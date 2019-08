Serge Gnabry verrät: Joshua Kimmich ist mein bester Freund beim FC Bayern

Serge Gnabry und Joshua Kimmich kennen sich bereits aus ihrer gemeinsamen Zeit in der Jugend des VfB Stuttgart. Dementsprechend gut versteht man sich.

Bayern Münchens Offensivspieler Serge Gnabry hat verraten, dass Rechtsverteidiger Joshua Kimmich sein engster Vertrauter in den Reihen des deutschen Rekordmeisters ist.

In einem Beitrag für das GQ-Magazin führte Gnabry aus, Kimmich habe ihm bei der Eingewöhnung in München sehr geholfen. "Beim FC Bayern ist jetzt Joshua Kimmich mein bester Freund, mit ihm habe ich schon beim in der Jugendmannschaft zusammengespielt. Wir sind uns sehr nahe", so Gnabry weiter.

FC Bayern: Gnabry und Kimmich bilden die rechte Achse

Bereits im Jahr 2017 verpflichtete der Rekordmeister den heute 24-Jährigen fest, verlieh ihn jedoch zunächst an die TSG Hoffenheim. In der vergangenen Spielzeit glänzte Gnabry schließlich für die Münchner, wo er mit Kimmich meist die rechte Seite beackert.

In der gesamten Saison erzielte der Rechtsaußen 13 Treffer in 42 Pflichtspielen und legte weitere neun Tore vor.

Beim Supercup in Dortmund wird der Flügelflitzer dem FCB nicht zur Verfügung stehen, da er an muskulären Problemen laboriert.