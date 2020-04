FC Bayern München, News und Gerüchte: Davies über seine Lieblingsschaupieler, Konkurrenz bei Timo Werner?

Alle FCB-News heute: Bekommt der FC Bayern Konkurrenz aus Italien, wenn es um Timo Werner geht? Und: Alphonso Davies über seine Lieblingsschauspieler.

Timo Werner wurde in der Vergangenheit mit dem und auch dem in Verbindung gebracht. Doch offenbar sind nun auch zwei italienische Klubs interessiert.

Alexander Nübels Wechsel an die Isar hat wohl dazu geführt, dass seine Eltern bedroht wurden. Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatte zuletzt angekündigt, einen internationalen Star an die Isar holen zu wollen. Dafür erntete er Kritik.

Außerdem: Maik Franz reagiert auf Aussage von Thomas Müller. Alphonso Davies spricht über seine Lieblingsschauspieler. Und: Wie der Stand bei allen möglichen Transfers ist.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München heute am Mittwoch!

Die FCB-News der vergangenen Tage:

FC Bayern München: Juventus und an Timo Werner dran?

Der FC Bayern München und der FC Liverpool bekommen wohl Konkurrenz im werben um Leipzigs Stürmer Timo Werner.

Laut dem italienischen Transferexperten Gianluca Di Marzio, der sich in einem Q&A bei Sky Sport News zu Wort meldete, sind und auch Inter Mailand an einer Verpflichtung des Nationalspielers interessiert.

Demnach soll bereits sicher sein, dass Werner Leipzig verlässt. Seine Agenten sollen Di Marzio zufolge mit Juve und den Nerazzurri verhandeln, um eine neue Herausforderung für Werner zu finden.

FC Bayern München: Eltern von Alexander Nübel wegen FCB-Wechsel offenbar von Schalke-Fans bedroht

Torwart Alexander Nübel vom wechselt im Sommer 2020 ablösefrei zum FC Bayern München. Beim Anhang von Königsblau sorgt das für heftige Emotionen. Wie die Sport Bild berichtet, sollen die Eltern des 23-Jährigen nach Bekanntgabe des Transfers im Januar sogar von wütenden S04-Fans bedroht worden sein.

Am 4. Januar hatten die Bayern den Wechsel des Torwart-Talentes bekanntgegeben. In der Öffentlichkeit hatte Nübels Entscheidung, sich in München hinter Nationaltorwart Manuel Neuer auf die Bank zu setzen, womöglich sogar für mehrere Spielzeiten, für Kritik gesorgt. Bei den Fans von Schalke 04 war er anschließend untendurch.

FC Bayern München - Maik Franz reagiert auf Aussage von Thomas Müller: "Hört man gern"

Ex-Bundesligaspieler Maik Franz hat die Aussage von Thomas Müller, wonach er sein bisher härtester Gegenspieler war, mit Wohlwollen aufgenommen.

"Wenn so ein Weltklassespieler, wie es der Thomas einfach ist, nach so vielen Jahren sagt, er habe Respekt vor meiner Art und Weise zu spielen gehabt, hört man das gern", sagte der heute 38-jährige Franz zu Sport1. Bei DAZN QUIZN (die komplette Folge auf DAZN) hatte Müller zuvor verkündet: "Als ich noch sehr jung war, hatte ich extrem viel Respekt vor Maik Franz."

FC Bayern München: Davies nennt seine Lieblingsschaupieler

FC Bayern München - Transferpläne im Check: So ist der Stand bei Werner, Dybala, Upamecano und Co.

"Wir wollen uns mit einem Toptalent aus Europa verstärken und auch einen internationalen Star nach München bringen", sagte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic zuletzt der Welt am Sonntag bezüglich möglicher Transfers im Sommer.

FC Bayern München: Lothar Matthäus kritisiert Transferankündigung von Hasan Salihamidzic

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat die Transferankündigung von Sportdirektor Hasan Salihamidzic vom FC Bayern kritisiert.

"Ich war nicht nur von Brazzos Aussagen überrascht, sondern auch vom Zeitpunkt. Ohne Not solch große Taten anzukündigen, in Zeiten, in denen viele Klubs um ihre Existenz kämpfen, ist nicht jedermanns Geschmack", schrieb der 59-Jährige in seiner Kolumne bei Sky. "Ich würde mir nur aktuell ein kleines bisschen mehr Fingerspitzengefühl wünschen. Was, wenn wir noch lange auf Fußballspiele warten müssen und Einnahmen ausbleiben? Man muss, und damit meine ich nicht nur Brazzo, ein bisschen an die Außenwirkung denken."

Salihamidzic hatte zuletzt mit der Aussage aufhorchen lassen, dass der Rekordmeister sich mit einem Top-Talent und einem internationalen Star verstärken wolle.