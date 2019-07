Pep Guardiola über Bayern-Kandidat Leroy Sane bei Manchester City: "Wenn er gehen will, kann er das tun"

ManCity kämpft um Leroy Sane. Pep Guardiola will den Ex-Schalker halten und hat diesem das auch mehrfach schon mitgeteilt.

Trainer Pep Guardiola vom englischen Meister hat erneut betont, dass er seinen vom umworbenen Angreifer Leroy Sane nicht abgeben möchte. Der FCB umgarnt den deutschen Nationalspieler seit Wochen öffentlich

Nach dem 6:1-Testspielsieg Citys gegen Kitchee SC in Hongkong erklärte der Coach mit Blick auf Sane: "Er ist ein Junge, den wir wertschätzen. Ich mag ihn sehr, und ich glaube, dass er noch besser werden kann. Ich habe schon zwei- oder dreimal gesagt: Ich möchte, dass er bei uns bleibt. Es liegt aber nicht in unseren Händen. Er muss eine Entscheidung treffen. Wenn er gehen will, kann er das tun, aber wir hoffen natürlich, dass er bleibt."

FC Bayern: Leroy Sane steht bei Manchester City bis 2021 unter Vertrag

Gegen Kitchee deutete Sane an, warum Guardiola große Stücke auf ihn hält. Auf dem linken Flügel aufgeboten, gehörte er zu den besten Spielern auf dem Platz und steuerte zwei Tore zum klaren Sieg der Citizens bei. "Er hat gut gespielt, vor allem in der zweiten Halbzeit", lobte ihn auch sein Trainer.

Niko Kovac: Leroy Sane der "Wunschspieler" des FCB

Sanes Vertrag in den Eastlands läuft noch bis 2021. Während City versucht, den Kontrakt vorzeitig zu verlängern, lockt ihn eben auch der FCB. So sagte Trainer Niko Kovac der Sport Bild: "Wir wissen alle, dass Leroy Sane unser Wunschspieler ist. Das weiß die Öffentlichkeit, das wissen wir."

Und weiter: "Unsere Verantwortlichen zeigen ihm einen klaren Plan auf, der abgesprochen ist." Der Kroate schob nach: "Wir sind da sehr fokussiert und zielorientiert. Leroy weiß, was er hier zu erwarten hat. Wenn ein Spieler mit solchen Kapazitäten zum FC Bayern wechselt, kennt er seine Aufgaben."

Allerdings ist sich der 47-Jährige auch den Schwierigkeit eines Transfers dieser Größenordnung bewusst: "Dass der Transfer nicht einfach ist, sieht man. Aber ich weiß, dass unsere Verantwortlichen sehr hart dafür arbeiten, dass es klappt."