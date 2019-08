FC Bayern: Coutinho, Mandzukic, Roca - wer folgt noch auf Ivan Perisic?

Ivan Perisic ist da, der Transfer-Stau gelöst: Bis zum 2. September plant der FC Bayern München aber noch weitere Verstärkungen.

HINTERGRUND

Niko Kovac betrat am Mittwochmittag mit einem breiten Grinsen den Pressesaal an der Säbener Straße, die Freude über die Verpflichtung seines alten Bekannten stand ihm ins Gesicht geschrieben. Der Trainer des FC Bayern war sogar so gut aufgelegt, dass er sich kurzerhand selbst auf den Arm nahm.

"Ich war ja auch die B-Lösung und habe dann das Double geholt", sagte Kovac augenzwinkernd, nachdem sich Perisic vorgestellt hatte. Der nach der schweren Knieverletzung von Wunschspieler Leroy Sane verpflichtete Perisic war im Vorfeld als "Notlösung" verpönt worden. So, wie der 30 Jahre alte Leihspieler von sprach, klang es aber auch danach. "Alles ging schnell, es war eine Sache von wenigen Stunden", sagte Perisic über den spontanen Anruf der Bayern-Bosse, der ihn von einem Wechsel überzeugt hatte.

Mehr als ein Backup? Bayern-Trainer Niko Kovac lobt Ivan Perisic

Kovac war jedoch merklich darum bemüht, den Transfer so positiv wie möglich darzustellen. Perisic sei "ein Topspieler", einer der drei besten der kroatischen Nationalelf, und das wolle ja schon was heißen. "Wie Sie sicher wissen, haben wir den besten Spieler der Welt", sagte Kovac mit Verweis auf Luka Modric.

So, wie Kovac sprach, erweckte er kaum den Anschein, als würde er Perisic nur als Backup für Kingsley Coman und Serge Gnabry einplanen. "Er ist beidbeinig sehr stark, aggressiv im Anlaufen, ein Mannschaftsspieler und super im Kopfball. Ich bin sicher, dass er uns das gibt, was wir brauchen", schwärmte er.

FC Bayern: Niko Kovac kündigt weitere Transfers an

Gleichwohl wollte Kovac die Ankunft des neuen Außenstürmers nicht als finale Transferaktivität seines Arbeitgebers verstanden wissen. "Fakt ist, dass wir noch etwas brauchen. Wir müssen zulegen", erklärte er.

Stellt sich nur die Frage: Wer könnte bis zum Transferschluss am 2. September noch kommen? Er werde keine Details preisgeben, bekräftigte Kovac wie so oft in den vergangenen Wochen. Nur eines schloss er aus: "Hinten", in der Abwehr, werde sich nichts mehr tun. Auch von einem Weggang von Jerome Boateng, der sich im Laufe der Vorbereitung vom Abstellgleis zurückgekämpft hat, gehe er "nicht" aus.

Handlungsbedarf sieht Kovac dagegen in der Offensive. Die Spekulationen um Philippe Coutinho vom kommen nicht von ungefähr, zumal ein Sprecher der Katalanen am Dienstag gegenüber Goal und SPOX das Interesse der Münchner bestätigte.

FC Bayern: Gerüchte um Mario Mandzukic

Gesucht wird dem Vernehmen nach aber auch noch ein Backup für Robert Lewandowski. Gerade die Gerüchte um ein Comeback des 33-jährigen Mario Mandzukic, einem weiteren Kroaten, halten sich hartnäckig. Übereinstimmenden Medienberichten aus zufolge würde er nur für den Verein verlassen, mit dem er 2013 die gewann.

Die Vorteile eines Mandzukic-Transfers: Er kennt sowohl die Liga als auch den Verein und wäre für eine geringe einstellige Millionensumme zu bekommen. Vorteile, die Marc Roca nicht mitbringt. Nach Informationen von Goal und SPOX liegen die Bemühungen der Münchner um den spanischen U21-Europameister mittlerweile auf Eis. Die festgeschriebene Ablösesumme des Sechsers in Höhe von 40 Millionen Euro ist dem FC Bayern wohl zu hoch und ist unter keinen Umständen verhandlungsbereit.

Auch der ehemalige Espanyol-Stürmer Borja Iglesias durfte nur zu Betis Sevilla wechseln, weil die Andalusier dessen Ausstiegsklausel von 28 Millionen Euro zogen. Der am Mittwoch offiziell bekannt gegebene Transfer von Iglesias ließ die Chancen der Bayern auf Roca noch ein Stückchen mehr sinken, weil die Katalanen dadurch nicht mehr auf weitere Einnahmen in dieser Transferperiode angewiesen sind.

Ein Fragezeichen bleibt trotzdem. Wie bei Mandzukic. Oder bei Coutinho. Aber auch bei Sane. Die Bayern haben sich noch nicht öffentlich positioniert, wie sie im Werben um ihren Wunschspieler vorgehen wollen. Von einem Transfer in diesem Sommer geht zumindest bei Sanes Arbeitgeber aktuell niemand aus. Nicht grundlos betonte Pep Guardiola nach der Diagnose Kreuzbandanriss: "Ich erwarte Leroy im Februar oder März bei uns zurück."