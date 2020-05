FC Bayern München, News und Gerüchte: Alaba schwärmt von Ribery, Stalteri hatte Zweifel an Davies-Transfer

Bayern Münchens Verteidiger David Alaba gibt einen Einblick in die langjährige Freundschaft zu Ex-Bayern-Star Franck Ribery und spricht über den Einfluss, den der Franzose auf ihn hat.

Derweil gesteht Kanada-Legende Paul Stalteri, dass er beim Wechsel seines Landsmannes Alphonso Davies zum FC Bayern unsicher war, ob er sich beim deutschen Rekordmeister durchsetzen würde.

Außerdem: Bayern Münchens Nachwuchsspieler Lasse Günther im Porträt.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München heute am Freitag!

David Alaba hat in einem Live-Gespräch mit NBA-Star Kyle Kuzma von den L.A. Lakers Details zu seiner ganz besonderen Freundschaft zu Klub-Legende Franck Ribery verraten. "Er ist mein großer Bruder. Er ist zehn Jahre älter als ich. Als ich nach München kam vor zwölf Jahren, da war ich noch 16. Als ich zur ersten Mannschaft kam, war er einer der Ersten, der sich um mich gekümmert hat, mich gefördert hat, mir Tipps gegeben hat, wie man in jedem Training und jedem Spiel besser wird. Er war immer da für mich, dafür bin ich bis heute dankbar", sagte Alaba.

"Wenn man ein junger Spieler ist, und ein großer Spieler wie er kommt auf einen zu und sagt, nimm dir den Platz neben mir in der Kabine, ist das in jungen Jahren eine große Sache." Ribery habe ihm zahlreiche Tipps gegeben, darunter: "Bleib' hungrig, bleib' hungrig - das ist das, was ich von ihm gelernt habe. Höre niemals auf, hart zu arbeiten. So etwas kann man verlieren, wenn man auf höchstem Level Erfolge feiert und offenkundig auch gutes Geld verdient", sagte der 27-jährige Österreicher.

"So I hear you have a bromance with Ribéry..." @David_Alaba and @kylekuzma discuss the impact @FranckRibery and @KingJames have had on their careers at FC Bayern and the @Lakers . #MiaSanMia pic.twitter.com/A1OZKnwTKR