga

Kann der FC Bayern dem VfL Wolfsburg die erste Saisonniederlage zufügen? Hier erfahrt Ihr, wo das Duell im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

Nach zwei sieglosen Spielen in Folge möchte der FC Bayern gegen den den nächsten Sieg einfahren. Die Begegnung sollte der deutsche Rekordmeister jedoch nicht auf die leichte Schulter nehmen: Die Gäste sind gemeinsam mit der einzige Verein, der in dieser Saison noch ungeschlagen ist. Anstoß ist am Mittwoch um 20.30 Uhr in der Allianz Arena.

Denkt man an vergangene Aufeinandertreffen zwischen den beiden Mannschaften kommt einem unweigerlich das 5:1 des FC Bayern vor fünf Jahren ins Gedächtnis. Damals sorgte Robert Lewandowski mit seinen fünf Toren in 8:59 Minuten für einen historischen Moment in der . Wird das Duell am Mittwoch ähnlich torreich?

Wer zeigt / überträgt das Duell zwischen dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg live im TV und im LIVE-STREAM? In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga. Zudem verraten wir Euch hier die Aufstellungen, sobald diese offiziell bekanntgegeben wurden und zeigen Euch mögliche LIVE-TICKER.

gegen VfL Wolfsburg live sehen: Die Begegnung in der Übersicht

Begegnung FC Bayern München - VfL Wolfsburg Datum Mittwoch, 16. Dezember | 20.30 Uhr Ort Allianz Arena, München

Bundesliga: Wer zeigt / überträgt FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg live im TV?

Viele Liebhaber der Bundesliga wissen bereits, dass die Freitags- und Montagsspiele bei DAZN und die Samstags- und Sonntagsspiele (mit Ausnahme der Anstoßzeit um 13:30 Uhr) bei Sky übertragen werden. Aber wie lautet die Regelung in der Englischen Woche? In diesem Abschnitt erklärt Euch Goal, welchen Sender Ihr für die Übertragung des deutschen Oberhauses einschalten müsst.

Sky zeigt / überträgt Bayern gegen Wolfsburg am Mittwoch live im Pay-TV

Das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg ist am Mittwoch auf Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender hat sich die Übertragungsrechte für den kompletten 12. Spieltag gesichert und wird genanntes Duell sowohl im Einzelspiel als auch in der Konferenz zeigen.

Auf Sky Sport Bundesliga 3 HD beginnt die Übertragung mit Kommentator Kai Dittmann um 20.25 Uhr. Ihr könnt Euch jedoch von der früheren Begegnung, Schalke 04 gegen den , auf den Fußball-Abend einstimmen lassen. Dafür müsst Ihr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD umschalten.

Dort wird im Anschluss die Konferenz übertragen, in der Sky zwischen den einzelnen Stadien hin- und herschaltet. Wenn Ihr Euch auch für die verbleibenden Spiele der Bundesliga interessiert, habt Ihr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD somit ebenfalls die Möglichkeit, Bayern gegen Wolfsburg live zu verfolgen.

Bayern gegen Wolfsburg im Pay-TV sehen: Nur mit kostenpflichtigem Sky-Abo

Um die Bundesliga-Übertragungen auf Sky freizuschalten, müsst Ihr jedoch die entsprechenden Sender abonnieren. Das geht nur, indem Ihr das Bundesliga-Paket von Sky bucht. Dieses kostet bei Abschluss eines Jahresabos aktuell 25 Euro monatlich.

Interessiert Ihr Euch auch für die , den und die Premier League, könnt Ihr Eurer Abonnement für nur fünf Euro zusätzlich um das Sport-Paket erweitern. Alle Infos zu den einzelnen Abonnements und den jeweiligen Preisen findet Ihr auf der Sky-Webseite.

FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg im LIVE-STREAM sehen - geht das?

Ihr habt am Mittwoch keinen Fernseher zur Verfügung, möchtet aber dennoch nicht auf das Duell Eures Lieblingsvereins verzichten? Dann ist Sky ebenfalls die richtige Anlaufstelle, denn mit Sky Go und Sky Ticket hat der Pay-TV-Sender gleich zwei hauseigene Streamingdienste im Angebot.

Bundesliga: Sky Go zeigt / überträgt Bayern gegen Wolfsburg im LIVE-STREAM

Wenn Ihr schon im Besitz eines Sky-Abos seid, könnt Ihr Sky Go kostenlos nutzen. Dafür müsst Ihr Euch nur mit Eurer Kundennummer und der persönlichen Login-PIN, die Ihr bei Abschluss Eures Vertrags erhalten habt, anmelden. Anschließend stehen Euch die Sky-Inhalte rund um die Uhr zur Verfügung.

Damit Ihr Bayern gegen Wolfsburg im LIVE-STREAM verfolgen könnt, braucht Ihr nur eine stabile Internetverbindung und die kostenlose Sky-Go-App, die Ihr sowohl über die Sky-Webseite als auch die gängigen App-Stores herunterladen könnt. Damit lässt sich Sky Go auf jedem mobilen Endgerät schauen.

Bayern gegen Wolfsburg: Auch Sky Ticket zeigt / überträgt die Bundesliga im LIVE-STREAM

Eine weitere Möglichkeit, um Bayern gegen Wolfsburg im LIVE-STREAM zu verfolgen, ist Sky Ticket. Damit bekommt Ihr die gleichen Bilder wie bei der TV-Übertragung geliefert, im Gegensatz zu einem herkömmlichen Sky-Abo lässt sich der Streamingdienst aber monatlich kündigen.

Um die Bundesliga-Spiele in voller Länge schauen zu können, braucht Ihr das Supersport-Ticket. Dieses kostet im Monatsabo aktuell 29,99 Euro. Wenn Ihr Euch entscheidet, ein Jahresabo abzuschließen, zahlt Ihr in den ersten zwölf Monaten nur 19,99 Euro monatlich.

Die Highlights von FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg bei DAZN erleben

Der Streamingdienst DAZN zeigt nicht nur die Freitags- und Montagsspiele live, sondern auch die Highlights aller Bundesliga-Spiele. Solltet Ihr das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg verpasst haben, könnt Ihr die Tore am nächsten Tag somit trotzdem im Video sehen.

Die Zusammenfassungen der späten Bundesliga-Spiele stehen Euch am Mittwoch gegen 23 Uhr zur Verfügung und können anschließend mehrere Wochen auf der Plattform aufgerufen werden. Um auf die DAZN-Inhalte zugreifen zu können, müsst Ihr jedoch ebenfalls ein Abonnement abschließen.

Neukunden bekommen den ersten Monat von DAZN geschenkt - und sehen die Highlights von Bayern gegen Wolfsburg somit kostenlos. Nach einer 30-tägigen Probephase könnt Ihr selbst entscheiden, ob Ihr Euer Abonnement für 11,99 Euro monatlich oder im Jahresabo für einmalig 119,99 Euro verlängern möchtet.

Bundesliga: FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg im LIVE-TICKER von Goal

Die Bundesliga live im TV oder im LIVE-STREAM sehen zu können, ist leider immer auch mit zusätzlichen Kosten verbunden. Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal, den wir für alle Spiele des deutschen Oberhauses anbieten, verpasst Ihr trotzdem keine entscheidende Szene.

Am Mittwoch beginnen wir eine halbe Stunde vor dem Anstoß mit unserer Berichterstattung. Mit spannenden Vorberichten liefern wir Euch eine optimale Vorbereitung auf das Duell. Anschließend werden wir alle Situationen detailliert und schnell für Euch beschreiben.

FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg live sehen: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr gegen 19.30 Uhr der Fall sein. Klickt Euch deshalb später nochmals rein!

FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg live sehen: Die Übertragung auf einen Blick