Bayern-Coach Kovac stellt Perisic vor: "Ich war ja auch die B-Lösung"

Bayern-Trainer Niko Kovac hat auf Nachfragen, ob Ivan Perisic im Vergleich zu Leroy Sane nur eine B-Lösung sei, süffisant reagiert.

Trainer Niko Kovac vom hat auf Nachfragen zur Verpflichtung von Ivan Perisic süffisant reagiert. "Ich war ja auch die B-Lösung und habe das Double geholt", so der Coach auf die Behauptungen, Perisic sei eine schlechte Alternative zu Leroy Sane.

"Wir haben in der Kürze der Zeit reagiert. Er war aber schon länger auf der Liste, ich habe ihn empfohlen. Wir wissen, was er in geleistet hat", so Kovac weiter. Perisic hatte zuvor bereits für und den gespielt.

Kovac und Perisic kennen sich aus der kroatischen Nationalmannschaft

Zudem kennt Kovac Perisic aus der gemeinsamen Zeit bei der kroatischen Nationalmannschaft, daher wisse Kovac auch, "welchen Stellenwert er in besitzt. Er ist ein Top-Spieler. Er hat große Fähigkeiten, ist beidfüßig und aggressiv im Anlaufen. Ich bin mir sicher, dass er uns den Zug für die Flügel gibt, den wir brauchen."

Perisic wurde am Dienstag als Neuzugang bekanntgegeben. Bayern leiht den 30-Jährigen zunächst für ein Jahr und rund fünf Millionen Euro von aus und besitzt anschließend eine Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro.