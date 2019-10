FC Bayern München: Kovac spricht über verweigerte Hernandez-Abstellung - alle News und Gerüchte zum FCB

Der FC Bayern will Lucas Hernandez nicht für die französische Nationalmannschaft abstellen. Nun äußert sich Niko Kovac zum Thema. Alle FCB-News.

Katerstimmung beim . Am letzten Wochenende der Wiesn musste der Rekordmeister eine 1:2-Heimniederlage gegen hinnehmen. Dementsprechend bedient zeigten sich die Stars der Münchner nach Abpfiff.

Die meisten Spieler wollten sich erst gar nicht zur überraschenden Pleite äußern. Javi Martinez zeigte sich sogar emotional. Auf der Ersatzbank kamen dem spanischen Defensivspezialisten die Tränen.

Der Plan von Niko Kovac geht schief: Bayern zurück im Frust-Modus

7:2 gegen Tottenham. 1:2 gegen Hoffenheim. Wer diese Ergebnisse vor einer Woche vorausgesagt hätte, wäre vermutlich für verrückt erklärt worden. Der Fußball, den der FC Bayern spielt, ähnelt aber nun einmal einer Wundertüte. Weiterhin. Das musste sich auch Niko Kovac nach dem Abpfiff eingestehen.

"Wir sind anscheinend noch nicht so weit, dass wir alle drei, vier Tage gute Spiele bringen können", sagte der Coach der Münchner. Ja, es war erst die erste Niederlage in dieser Saison und die erste Niederlage seit 20 -Spielen überhaupt, und ja, der Rivale aus Dortmund bekleckerte sich beim 2:2 in Freiburg auch nicht gerade mit Ruhm. Mehr als das Resultat sorgte beim Rekordmeister aber die Art und Weise des Auftretens für Erbitterung.

"Wir waren heute nicht da", meckerte Sportdirektor Hasan Salihamidzic in der Mixed Zone. Man hatte tatsächlich den Eindruck, der Klassenprimus spiele mit angezogener Handbremse. Körperlich und spielerisch fehlte bis auf die 15-minütige Sturm-und-Drang-Phase nach dem ersten Gegentor die letzte Überzeugung, den Höhenflug nach dem denkwürdigen Schützenfest am Dienstag fortzusetzen.

Bayern-Trainer Kovac über Hernandez-Abstellung: "Haben unsere Sichtweise"

Eine Verletzung von Lucas Hernandez könnte zum Streit zwischen dem FC Bayern und der französischen Nationalmannschaft führen. Nun äußert sich Niko Kovac.

Not am Mann? Bayern-Trainer Kovac relativiert Aussage zu Müller

Vor dem Spiel gegen Hoffenheim stellte Bayern-Trainer Niko Kovac Weltmeister Thomas Müller als Notnagel dar. Das will er nun korrigieren.

FC Bayern: Javi Martinez am Boden zerstört - "Wird zu seinen Chancen kommen"

Bilder von Javi Martinez vor dem Spiel des FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim haben für Aufsehen gesorgt. Der spanische Mittelfeldspieler war am Boden zerstört an der Seite von Co-Trainer Hansi Flick auf der Ersatzbank zu sehen. Dass er zum wiederholten Male in dieser Saison nicht von Niko Kovac berücksichtigt wurde, setzte ihm offensichtlich zu.

"Ich habe die Bilder nicht gesehen", sagte Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach der 1:2-Pleite vor heimischer Kulisse, schloss aber aus, dass Martinez aus privaten Gründen trauerte. Anderenfalls hätte er gar nicht erst im Kader gestanden. "Natürlich ist es für Javi ärgerlich, dass er nicht gespielt hat", erklärte Salihamidzic, "aber die Saison ist noch lange, jeder wird zu seinen Einsatzchancen kommen. Auch Javi."

Bayern-Schreck Sargis Adamyan erklärt seinen Doppelpack: "Das hier ist ein bisschen größer"

Der FC Bayern München musste gegen 1899 Hoffenheim die erste Pleite in der laufenden Bundesliga-Saison hinnehmen. Die Kraichgauer triumphierten mit 2:1 in der Allianz Arena und vermiesen dem deutschen Rekordmeister somit das letzte Wiesn-Wochenende. Mann des Spiels auf Hoffenheimer Seite war Sargis Adamyan, der bei seinem Starelfdebüt beide Treffer erzielte - und nach Abpfiff entsprechend glücklich war.

Anders die Lage beim FC Bayern München, wo die Akteure nach der Sternstunde gegen wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet sind.

FC Bayern gegen Hoffenheim, Noten: Die Stars des FCB in der Einzelkritik

Der FC Bayern München verliert überraschend gegen Hoffenheim, aber an Thomas Müller liegt das nicht, der als Einwechselspieler gut aufspielt.

FC Bayern: Kovac sieht Müller nur als Notnagel

Bayern-Trainer Niko Kovac hat vor dem Spiel gegen Hoffenheim über die Situation von Thomas Müller gesprochen, der zuletzt fast immer auf der Ersatzbank Platz nehmen musste.

"Wenn Not am Mann sein sollte, wird er mit Sicherheit auch seine Minuten bekommen", sagte Kovac bei Sky und machte damit deutlich, dass er im Moment nicht auf Müller als Kandidat für seine Startelf baut.

Ilkay Gündogan verrät: "Gab mal Gespräche mit Bayern"

Ilkay Gündogan, Mittelfeldspieler von Manchester City, hat verraten, dass er einst auch mit dem FC Bayern München in Verhandlungen stand.

"Sagen wir so: Meine Quellen würden das bestätigen ... Heute kann man das ja offen sagen: Es gab mal Gespräche mit Bayern München, wir sind aus unterschiedlichen Gründen nicht zusammengekommen", sagte Gündogan im Interview mit der SZ.