FC Bayern München: Gündogan hatte Gespräche mit FCB, Müller verhinderte wohl weitere Transfers - alle News und Gerüchte zum FCB

Thomas Müller hat sich im Sommer offenbar gegen weitere Neuverpflichtungen gewehrt. Gündogan sprach einst mit Bayern. Alle FCB-News am Samstag.

Der spielt am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr gegen die TSG . Die Begegnung könnt Ihr live im TV und im LIVE-STREAM sehen.

Thomas Müller hat offenbar dafür gesorgt, dass der deutsche Rekordmeister keine weiteren Offensivspieler geholt hat. Der Ex-Nationalspieler legte einem Bericht zufolge sein Veto ein.

Schlechte Nachrichten umgeben derweil Linksverteidiger David Alaba. Der Österreicher muss nach seiner Rippenverletzung vorerst pausieren. Ivan Perisic entpuppt sich dagegen als mehr wie eine B-Lösung.

Außerdem: Serge Gnabry hat verraten, dass er schon vor vielen Jahren fast nach München gewechselt wäre. Ein Transfer scheiterte aber am Veto seines Vaters. Und: Der designierte FCB-Präsident Herbert Hainer sprach über Meinungsverschiedenheiten mit Uli Hoeneß und verriet, dass er sich an seinem Vorgänger orientieren möchte.

Ilkay Gündogan verrät: "Gab mal Gespräche mit Bayern"

Ilkay Gündogan, Mittelfeldspieler von Manchester City, hat verraten, dass er einst auch mit dem FC Bayern München in Verhandlungen stand.

"Sagen wir so: Meine Quellen würden das bestätigen ... Heute kann man das ja offen sagen: Es gab mal Gespräche mit Bayern München, wir sind aus unterschiedlichen Gründen nicht zusammengekommen", sagte Gündogan im Interview mit der SZ.

FC Bayern München vs. 1899 Hoffenheim heute live in TV und LIVE-STREAM sehen

Der FC Bayern München empfängt in der die TSG 1899 Hoffenheim. Doch wer zeigt / überträgt das Duell heute live im TV und im LIVE-STREAM? Hier gibt's alle Infos.

FC Bayern München: Thomas Müller verhinderte offenbar weitere Sommertransfers

Thomas Müller ist offenbar mitverantwortlich dafür, dass der FC Bayern München im Sommer nicht noch einen neuen Offensivspieler verpflichtet hat. Dies berichtet die tz.

Demnach soll sich der ehemalige deutsche Nationalspieler intern dagegen zur Wehr gesetzt haben, dass der deutsche Rekordmeister Verpflichtungen von Max Kruse oder Sebastien Haller unter Dach und Fach bringt.

Grund dafür war dem Vernehmen nach, dass Müller sich selbst als erste Alternative zu Stürmer Robert Lewandowski sieht. Mit seinem Veto hatte der 30-Jährige schließlich Erfolg: Kruse zog es nach Istanbul zu , Haller heuerte bei an.

FC Bayern München: David Alaba erleidet Haarriss in der Rippe

David Alaba hat sich einen Haarriss in der Rippe zugezogen und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Das verkündete der FC Bayern München am Freitagabend nach einer Kontrolluntersuchung durch Vereinsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt.

Damit verpasst Alaba zumindest das Heimspiel des FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER). Anschließend setzt die Bundesliga wegen der Länderspielpause für ein Wochenende aus.

Ivan Perisic beim FC Bayern München: Die B-Lösung kratzt am Alpha-Status

Ivan Perisic entpuppt sich beim FC Bayern als effektive Soforthilfe. Nur vier Pflichtspiele hat er gebraucht, um seinen Ruf als B-Lösung loszuwerden. Hier geht's zur Hintergrundstory von Jonas Rütten.

Neuer Bayern-Boss Hainer über Hoeneß: Sind nicht immer einer Meinung

Der designierte Bayern-Präsident Herbert Hainer hat verraten, dass er in der Vergangenheit nicht immer einer Meinung mit Amtsinhaber Uli Hoeneß gewesen ist . Gleichzeitig will er sich aber auch an Hoeneß orientieren, wenn er zum neuen Klubboss gewählt werden sollte: "Wenn ich den FC Bayern zu ähnlichen Erfolgen wie Uli Hoeneß führen könnte, wäre das ja sicher nichts Schlechtes", sgte er dem Bayern-Magazin 51 .

Coutinho: Darum ist die Bundesliga so intensiv

Gnabrys Vater verhinderte einst Wechsel zum FC Bayern München

Angreifer Serge Gnabry vom FC Bayern München hat verraten, dass er schon als Kind beinahe beim deutschen Rekordmeister gelandet wäre . Ein Wechsel scheiterte damals am Veto seines Vaters Jean-Hermann.

"Oh Mann, da war ich stinksauer", sagte Gnabry mit Blick auf den geplatzten Wechsel nach München im Bayern-Magazin 51. Er ergänzte: "Ich war völlig fertig und habe geweint. Aber mein Papa blieb hart."