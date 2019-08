Nationalspieler Leroy Sane von Englands Meister hat sich beim Community Shield am Sonntag gegen den verletzt und musste früh ausgewechselt werden.

Der 23-Jährige fiel bereits in der neunten Minuten nach einem Laufduell mit Reds-Verteidiger Trent Alexander-Arnold unglücklich zu Boden und verdrehte sich dabei offensichtlich das Knie.

