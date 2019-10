FC Bayern: Thiago kann sich Karrieende in München vorstellen, kommt Christian Eriksen? Alle News und Gerüchte zum FCB

Thiago kann sich ein Karriereende beim FC Bayern vorstellen, während mit Christian Eriksen ein neuer Star kommen könnte. Alle FCB-News am Samstag.

Trotz der Länderspielpause ist beim einiges los. Hinter den Kulissen könnte offenbar an einem Transfer von Tottenham-Star Christian Eriksen gearbeitet werden, offenbar gab es bereits Kontakt.

Thiago spricht derweil über seine Zukunft und kann sich dabei sogar ein Karriereende in der bayerischen Landeshauptstadt vorstellen. Lob gibt es derweil für Serge Gnabry.

FC Bayern: Thiago kann sich Karriereende in München vorstellen

Der spanische Mittelfeld-Star Thiago plant beim FC Bayern langfristig und könnte sich auch vorstellen, für immer in München zu bleiben. Das verriet der 28-Jährige in einem Interview auf der Homepage des Rekordmeisters .

"Das ist eine Entscheidung, die beide Seiten treffen müssen", erklärte Thiago angesprochen auf ein mögliches Karriereende beim FCB. Er führte aus: "Ich fühle mich super, meine Familie ist sehr glücklich. München ist eine ungemein lebenswerte Stadt. Warum nicht?"

Tottenham-Star Christian Eriksen kann sich angeblich Wechsel nach München vorstellen

Die Gerüchte um einen möglichen Transfer von Tottenham Hotspurs Spielmacher Christian Eriksen zum FC Bayern werden heißer. Wie Sport1 vermeldet, hat der deutsche Rekordmeister bereits Kontakt zum dänischen Nationalspieler aufgenommen.

Dabei soll sich herausgestellt haben, dass für Eriksen ein Wechsel nach München "eine ernsthafte Option" darstelle und er diesem entsprechend nicht abgeneigt sein soll.

Oliver Bierhoff freut "unglaubliche Entwicklung" von Serge Gnabry

Wegen Lucas Hernandez: Müller-Wohlfahrt schrieb angeblich Brief an den FFF

Das Theater um einen möglichen Einsatz von Lucas Hernandez bei der französischen Nationalmannschaft geht weiter. Am Donnerstag verkündete Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps, der Abwehrspieler des FC Bayern sei komplett fit und könne am Freitag im EM-Qualifikationsspiel gegen Island auflaufen.

"Er ist ausreichend frei von dem, was er hatte. Er fühlt sich gut und steht für die Startelf des Spiels zur Verfügung", so Deschamps während einer Pressekonferenz.

Diese Einschätzung steht allerdings im kompletten Gegensatz zur Haltung des FC Bayern. Der deutsche Rekordmeister, der Hernandez wegen dessen Knieproblemen eigentlich gar nicht abstellen wollte, versucht weiter einen Einsatz seines 80-Millionen-Einkaufs zu verhindern.

So berichtet die tz , Vereinsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt habe am Donnerstag einen Brief an die Ärzte des französischen Verbands (FFF) geschrieben, in dem er eindringlich davor warnte, Hernandez einzusetzen und auch trainieren zu lassen.

Juan Bernat schwärmt von seinen Ex-Mitspielern David Alaba und Joshua Kimmich

In seinen vier Jahren beim FC Bayern München hat sich Juan Bernat offenbar einiges von seinem damaligen Mitspieler David Alaba abgeschaut. Angesprochen auf seine Vorbilder nannte der 26-Jährige von Paris Saint-Germain gegenüber der Marca unter anderem Jordi Alba, Marcelo oder Sergio Ramos und sagte dann: "Und ein anderer, von dem ich viel gelernt habe, ist David Alaba."

Auch von Joshua Kimmich zeigte sich der Linksverteidiger beeindruckt: "Er spielte in der Mitte und ist dann auf die Seite gewechselt. Seine Leistungen jede Saison sprechen für sich."