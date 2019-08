FC Bayern gibt Verpflichtung von Michael Cuisance offiziell bekannt - Talent unterschreibt Fünfjahresvertrag

Am Samstag hatte Gladbach schon offiziell bestätigt, nun zog auch der FC Bayern nach: Michael Cuisance unterschreibt langfristig in München.

Der Wechsel von Toptalent Michael Cuisance von zum deutschen Rekordmeister Bayern München ist nun endgültig auch offiziell perfekt. Am Sonntagmittag vermeldeten die Münchener in einer Pressemitteilung, dass der 20-jährige Mittelfeldspieler einen Fünfjahresvertrag bis 2024 unterschrieben hat.

"Michaël soll sich bei uns entwickeln. Wir sind davon überzeugt, dass wir viel Freude an ihm haben werden“, wird Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic zitiert. Die Ablöse für den Franzosen soll Medienberichten zufolge bei rund zehn Millionen Euro liegen.

Michael Cuisance über Wechsel zum FC Bayern: "Ich fühle mich bereit"

Cuisance selbst sagte: "Ich weiß, dass dies ein sehr großer Schritt für mich ist. Aber ich fühle mich bereit und bin sehr stolz, künftig das Trikot des FC Bayern tragen zu dürfen. Für mich persönlich ist es super, dass bereits einige Franzosen bei Bayern spielen. Dies wird mir bei der Integration ins Team sicherlich helfen.“

Cuisance war im Sommer 2017 von AS Nancy nach Gladbach gewechselt. In seiner ersten Saison für die Fohlen war er eine der positiven Überraschungen, die zweite Spielzeit verlief allerdings enttäuschend. Insgesamt absolvierte er 2018/19 lediglich 13 Pflichtspiele für die Borussia.

Gladbachs neuer Trainer Marco Rose hatte am Samstag indes Kritik am Verhalten seines Ex-Schützlings geäußert . Cuisance habe "einige Verhaltensweisen an den Tag gelegt, die er bei seinem neuen Arbeitgeber sicher nicht an den Tag legen wird."