Robert Lewandowski kritisiert Kader vom FC Bayern: "Brauchen Spieler, die sofort helfen können"

Nach dem 0:2 gegen den BVB wählte Robert Lewandowski deutliche Worte. Man brauche sofort Verstärkung, um den Kader zu verbreitern.

Robert Lewandowski vom hat nach dem 0:2 im Supercup gegen Borussia Dortmund die Kaderbreite des Rekordmeisters kritisiert. "Ich denke, man konnte heute sehen, dass man manchmal einfach Spieler auf der Bank braucht, die sofort helfen können oder einen Impuls geben können", sagte der Pole in der Mixed Zone. "Meine Meinung bleibt gleich und heute konnte man gut sehen, was passiert, wenn wir eine gewisse Anzahl an Profispielern haben."

"Ich bin sauer, weil wir das Spiel selbst verloren", so Lewandowski weiter. "Wir hätten gewinnen können, haben aber zu viele einfache Fehler gemacht. Nach dem ersten Tor haben wir nicht hundertprozentig dran geglaubt, dass wir zurückkommen können."

Drei Spieler der zweiten Mannschaft auf der Bank

Beim 0:2 saßen auf der Bank der Bayern die Neuzugänge Benjamin Pavard, Jann-Fiete Arp und Sarpreet Singh sowie Renato Sanches, Alphonso Davies, Sven Ulreich, Ron-Thorben Hoffmann und Ryan Johansson. Singh, Hoffmann und Johansson sind eigentlich für die zweite Mannschaft vorgesehen.

Beim Spiel in Dortmund leistete Bayern sich ungewöhnlich viele Fehler. Den Toren von Paco Alcacer und Jadon Sancho ging jeweils ein Ballverlust von Thiago voraus.