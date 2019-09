FC Bayern: Kovac schließt Abgang von Boateng und Martinez aus

Geht es nach Trainer Niko Kovac, werden Jerome Boateng und Javi Martinez auch über den Winter hinaus beim FC Bayern München spielen.

Trainer Niko Kovac vom hat einem möglichen Abgang von Jerome Boateng oder Javi Martinez im Winter einen Riegel vorgeschoben.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Natürlich. Es besteht überhaupt keine Notwendigkeit", so der 47-Jährige in der Welt am Sonntag auf die Frage, ob das Duo weiterhin beim deutschen Rekordmeister bleiben wird.

Boateng und Martinez bei Bayern noch bis 2021 unter Vertrag

Kovac habe "absolutes Vertrauen in Javi und Jerome und weiß, was ich an ihnen habe. Beide haben es in der Vorbereitung und bei ihren Einsätzen zuletzt richtig gut gemacht."

Sowohl Boateng als auch Martinez waren einem Wechsel im Sommer nicht abgeneigt, letztendlich blieben sie aber in München. Beide stehen noch bis 2021 unter Vertrag.