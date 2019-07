Arjen Robben gibt sein Karriereende bekannt

Arjen Robben hängt seine Fußballschuhe an den Nagel. Der ehemalige Bayern-Star wird seine Karriere nach dem Sommer nicht fortsetzen.

Arjen Robben hat seine Karriere als aktiver Spieler beendet. Nachdem sein Vertrag beim am Saisonende nicht verlängert worden war, hängt der Flügelflitzer seine Fußballschuhe nun offiziell an den Nagel.

"Ich habe nun beschlossen, meine Karriere als Profi-Fußballer zu beenden. Es ist ohne Zweifel die schwierigste Entscheidung, die ich in meiner Karriere treffen musste", schrieb Robben am Donnerstag in einem Statement für die niederländischen Medien. "Es war eine Entscheidung, bei der das Herz und der Verstand nicht in Einklang zu bringen waren."

Arjen Robben: "Mein Entschluss ist endgültig"

"Die Liebe zum Sport und die Überzeugung, dass man immer noch die Welt erobern kann stand gegen die Realität, dass es nicht mehr immer so läuft, wie man will und dass man nicht mehr der 16-Jährige ist, der noch keine Vorstellung hatte, was eine Verletzung bedeutete", schrieb Robben.

"Im Moment bin ich fit und gesund. Und weil ich auch andere Sportarten mag, soll es so auch bleiben. Mein Entschluss ist endgültig. Es ist gut so, wie es ist", ergänzte der Niederländer.

Robben war 2009 von zum FC Bayern gewechselt. Für die Münchner absolvierte er 309 Pflichtspiele und erzielte dabei 144 Tore. Mit den Bayern gewann Robben achtmal die Deutsche Meisterschaft, fünfmal den und 2013 die .

Das Robben-Statement im Wortlaut:

Es ist schon wieder Juli. Die Phase, in der ein Fußballer normalerweise mit der Vorbereitung auf die neue Saison beschäftigt ist. Ich nicht. Ich habe in den letzten Wochen vor allem viel nachgedacht. Wie jeder weiß, habe ich mir nach meinem letzten Spiel für Bayern München die Zeit genommen, um eine wohldurchdachte Entscheidung über meine Zukunft zu treffen. Ich habe nun beschlossen, meine Karriere als Profi-Fußballer zu beenden.

Es ist ohne Zweifel die schwierigste Entscheidung, die ich in meiner Karriere treffen musste. Es war eine Entscheidung, bei der das Herz und der Verstand nicht in Einklang zu bringen waren. Die Liebe zum Sport und die Überzeugung, dass man immer noch die Welt erobern kann stand gegen die Realität, dass es nicht mehr immer so läuft, wie man will und dass man nicht mehr der 16-Jährige ist, der noch keine Vorstellung hatte, was eine Verletzung bedeutete. Im Moment bin ich fit und gesund. Und weil ich auch andere Sportarten mag, soll es so auch bleiben. Mein Entschluss ist endgültig. Es ist gut so, wie es ist.

Im Dezember 2000 hat mein Fußball-Abenteuer beim FC Groningen begonnen.

Von der Karriere, die danach folgte, konnte ich damals nur träumen: FC Groningen, PSV, Chelsea, Real Madrid und schließlich Bayern München. Und daneben auch noch meine Zeit bei Oranje. Es klingt vielleicht klischeehaft, aber es gibt wirklich nichts Schöneres, als für sein Land zu spielen. Schließlich habe ich 2017 nach 96 Länderspielen aufgehört. Ich habe sechs große Turniere gespielt und durfte in den letzten Jahren Kapitän sein. Insgesamt war es eine unvergessliche Zeit, die ich immer sehr schätzen werde.

Es ist noch zu früh, um genauer auf meine Karriere zurückzublicken. Im Moment gibt es bei mir einfach nur Stolz und Dankbarkeit. Ich will allen aus tiefem Herzen danken, die dazu beigetragen haben: meinen Eltern, meiner Schwester, der Familie, Freunden, meinem Team von Begleitern, allen Vereinen, Mitspielern, Trainern, Ärzten, der Presse und den Fans. Allen, die mich all die Jahre unterstützt haben und mich zu dem Fußballer und dem Mensch gemacht haben, der ich heute bin. 19 Jahre lang habe ich meine Leidenschaft ausleben können und versucht, das Maximale zu erreichen. Das erfordert schon eine bestimmte Einstellung und kostet sehr viel Energie, besonders, wenn es nicht so läuft, wie man will und man nach Rückschlägen sich zurückkämpfen muss. Top-Sportler sind bekannt für ihren Egoismus - und ich war da bestimmt keine Ausnahme.

Deshalb will ich mich vor allem bei meiner Familie für die bedingungslose Unterstützung, das Verständnis und die Liebe bedanken. Es ist Zeit für das nächste Kapitel. Ich freue mich darauf, mehr Zeit mit meiner Frau und meinen Kindern zu verbringen, sodass wir zusammen all das Schöne genießen können, was noch vor uns liegt.

Arjen Robben