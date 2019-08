"Quatsch!" Bayern-Boss Rummenigge dementiert Rebic-Gerücht

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat das Gerücht um einen Transfer von Frankfurts Ante Rebic klar dementiert.

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat das Gerücht um einen Transfer von Eintracht Frankfurts Ante Rebic als "Quatsch" dementiert. Das schreibt die Bild-Zeitung.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Ihr dürft nicht immer alles glauben, was aus anderen Klubs kommt", ergänzte der 63-Jährige demnach.

: Geht nun auch noch Rebic?

Zuvor war der 25-Jährige neben dem FC Bayern auch mit einem Wechsel zu in Verbindung gebracht worden. Der Kroate hat bei der SGE noch einen Vertrag bis 2022.

In Frankfurt schoss Rebic in der vergangenen Saison in 38 Spielen zehn Tore und bereitete sechs weitere vor. Seine Angriffspartner Luka Jovic (zu Real Madrid) und Sebastien Haller (zu West Ham) haben die Eintracht im Sommer verlassen.