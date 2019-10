FC Bayern München: Wohl Entwarnung bei Boateng und Alaba, Ribery schwärmt von Florenz - alle News und Gerüchte zum FCB

Bei David Alaba und Jerome Boateng gibt es wohl Entwarnung, während sich Ex-Bayern-Star Ribery in Florenz richtig wohl fühlt. Alle FCB-News.

Beim durfte man am Mittwoch den rauschenden 7:2-Sieg in der bei Tottenham erst einmal so richtig genießen - vor allem natürlich Viererpacker Serge Gnabry.

Ab Donnerstag richtet sich der Fokus beim FCB aber schon wieder voll auf die nächste Aufgabe in der , am Samstag wartet schließlich das Duell mit der TSG Hoffenheim. Bei David Alaba und Jerome Boateng gibt es derweil wohl Entwarnung, während Franck Ribery von seinem guten Start in Florenz erzählt.

Der FC Bayern München am Donnerstag - alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier!

Die Bayern-News der vergangenen Tage:

Ex-Bayern-Star Franck Ribery über Leben in Florenz: "Die Leute lieben mich"

Offensivspieler Franck Ribery, der nach zwölf Jahren beim FC Bayern im Sommer beim anheuerte, hat von seiner neuen Aufgabe beim italienischen Erstligisten geschwärmt.

Schon der Empfang durch die Fans sei "speziell" gewesen, sagte Ribery der offiziellen Webseite des FCB in einem Interview. "Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Sogar als ich mit dem Auto vom Flughafen zum Klub gefahren wurde, haben uns die Fans verfolgt, mit Motorrollern. Und dann abends die Präsentation im Stadion. Den Moment, als ich ins Stadion einlief, werde ich nie vergessen. Ich habe sofort gespürt: Die Leute lieben mich", so der 36-jährige Franzose weiter.

Ribery hatte beim 3:1-Erfolg der Fiorentina beim am vergangenen Sonntag eine Gala-Vorstellung gezeigt. Unter anderem traf er sehenswert zum zwischenzeitlichen 3:0.

FC Bayern: Wohl Entwarnung bei Jerome Boateng und David Alaba

Jerome Boateng und David Alaba mussten beim 7:2-Erfolg des FC Bayern München bei Tottenham am Dienstag verletzt ausgewechselt werden. Die Blessuren der beiden Abwehrspieler sind jedoch wohl nicht so ernst wie zunächst befürchtet.

Laut Sport Bild gibt es jedenfalls in beiden Fällen leichte Entwarnung. Alaba hat sich im Zweikampf mit Serge Aurier demnach nur eine schwere Prellung der Rippen und keinen Bruch zugezogen.

Bei Boateng waren muskuläre Probleme der Grund für seine Auswechslung. Diese kommen aber wohl aus dem Rücken, der 31-Jährige soll nun mit Spritzen behandelt werden.

FC Bayern mit Interesse an 16-jährigem Engländer?

Der FC Bayern München beschäftigt sich angeblich mit Mittelfeld-Talent Jude Bellingham vom englischen Zweitligisten Birmingham City. Das berichtet die Sun .

Der 16-jährige Bellingham, aktueller englischer U17-Nationalspieler, hatte Anfang August sein Profi-Debüt für Birmingham gefeiert und steht nach vier Zweitliga-Einsätzen bereits bei zwei Toren.

Ex-Bayern-Star Rafinha hat mit Flamengo gute Karten auf Copa-Libertadores-Finale

Nach 38 Jahren ist Brasiliens Fußballverein mit der größten Fangemeinde nur noch ein torloses Remis vom erneuten Einzug ins Finale der südamerikanischen Copa Libertadores entfernt. In einer über weite Strecken überlegen geführten Partie sicherte sich Traditionsklub CR Flamengo mit dem 1:1 (0:0) bei Gremio Porto Alegre eine gute Ausgangsposition für das Halbfinal-Rückspiel am 23. Oktober in Rio de Janeiro.

"Wir hätten den Sieg verdient gehabt, haben aber zu viele Chancen ausgelassen. Jetzt werden wir es im Maracana zu unserem Gunsten entscheiden", sagte Flamengos Rechtsverteidiger Rafinha trotz gleich drei vom Video-Schiedsrichter aberkannten Toren für die Gäste. Der langjährige Bundesligaprofi von Bayern München hatte mit der Neutralisierung von Brasiliens Copa-America-Shooting-Star "Zwiebelchen" Everton großen Anteil am Remis.

Gladbach-Manager Max Eberl spricht über mögliche Zukunft beim FC Bayern

Max Eberl, Manager von , hat sich zu einer möglichen Zukunft beim FC Bayern München geäußert.

"Bayern München ist der Verein, und das weiß auch jeder hier in Gladbach, der mir sehr, sehr viel bedeutet", sagte Eberl im Bild -Podcast Phrasenmäher. Der 46-Jährige weiter: "Natürlich habe ich das ein oder andere Gespräch geführt. Aber es war eben nicht so, dass es für mich so sich angefühlt hat, dass man es jetzt machen muss."

In der Vergangenheit war immer wieder darüber spekuliert worden, dass Eberl, der einst schon als Spieler für den FCB aktiv war, den Sportdirektorposten beim deutschen Rekordmeister übernehmen könnte.

FC Bayern demütigt Tottenham: Die glorreiche Rückkehr des Serge Gnabry

Normalerweise gestaltet sich die Szenerie nach einem Spiel des FC Bayern München wie folgt: Die üblichen Verdächtigen namens Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Niklas Süle oder Thomas Müller stellen sich mal mehr, mal weniger bereitwillig den Fragen der Journalisten in der Mixed Zone, im Anschluss kommt Sportdirektor Hasan Salihamidzic vorbei und gibt seine Einschätzung zu allen möglichen Themen ab. Zum Spiel beispielsweise, aber auch zu etlichen Nebenkriegsschauplätzen, die es beim deutschen Rekordmeister traditionell gibt.

Serge Gnabry sitzt zu diesem Zeitpunkt üblicherweise bereits im Mannschaftsbus. Zuvor hat er den Reportern freundlich zu verstehen gegeben, dass er lieber seinen Kollegen das Sprechen überlässt. An diesem Dienstagabend im verregneten Norden Londons kam aber selbst der sonst so schweigsame Nationalspieler nicht um ein Statement herum.

Vier Tore hatte er gegen Vorjahresfinalist in einer Halbzeit erzielt, seine ersten Treffer in der Champions League überhaupt - nur einen Steinwurf entfernt von seiner ehemaligen Heimat. Am Ende stand es 7:2 aus Sicht der Gäste.

"Wir haben eine super Performance abgeliefert. Das war ein super Abend für uns", ordnete er das schier Unglaubliche zunächst nüchtern im Gespräch mit DAZN ein. Dass es zu diesem super Abend überhaupt kam, hatte der FCB aber hauptsächlich ihm zu verdanken. Dementsprechend wurden die Fragen schnell von der ansprechenden Mannschaftsleistung auf die Darbietung des Protagonisten und dessen Verbundenheit zum , dem Erzrivalen der Spurs, gelenkt.

FC Bayern - Feiern vor der Kurve: Plötzlich grätscht Süle Gnabry um

Bayern entscheidet sich zwischen Havertz und Coutinho - auch Sane weiter ein Thema

Der FC Bayern will auch in Zukunft groß investieren. Einem Bericht der Sport Bild zufolge hat der FCB mehr als 100 Millionen Euro für einen großen Transfer in der Kasse und ist bereit, diesen Betrag auszugeben. Die Kandidaten sind dabei Kai Havertz, Philippe Coutinho und Leroy Sane.

Bei Sane von wollen die Verantwortlichen dem Bericht zufolge im Winter einen neuen Vorstoß wagen, derzeit ist der Flügelstürmer am Knie verletzt.

Für einen Platz in der Mittelfeldzentrale kommen Kai Havertz (Bayer Leverkusen) und der aktuell vom FC Barcelona ausgeliehene Philippe Coutinho in Frage . Erste Wahl soll dabei Havertz sein.